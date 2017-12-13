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В Казани поймали еще одного педофила

В Казани поймали еще одного педофила
16+
Фото: архив ProKazan.ru
За последние дни в городе удалось задержать уже двух подозреваемых в преступлениях подобного рода

В Казани сотрудники полиции задержали еще одного педофила, который также надругался над 10-летней девочкой в Авиастроительном районе, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Первый педофил, который надругался над девочкой на чердаке дома по улице Побежимова, был задержан вечером 12 декабря. Анализ ДНК подтвердил, что он оказался именно тем мужчиной, который напал на девочку.

- При этом накануне в правоохранительные органы обратилась мать еще одной девочки, по ее словам, 9 декабря в 15:00 возле дома неизвестный надругался над ее дочерью в Daewoo Nexia, - рассказали ProKazan.ru.

Благодаря тому, что девочка запомнила номер автомобиля, подозреваемого удалось задержать, им оказался 22-летний инженер одной из компаний города.

Возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характер". 

Денис Зарипов, 14.12.2017, 10:44
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин14 декабря 2017, 10:51
Вернуть смертную казнь!
Лучший комментарий
1
36
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Горожанин14 декабря 2017, 11:07
и откуда Вы все только беретесь , нелюди ?! Это же , ДЕТИ !!!!!
0
29
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Курбан14 декабря 2017, 11:09
Теперь этих преступников будут долбить в задницу на зоне.
1
9
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Роза14 декабря 2017, 11:14
Психов развелось однако... Хорошо что поймали конечно. Но тот факт что выпустят их даже после длительного срока на волю, опять ходить по улицам где ходят дети. Не радует такое. Пусть там и сидят. Если хватило ума раз сделать такое, это значит что с психикой что-то не так них и никакие сроки лишения свободы это не исправят.
0
17
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горожанин14 декабря 2017, 11:18
В ответ на комментарий пользователя
Теперь этих преступников будут долбить в задницу на зоне.
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А кто будет долбить-у него ведь он испачкается в экскрименте и от экскримента на натёртых зьнах генеталий может развиться бактериально-вируснпя болезнь-тот кто долбит тот входит в категорию персон нон грата( то есть к тем же вертуальным педофилам). Поэтому это всё ещё под вопросом.
0
1
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горожанин14 декабря 2017, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
А кто будет долбить-у него ведь он испачкается в экскрименте и от экскримента на натёртых зьнах генеталий может развиться бактериально-вируснпя болезнь-тот кто долбит тот входит в категорию персон нон грата( то есть к тем же вертуальным педофилам). Поэтому это всё ещё под вопросом.
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Уважающий себя человек пачкаться не будет на зоне.Ну придёт он после тюрьмы домой к жене, а жена и дрвзья уже будут знать что у него он был испачкан в экскрименте-да жена не будет жить с таким мужем у которого испачкано это и друзья отвернуться.
0
0
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горожанин14 декабря 2017, 11:26
В ответ на комментарий пользователя
Уважающий себя человек пачкаться не будет на зоне.Ну придёт он после тюрьмы домой к жене, а жена и дрвзья уже будут знать что у него он был испачкан в экскрименте-да жена не будет жить с таким мужем у которого испачкано это и друзья отвернуться.
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Даже медики знают при обследовании медицинского населения-кто куда суёт и в кого сувал
0
0
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Альберт Дристогон14 декабря 2017, 11:39
Идет охота на педофил,идет охота....
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