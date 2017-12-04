Начальника полиции Казани приговорили к 10,5 годам колонии за похищение человека

Его также лишили звания полковника

В Москве областной суд приговорил начальника полиции Казани Руслана Халимдарова к 10,5 годам заключения в колонии строго режима, об этом сообщает "Бизнес Online".

Судья принял решение запретить полицейскому занимать должности на госслужбе сроком на два года с лишением специального звания "полковник полиции".

Другим подсудимым были вынесены следующие наказания: экс-сотрудника центрального аппарата МВД РФ Владимиру Егорову осудили на 10,5 лет лишения свободы, бывшего начальника отделения в ОБНОНе УВД Челнов Валерия Ковылина - к 9 годам, экс-оперативника ОБНОН МВД по РТ Рашида Шайдуллина и экс-начальника отделения по раскрытию преступлений потребителей наркотиков ОРЧ-4 МВД по РТ Анатолия Ходько — к 8 годам колонии.

Все подсудимые будут отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления и лишением всех специальных званий.

Отметим, всех подсудимых признали виновными в совершении преступлений по статьям "Похищение человека"), ч. 4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств"), ч. 2 ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод").