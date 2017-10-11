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Зеленодольцу, который полгода живет в машине, суд постановил вернуть квартиру

Зеленодольцу, который полгода живет в машине, суд постановил вернуть квартиру
16+
Фото: Ольга Плешкова
Дочь отказалась вернуть ключи даже после решения суда

Сегодня в Зеленодольске состоялось финальное заседание нашумевшего дела о восстановлении в собственности квартиры 57-летнего Камиля Зарипова, которого выгнала из дома родная дочь. Напомним, что мужчина полгода прожил в автомобиле: там он спал, готовил еду и купался. Суд решил признать право собственности мужчины.

Процесс проходил напряженно. Дочь Камиля Зарипова признала, что свои денежные средства в покупку квартиры не вкладывала, но настаивала на том, что отец знал, что она собирается оформить его недвижимость на своего сына. На такое заявление у мужчины сдали нервы, посреди заседания он задал ей вопрос “Как ты могла?”. В итоге мужчина получил несколько замечаний судьи и ушел, хлопнув дверью.

Органы опеки, защищающие права ребенка, на которого была оформлена квартира, оставили решение на усмотрение суда. Судья постановила признать мужчину полноправным владельцем квартиры.

По словам адвоката Камиля Ларисы Лазаревой, вторая сторона не ожидала такого решения, и скорее всего, будет его обжаловать.

- У них есть месяц на обжалование, думаю, они им воспользуются, - считает Лазарева. - Когда я подошла к ней (дочери Камиля Зарипова - прим. ред.) забрать ключи, она отказалась их вернуть.

Лазарева добавила, что пока решение не вступит в силу, Камиль не сможет попасть в квартиру, даже взломав в замки. ProKazan.ru следит за развитием событий.

Ольга Плешкова, 12.10.2017, 17:36
Тэги: Скандалы
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Комментарии

Горожанин12 октября 2017, 17:52
И бесплатную путевку!
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Горожанин12 октября 2017, 17:53
Вырастил такую мразюгу.
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Горожанин12 октября 2017, 17:58
Ребенка жалко еще больше, многому научится у такой конченной шкуры.
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Горожанин12 октября 2017, 18:05
Обжалуйте-обжалуйте. Сами теперь на улице будете, жадного жаба задушит.
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5
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Адам Вальнус12 октября 2017, 18:25
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Димон12 октября 2017, 18:27
Опять плешкова жжет! "..там он спал, готовил еду и купался. " каким образом в машине можно ,"купаться"?
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Горожанин12 октября 2017, 18:47
Покажите хоть саму дочь, куда ее занесло, в стринги или в платки до пят? Интересно же.
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