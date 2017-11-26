Дочь, отправившая отца жить в машину под Казанью, сделала неожиданное заявление

Женщина считает, что половина квартиры вообще должна принадлежать ее матери

В распоряжении ProKazan.ru появилась апелляционная жалоба дочери Камиля Зарипова, которая отправила отца жить в машину. Напомним, что мужчина живет в автомобиле с марта этого года. Суд признал право собственности на квартиру за Зариповым, однако дочь не собирается возвращать ключи отцу.

Дочь настаивает, что выступает в интересах своего несовершеннолетнего сына. Как рассказала юрист Зарипова Лариса Лазарева, в ходе судебного разбирательства дочь признала, что в покупку квартиры свои денежные средства не вкладывала и хотела бы ее вернуть отцу, да не может по закону, так как орган опеки и попечительства не даст разрешения, а у нее самой нет 1500000 рублей положить на счет сына. Однако, когда суд принял сторону отца, дочь в своей жалобе заявила, что отец не являлся стороной сделки.

- На момент совершения сделки мой отец состоял в законном браке с моей матерью, - пишет она в своей жалобе. - Так как на тот момент все имущество, включая деньги, принадлежало моим родителям совместно, как супругам, а цена квартиры составила 1 000 000 рублей (хотя в суде признала, что квартира стоит 1360000 рублей - прим. ред.), то из переданных средств 500 тысяч принадлежат моей матери, с которой у меня спора нет.

Также женщина настаивает, что вернула отцу 407 999 рублей 96 копеек, и считает эту сумму вложением в недвижимость. То есть, как считает женщина, из квартиры, которая стоит миллион рублей, лишь 92 тысячи 4 копейки вложено самим отцом.

Камиль Зарипов на аргументы дочери возмущается: деньги на покупку однокомнатной квартиры в Осиново у него были от продажи четырехкомнатной квартиры в Казани. Вырученную сумму семья поделила поровну еще в период брака, что предусмотрено семейным кодексом. Плюс Зарипову досталась часть от его матери.

- Он не жил со своей женой с мая 2015-го года. Их развод официально был расторгнут 7 декабря, а квартира была куплена 11 ноября, то есть стороны были согласны на раздел имущества в период брака. И дочь получила свою долю в сумме 890 тысяч рублей. То есть получается, что и Зарипов может претендовать на долю жены? То есть дочь считает, что раздел имущества оказывается может осуществляться неоднократно? - прокомментировала адвокат Лазарева.

Что касается четырехсот тысяч, Зарипов объясняет: два года, пока он жил в квартире, он доверял дочери вести бухгалтерию. Покупки оплачивались с его банковского счета по пластиковой карте, которой распоряжалась дочь, и выдавала ему его деньги под роспись. Но даже если почитать все пункты расходов, выходит всего чуть больше 150 тысяч рублей, которые израсходованы на обустройство этой спорной квартиры.

Дочь считает, что отец обогащается за ее счет, при этом он остался без единственного жилья и живет в машине.

Несмотря на то, что женщина считает себя правой, жить на прежнем месте она уже не может. Скандал привел к тому, что у ее ребенка появились проблемы в школе - ребенка начали обижать сверстники. Женщина продала свою квартиру в Осиново, где она сейчас живет, никто не знает.