«Тебе 15 минут, чтобы убраться». Под Казанью выгнанный из дома отец полгода живет в машине

Из квартиры мужчину выгнала родная дочь

Под Казанью, в поселке Осиново в автомобиле “Ваз-2108” живет мужчина. В машине он живет с марта этого года. Все получилось так, что его лишила квартиры собственная дочь.

Камиль Зарипов работал механиком. По внешнему виду можно сказать одно: работяга. Он рассказывает, в Казани у него была 4-комнатная квартира. В 2015 году он развелся с женой, после чего последовал раздел имущества. Квартиру продали, а деньги разделили между супругами и двумя детьми.

- Я купил квартиру в Осиново, - рассказывает Камиль Зарипов. - 17 квадратных метров, за полтора миллиона. Покупал квартиру с помощью дочери, документами занималась она.

Два года Камиль жил там, уверенный, что она куплена на его имя. Квитанции по ЖКХ приходили на его фамилию, и никаких подозрений не возникало. И лишь в феврале управляющая компания сообщила о необходимости переустановки счетчиков. Тут и выяснилось, что квартира принадлежит его несовершеннолетнему внуку.

- Cпросил ее, что это такое? Почему квартира оформлена не на меня? Она сначала сказала, что разберется, а потом: “Тебе 15 минут, чтобы убраться отсюда”.

Обиженный мужчина ушел из дома ничего не забрав с собой. С марта этого года он живет в машине.

- Вот у меня тут ботинки, вот - продукту, вот - вода, - показывает он нам багажник. - Вот мочалка с мылом. Беру воду, бутылки и поливаюсь. А больше никак...

Мужчина имеет 3-ю группу инвалидности, у него больные ноги и затруднена речь. Несмотря на то, что уже много времени он живет на улице, видно, что за собой следит: он выбрит, одет в простую, но чистую одежду. Он объясняет, что помогают ему дальние родственники: кто возьмет постирать вещи, кто пустит помыться и переночевать. Но оставаться у них надолго ему не позволяет совесть.

Сейчас Камиль судится с дочерью. Та призналась, что купленную на деньги отца квартиру она оформила на своего сына, но объясняет, что действовала в его интересах, мол, защищала имущество отца от новой сожительницы. Поначалу женщина готова была идти на мировую, однако сделать это теперь не так просто.

- Квартира оформлена на ее несовершеннолетнего сына, - объясняет адвокат Лариса Лазарева. - По закону его имущественное положение ухудшить нельзя, только перевести в равноценное. Поэтому на его имя в банке должна быть сумма равная стоимости этой квартиры. А этих денег у дочери нет.

Такой прецедент в республике впервые: до этого судебная практика не имела дел с выгнанными из дома родителями. Сам судья воззвал к совести женщины, однако та настаивает, что действует в интересах своего ребенка.

- Она говорит, что если вернет квартиру, ее ребенок останется без жилья. На что сама судья ей объясняет, что сын-то живет вместе с ней, у него есть крыша над головой, а вот отец живет на улице! И ничего. Она ведь может взять кредит в банке, продать землю, которая у нее в собственности, но она этого не делает!

Лариса Лазарева подала заявление в полицию о признании сделки мошеннической. Там ее заявление никто не принял, мол дело семейное, пусть сами и разбираются. Как будто уголовный кодекс делает исключения для родственников.

Сама дочь Камиля общаться отказывается: ее телефон выключен, а в купленной квартире она не живет. Даже с родным отцом она отказывается поддерживать какую-либо связь. С красными глазами Камиль не может понять, почему такое произошло.

- Мне нужна крыша над головой! За что они так со мной? Я им нужен был только когда деньги зарабатывал! “Папа дай денег, папа дай денег!”. А как денег не стало, и я стал не нужен…