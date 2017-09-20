Дочь, которая выгнала отца жить в машину под Казанью, согласилась вернуть квартиру

Однако, по словам адвоката, до решения суда ключи от квартиры ему не вернула

Женщина, которая выгнала родного отца из его квартиры в Осиново, решила пойти на примирение и вернуть ему жилплощадь. Однако несмотря на это пока ключи он так и не получил. Об этом порталу ProKazan.ru рассказала адвокат мужчины Лариса Лазарева.

Напомним, Камиль Зарипов живет в автомобиле уже полгода, с тех пор, как узнал, что его квартира была обманным путем оформлена не на него, а на имя несовершеннолетнего внука.

На данный момент судебный процесс по возвращению в собственность квартиры отложен. Последнее слово остается за органами опеки, так как недвижимость оформлена на ребенка, а по закону ухудшать его материальное положение не имеет право даже мать. Органы, отвечающие за права несовершеннолетнего, взяли время подумать.

Напомним, после публикации на ProKazan.ru история Камиля Зарипова вызвала огромный отклик среди остальных СМИ и неравнодушных жителей города. В редакцию до сих пор поступают звонки с предложениями помочь, безвозмездно предоставить ему обиженному отцу кров, а федеральные СМИ публикуют сюжеты о непростой доле мужчины. Волонтеры предложили Камилю разместиться в центре социальной адаптации “Милосердие”, но пока мужчина гордо держится на своем и ночует в машине.

Следующее заседание по делу Зарипова состоится 12 октября. ProKazan.ru следит за развитием событий.