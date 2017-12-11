В Казани задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой на Побежимова

Начался допрос подозреваемого

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в надругательстве над 8-летней девочкой мужчиной, преступление случилось накануне вечером на чердаке дома по улице Побежимова. Об этом рассказал источник ProKazan.ru.

Подробности поимки подозреваемого и все обстоятельства уточняются.

- Сейчас идет допрос мужчины, после его завершения станет известен статус задержанного, - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас продолжается расследование дела, возбужденного по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Напомним, мужчина заметил девочку около школы, после чего завел на чердак одного из домов и надругался. После этого на поиски преступника были брошены все силы полиции.