В Казани поймали еще одного педофила

За последние дни в городе удалось задержать уже двух подозреваемых в преступлениях подобного рода

В Казани сотрудники полиции задержали еще одного педофила, который также надругался над 10-летней девочкой в Авиастроительном районе, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Первый педофил, который надругался над девочкой на чердаке дома по улице Побежимова, был задержан вечером 12 декабря. Анализ ДНК подтвердил, что он оказался именно тем мужчиной, который напал на девочку.

- При этом накануне в правоохранительные органы обратилась мать еще одной девочки, по ее словам, 9 декабря в 15:00 возле дома неизвестный надругался над ее дочерью в Daewoo Nexia, - рассказали ProKazan.ru.

Благодаря тому, что девочка запомнила номер автомобиля, подозреваемого удалось задержать, им оказался 22-летний инженер одной из компаний города.

Возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характер".