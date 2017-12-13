СК о мужчине, который надругался над девочкой на Побежимова: он проходил мимо ее матери

Стали известны подробности резонансного преступления

В Следственном комитете РТ сегодня официально прокомментировали надругательство над 8-летней девочкой на чердаке дома по улице Побежимова, выяснилось, что 11 декабря после совершения преступления подозреваемый спокойно прошел мимо матери девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В 15:30 потерпевшая возвращалась из школы домой, когда сзади к ней подошел незнакомый мужчина, зажал рукой рот и потащил к одному из подъездов. Позвонив через домофон в первую попавшуюся квартиру, он попросил открыть ему дверь, пояснив, что забыл ключи. После этого злоумышленник зашел с ребенком в лифт, поднялся на 9 этаж, и затащил девочку на чердак, раздел и совершил в отношении нее действия сексуального характера. В дальнейшем он проводил девочку до дома. При этом он прошел мимо матери девочки, встречавшей ее на улице, и скрылся, - рассказали следователи.

По данным МВД по РТ, девочка никого не звала на помощь, так как сильно испугалась.

Уже после девочка рассказала о произошедшем матери, которая обратилась в полицию. Было возбуждено дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней".

- На розыск подозреваемого был ориентирован весь личный состав казанского гарнизона полиции и оперативных подразделений МВД Татарстана. Наружные службы полиции отрабатывали все улицы, начиная с места преступления, расширяя зону поиска, - отметили в МВД.

Вечером на следующий день подозреваемый был задержан спящим на лестнице в одном из подъездов на улице Ибрагимова, им оказался 27-летний Адель Шарафиев. Весной 2017 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж и разбой.

- Проведенная молекулярно-генетическая экспертиза показала принадлежность изъятых с одежды ребенка биологических материалов Шарафиеву, - отметили в СК.

Девочка также "уверенно" опознала насильника.

Сегодня суд принял решение арестовать подозреваемого.

При этом сегодня стало известно о задержании другого казанца, который также надругался над девочкой в Авиастроительном районе. Однако данное преступление в СК пока не комментируют.