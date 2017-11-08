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Громкое «дело ОБНОН»: для начальника полиции Казани потребовали 12 лет колонии

Громкое «дело ОБНОН»: для начальника полиции Казани потребовали 12 лет колонии
16+
Фото: "Вечерняя Казань"/Руслан Халимдаров

Сегодня в Московском областном суде продолжили рассматривать громкое «дело ОБНОН». Так, для начальника полиции Казани Руслана Халимдарова прокурор потребовала 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, пишет «Бизнес Онлайн».

Напомним, в Верховный суд Татарстана поступило уголовное дело в отношении шести сотрудников полиции республики по обвинению в махинациях при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее было завершено расследование уголовного дела против шести сотрудников МВД Татарстана - начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Андрея Алексеева, начальников отдела и отделения ОБНОН по городу Казани УУР МВД по Республике Татарстан Дмитрия Андриенко и Якова Кононенко, старшего оперуполномоченного отделения по раскрытию наркопреступлений межрегионального и международного характера отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УУР МВД по Республике Татарстан Марата Садыхова, начальника полиции управления МВД России по городу Казани Руслана Халимдарова, старшего оперуполномоченного отдела «К» МВД по Республике Татарстан Наиля Сафиуллина.

Согласно версии СКР, в 2013 году Халимдаров, Алексеев, Садыхов, Андриенко и Кононенко, чтобы улучшить показатели своей работы, потребовали от ранее судимого казанца подбросить наркотики его знакомому. Когда тот предупредил своего знакомого о намерениях соучастников, полицейские подбросили в его жилище, а также в квартиру другого его товарища наркотики и принудили их к самооговору в преступлениях, которые ими не совершались.

- После того как ранее судимый житель Казани был задержан по уголовному делу, находящемуся в производстве сотрудников регионального управления наркоконтроля, опасаясь разоблачения своих преступных планов, обвиняемые постарались изъять это дело из их производства и передать его в органы МВД. Для этого они принудили задержанного написать несоответствующую действительность явку с повинной в совершении общеуголовного преступления, а также направлять необоснованные жалобы на действия следователей ФСКН, принуждали его к даче ложных показаний, - говорится в материалах дела.

Также в 2009 году двумя сотрудниками полиции было совершено похожее преступление - Андриенко и Сафиуллин, являясь сотрудниками ОРЧ-4 МВД по РТ, подбросили наркотики казанцу, незаконно применив к нему спецсредства и силу.

Дело ОБНОН

Скандальное уголовное дело началось с задержания сотрудников полиции Казани в конце ноября 2013 года. Позже их всех отстранили от работы.

Считается, что арест сотрудников полиции являлся этапом борьбы между ОБНОН и республиканским Управлением по борьбе с наркотиками. В частности, Халимдаров уже после задержания заявил о том, что "у меня есть запись с показаниями против ФСКН".

Позже Верховный суд РТ признал незаконным отстранение начальника полиции Казани, а также и само уголовное дело.

Несмотря на это в августе 2014 года в Москве в условиях особой секретности арестовали Руслана Халимдаров и остальных экс-полицейских.

Элина Валеева, 09.11.2017, 17:50
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин09 ноября 2017, 18:13
12 лет строгого? 8'-( Халимдарову?? 8-| За что???! %-8
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