Зеленодольцу, который полгода живет в машине, суд постановил вернуть квартиру

Дочь отказалась вернуть ключи даже после решения суда

Сегодня в Зеленодольске состоялось финальное заседание нашумевшего дела о восстановлении в собственности квартиры 57-летнего Камиля Зарипова, которого выгнала из дома родная дочь. Напомним, что мужчина полгода прожил в автомобиле: там он спал, готовил еду и купался. Суд решил признать право собственности мужчины.

Процесс проходил напряженно. Дочь Камиля Зарипова признала, что свои денежные средства в покупку квартиры не вкладывала, но настаивала на том, что отец знал, что она собирается оформить его недвижимость на своего сына. На такое заявление у мужчины сдали нервы, посреди заседания он задал ей вопрос “Как ты могла?”. В итоге мужчина получил несколько замечаний судьи и ушел, хлопнув дверью.

Органы опеки, защищающие права ребенка, на которого была оформлена квартира, оставили решение на усмотрение суда. Судья постановила признать мужчину полноправным владельцем квартиры.

По словам адвоката Камиля Ларисы Лазаревой, вторая сторона не ожидала такого решения, и скорее всего, будет его обжаловать.

- У них есть месяц на обжалование, думаю, они им воспользуются, - считает Лазарева. - Когда я подошла к ней (дочери Камиля Зарипова - прим. ред.) забрать ключи, она отказалась их вернуть.

Лазарева добавила, что пока решение не вступит в силу, Камиль не сможет попасть в квартиру, даже взломав в замки. ProKazan.ru следит за развитием событий.