Начальника полиции Казани приговорили к 10,5 годам колонии за похищение человека

Его также лишили звания полковника
В Москве областной суд приговорил начальника полиции Казани Руслана Халимдарова к 10,5 годам заключения в колонии строго режима, об этом сообщает "Бизнес Online".
Судья принял решение запретить полицейскому занимать должности на госслужбе сроком на два года с лишением специального звания "полковник полиции".
Другим подсудимым были вынесены следующие наказания: экс-сотрудника центрального аппарата МВД РФ Владимиру Егорову осудили на 10,5 лет лишения свободы, бывшего начальника отделения в ОБНОНе УВД Челнов Валерия Ковылина - к 9 годам, экс-оперативника ОБНОН МВД по РТ Рашида Шайдуллина и экс-начальника отделения по раскрытию преступлений потребителей наркотиков ОРЧ-4 МВД по РТ Анатолия Ходько — к 8 годам колонии.
Все подсудимые будут отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления и лишением всех специальных званий.
Отметим, всех подсудимых признали виновными в совершении преступлений по статьям "Похищение человека"), ч. 4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств"), ч. 2 ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод").
Напомним, прокурор требовал для Руслана Халимдарова 12 лет колонии строго режима.
Согласно версии правоохранительных органов, в декабре 2005 года житель Казахстана Сумбат Оганов был приговорен в Набережных Челнах к длительному сроку за контрабанду из Казахстана и продажу в автограде мешка с 10 кг гашиша. Этот приговор был утвержден всеми судебными инстанциями, однако в 2013 году СКР, расследуя дело ОБНОНа, посчитал, что дело Оганова могло быть сфабриковано. В результате летом текущего года Верховный суд России отменил приговор, его освободили. Оганову выплатили 500 тыс. рублей.
Выяснилось, что летом 2005 года татарстанские оперативники проводили совместно с казахстанскими коллегами спецоперацию по пресечению международного наркотрафика, которую курировали полковник Халимдаров и один из сотрудников МВД РФ. Опергруппа во главе с Русланом Халимдаровым выехала в Казахстан, откуда затем негласно контролировала перемещения Оганова. Между тем следствие считает, что силовики похитили последнего и насильно привезли в автоград вместе с наркотиками, после чего подделали доказательства его виновности в контрабанде наркотиков.
Данное уголовное дело рассматривалось в Москве из-за возможной необъективности татарстанских судей, отмечал глава СКР Александр Бастрыкин.
Выяснилось, что летом 2005 года татарстанские оперативники проводили совместно с казахстанскими коллегами спецоперацию по пресечению международного наркотрафика, которую курировали полковник Халимдаров и один из сотрудников МВД РФ. Опергруппа во главе с Русланом Халимдаровым выехала в Казахстан, откуда затем негласно контролировала перемещения Оганова. Между тем следствие считает, что силовики похитили последнего и насильно привезли в автоград вместе с наркотиками, после чего подделали доказательства его виновности в контрабанде наркотиков.
Данное уголовное дело рассматривалось в Москве из-за возможной необъективности татарстанских судей, отмечал глава СКР Александр Бастрыкин.