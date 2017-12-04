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Начальника полиции Казани приговорили к 10,5 годам колонии за похищение человека

Начальника полиции Казани приговорили к 10,5 годам колонии за похищение человека
16+
Фото: "Вечерняя Казань"/Руслан Халимдаров
Его также лишили звания полковника

В Москве областной суд приговорил начальника полиции Казани Руслана Халимдарова к 10,5 годам заключения в колонии строго режима, об этом сообщает "Бизнес Online".

Судья принял решение запретить полицейскому занимать должности на госслужбе сроком на два года с лишением специального звания "полковник полиции".

Другим подсудимым были вынесены следующие наказания: экс-сотрудника центрального аппарата МВД РФ Владимиру Егорову осудили на 10,5 лет лишения свободы, бывшего начальника отделения в ОБНОНе УВД Челнов Валерия Ковылина - к 9 годам,  экс-оперативника ОБНОН МВД по РТ Рашида Шайдуллина и экс-начальника отделения по раскрытию преступлений потребителей наркотиков ОРЧ-4 МВД по РТ Анатолия Ходько — к 8 годам колонии.
 
Все подсудимые будут отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления и лишением всех специальных званий.
 
Отметим, всех подсудимых признали виновными в совершении преступлений по статьям "Похищение человека"), ч. 4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств"), ч. 2 ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод").
 
Напомним, прокурор требовал для Руслана Халимдарова 12 лет колонии строго режима.
 
Согласно версии правоохранительных органов, в декабре 2005 года житель Казахстана Сумбат Оганов был приговорен в Набережных Челнах к длительному сроку за контрабанду из Казахстана и продажу в автограде мешка с 10 кг гашиша. Этот приговор был утвержден всеми судебными инстанциями, однако в 2013 году СКР, расследуя дело ОБНОНа, посчитал, что дело Оганова могло быть сфабриковано. В результате летом текущего года Верховный суд России отменил приговор, его освободили. Оганову выплатили 500 тыс. рублей.

Выяснилось, что летом 2005 года татарстанские оперативники проводили совместно с казахстанскими коллегами спецоперацию по пресечению международного наркотрафика, которую курировали полковник Халимдаров и один из сотрудников МВД РФ. Опергруппа во главе с Русланом Халимдаровым выехала в Казахстан, откуда затем негласно контролировала перемещения Оганова. Между тем следствие считает, что силовики похитили последнего и насильно привезли в автоград вместе с наркотиками, после чего подделали доказательства его виновности в контрабанде наркотиков.

Данное уголовное дело рассматривалось в Москве из-за возможной необъективности татарстанских судей, отмечал глава СКР Александр Бастрыкин.
Н. Вильданов, 05.12.2017, 15:56
Тэги: Суд
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Комментарии

Ага05 декабря 2017, 16:06
Чувак восьмерка отмотал ни за что! А компенсация- 500 т.р.! Моя плакать!
8
13
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 16:08
Неужели справедливость восторжествовала ?
8
11
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 16:22
не факт что так и было, может и честно исполнили свой долг (а может и по делу)

страшно другое: усиленно копают под татарстан по команде
конечная цель лишить Татарстан всего что есть и отдать в Самару.

честно одно: всем отвечать потом за свои поступки перед богом
8
6
Согласны с автором?
герцог05 декабря 2017, 16:29
типичный и распространённый случай наших дней
1
3
Согласны с автором?
Ага05 декабря 2017, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
не факт что так и было, может и честно исполнили свой долг (а может и по делу)

страшно другое: усиленно копают под татарстан по команде
конечная цель лишить Татарстан всего что есть и отдать в Самару.

честно одно: всем отвечать потом за свои поступки перед богом
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Тупее высера не придумать! Пугать богом за то, что вообще и подлецов преследуют!
3
2
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 16:33
А может дело было наоборот? Российская наркомафия через большое бабло посадила наших полицейских и защитила свой наркотрафик? Вот не верю я чуркобесам! Они только наркоту среди наших толкают!
3
9
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 16:40
Не верю купленным московским операм!
3
5
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 16:40
А человека ли они "похищали"? Сколько детей остались живы, до которых не дошли эти наркотики... Не делай добра - не получишь зла...
2
9
Согласны с автором?
гражданина05 декабря 2017, 16:41
Кому то перешёл дорогу ...
3
7
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
не факт что так и было, может и честно исполнили свой долг (а может и по делу)

страшно другое: усиленно копают под татарстан по команде
конечная цель лишить Татарстан всего что есть и отдать в Самару.

честно одно: всем отвечать потом за свои поступки перед богом
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Копают не под Татаостан, копают под охревших баев. установивших в республике феодальный строй
4
1
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 16:50
А вы уверены что это не СКР сфабриковал дело против полицейских. Пять высокопоставленныхполицейских гоняются за чистеньким человеком по сопредельным странам, чтобы впихнуть ему мешок наркотиков. Смысл? Больше похоже, что московские следаки накручивают громкое заказное дело в национальном регионе.
3
7
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
А вы уверены что это не СКР сфабриковал дело против полицейских. Пять высокопоставленныхполицейских гоняются за чистеньким человеком по сопредельным странам, чтобы впихнуть ему мешок наркотиков. Смысл? Больше похоже, что московские следаки накручивают громкое заказное дело в национальном регионе.
Развернуть
Согласен с Вами. Дело шито белыми нитками! в СКР явно сидит купленная крыса. Очень высокопоставленная. Вот логически. ЗАчем мусарам ехать в Казахстан и пасти человека если гораздо проще в чЕлнах найти терпилу? Ясно что дело темное!
2
4
Согласны с автором?
Юр05 декабря 2017, 17:07
В ответ на комментарий пользователя
Согласен с Вами. Дело шито белыми нитками! в СКР явно сидит купленная крыса. Очень высокопоставленная. Вот логически. ЗАчем мусарам ехать в Казахстан и пасти человека если гораздо проще в чЕлнах найти терпилу? Ясно что дело темное!
Развернуть
В Челнах-то найти можно, только такому статью контрабанда не пришьешь
1
0
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
В Челнах-то найти можно, только такому статью контрабанда не пришьешь
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Почему? Эти же наркотики не в Челнах выращивают!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
Чувак восьмерка отмотал ни за что! А компенсация- 500 т.р.! Моя плакать!
Развернуть
Его кормили охраняли и спать укладывали все по честному
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
Кому то перешёл дорогу ...
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Шабаеву.....
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