Появились фото подозреваемого в надругательстве над девочкой на улице Побежимова

Сейчас правоохранительные органы ведут его поиск

В соцсетях появились фотографии подозреваемого в надругательстве над 8-летней девочкой мужчиной, преступление случилось накануне вечером на чердаке дома по улице Побежимова. Также была опубликована видеозапись.

- Рост 155-165 см., на вид 20-25 лет. Темная куртка до пояса на резинках. Свитер черного цвета. Шапка черная с белой полосой под левым ухом рисунок в виде орла. Коричневые перчатки. Темно-синие джинсы. Ботинки черные на замке, - говорится под описанием к фото.

Напомним, со слов девочки был составлен фоторобот преступника, сейчас возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Продолжается поиск подозреваемого.