Будущее Баумана и площади Свободы: театр в подземелье и озеро у здания Кабинета министров

Молодые казанские архитекторы презентовали проекты благоустройства центра города

В Казани презентовали проекты благоустройства значимых казанских территорий – пешеходной улицы Баумана, площади Свободы, улиц Большая и Малая Красная. Разработкой концепций занимались татартанские архитекторы под руководством наставников — известных российских и зарубежных коллег.

Также команды поработали над проектом парка жилого комплекса в городе Иннополис, разработали концепцию развития территории форума «Сэлэт» в Билярске и предложили решения по реконструкции центральной части города Чистополь.

Тематические дворики и блошиный рынок на Баумана

Куратор концептов казанских территорий вице-президент Союза московских архитекторов Николай Лызлов, который в прошлом году руководил группой, разработавшей концепцию парка в Заинске, и ландшафтный архитектор Ева Родионова из Голландии, которая на протяжении 9 лет была руководителем проектов в голландской фирме ОКРА landschapsarchitecten и занималась проектами в Китае, Бельгии, Голландии, Турции, Греции и России.

- Мы полагали, что город, прежде всего, должен быть для горожанина. В Париж мы ездим не потому, что там туристам хорошо, а потому, что там парижанам хорошо. Мы подумали, что в Казани комфортность жизни должна распространяться везде равномерно на всей территории города. Баумана перегрета, переполнена. А на Большой Красной как-то холодновато. Надо эту температуру выравнивать. В своих проектах мы как раз пытаемся это делать сугубо функциональным наполнением.

На Площади Свободы следует разбавить официоз легкостью, сделать лужайку. В Москве самое официозное место – это Администрация Президента на Старой площади. Но там есть газон, на котором люди не стесняются раскладывать пледы, пить газировку, есть бутерброды, загорать. Почему бы студентам технического университета не читать книжки на газоне? На Баумана в одном месте толпятся люди, а поближе к Кремлю – пусто. Можно, например, устроить там маленький блошиный рынок – продавать раритеты, антиквариат. Это намного приятнее, чем стандартные магнитики.

Основное внимание молодые архитекторы предложили сосредоточить на дворах, сделать их тематическими и наполнить активностями. Так, дворик рядом с кафе Cuba Libre превратить в музыкальный, а который рядом с КФУ - сделать студенческим. Пустующие вторые этажи зданий участники воркшопа предлагают отдать под хостелы.

Подземная галерея с театром и сквер у Кремля

По замыслу студентов в подземной части улицы Баумана предполагается сделать сделать галерею искусств, к примеру переместить туда театр «Угол», который сейчас располагается в «Штабе».

- Это уникальное пространство, которого в городе нет нигде. И оно может стать неким брендом, а также интерактивной площадкой для привлечения горожан, - отметила одна из авторов концепции Карина Давлетьянова.

Архитекторы также предложили озеленить центральную улицу — высадить деревья, разбить лужайки и проложить на Баумана велодорожки. На отрезке Баумана рядом с Кремлем, «где очень жарко и нет тени», рекомендовано высадить деревья, ведь «правильно высаженное дерево понижает температуру на 2-3 градуса».

«Американский» сорняк, велодорожки и водоем у стен Кабинета министров

Улицы Большая и Малая Красная также предложили озеленить, сузить проезжую часть до двух полос, расширить тротуары и сделать велодорожки. Архитекторы выдвинули предложение изменить проект малого и большого велосипедного кольца — включить дополнительные отрезки в маршрут, и связать Казанский кремль с площадью Свободы и парком Горького. А автомобильные потоки и общественный транспорт перераспределить по близлежащим улицам и сократить число парковочных мест.

- Сквер имени Фукса — отличное место, для того, чтобы почувствовать связь с водой и визуально выйти на набережную, — напомнила одна из авторов концепции. — Но панораму загораживает американский клен, который является сорняком. Мы предлагаем расчистить эту территорию, дополнить более благородными растениями и тем самым отрыть панораму на воду.

Участники воркшопа выдвинули идею расширить границы площади Свободы, засадить ее деревьями для защиты от солнцепека и ветра, а в центре разбить водоем, который зимой можно будет использовать в качестве катка. Также архитекторы предложили вернуть площади Свободы право на проведение различных народных гуляний.

Первым оценку проектам дал мэр Казани Ильсур Метшин, заметивший, что за короткий срок участники «Архдесанта» сумели глубоко погрузиться в тему и с помощью несложных решений придать новое звучание старым скверикам и дворам.

- Просто сразу хочется приступить к реализации.Понятно, что многое нужно обсуждать, дорабатывать, но сами идеи очень верные и правильные: кто бы мог подумать, что такое приятное дело, как вырубить американский клен, ключевое слово «американский», даст столько возможностей для раскрытия вида из садика Фукса!» - улыбаясь, заметил градоначальник.

«Никто не говорит, что мы сейчас начнем рыть водоем на площади Свободы»

После презентации проектов, команды представят их президенту РТ Рустаму Минниханову, после чего начнется работа по их проработке.

- Никто не говорит, что мы сейчас возьмем и начнем делать велодорожки на Баумана или рыть водоем на площади Свободы. Более того, скорее всего, там этого не будет. Мы определяем направление деятельности и определяем, как мы работаем дальше. Поэтому наша задача - презентовать видение и получить обратную связь, - завершая встречу, добавила Наталия Фишман.

В том же духе высказались главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

- Я не могу сказать, что увидела в этих проектах конкретные решения, которые завтра можно было бы брать и делать. В этих работах мне больше понравился ход мыслей участников по выявлению проблем, ресурсов. Это только зачаток, формирование цели к которой мы идем. Были интересные вещи, например, улица Большая Красная предстала без лишнего гламура, здесь простыми способами решены сложные вопросы. Я как житель этой улицы, считаю, что ребятам удалось привнести комфорт, не разрушив ее ненужными вещами. Я не совсем согласна с решением площади Свободы. Я бы не стала предлагать такую архитектуру, но привнесение современной эстетики и подход к благоустройству мне понравилось.