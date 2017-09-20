Наверх
Дочь, которая выгнала отца жить в машину под Казанью, согласилась вернуть квартиру
17:10, сегодня4
Казанские шеф-повара о том, как приготовить паука и из чего сделать ужин за 30 минут
17:32, сегодня2
Экс-игрок «Ак Барса» Данис Зарипов отклонил предложения нескольких клубов НХЛ
17:23, сегодня2
Госдума повысит штраф до 2,5 тысяч рублей за отказ уступить дорогу пешеходам
17:09, сегодня4
"Попади на ТНТ" в Казани
Для Татарстана при помощи снимков из космоса создадут 3D-модель
16:26, сегодня
Реклама
Полиция Казани задержала одного из подозреваемых в поджоге дома с убитым пенсионером
16:19, сегодня2
На Тэцевской водитель "Лады Гранта" потерял память после ДТП с Opel на встречной полосе
15:58, сегодня6
Презентация книги Исмагила Шангареева и Нурали Латыпова «Ислам: история сквозь века»
«Пора отпусков - Черногория»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
15:37, сегодня9
В Казани продают психбольницу с "постоянно растущей клиентской базой"
15:13, сегодня10
Синоптики объявили штормовое предупреждение: в РТ ожидается похолодание до -3 градусов
14:59, сегодня7
Реставрация посуды в Казани: почему не стоит выбрасывать любимые сковородки
В Казани девушка с "вампирской болезнью" стала инвалидом после визита в больницу
14:28, сегодня16
Минниханову показали план Казанского финансового района с 43 тысячами жителей
13:58, сегодня5
«Парковка на тротуаре, вандализм в парке и разрушенный переход»: на что жалуются казанцы
13:28, сегодня24
Как за 1 день можно сформировать сильную команду для достижения успеха компании
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, сегодня
В России судьям могут предоставить право не объяснять свои решения
12:59, сегодня14
В Татарстане на трассе сгорел автобус, перевозивший рабочих
12:24, сегодня5
Обзор ProKazan.ru: смартфон Samsung для селфи за 6 190 рублей
В Казани временно закрыли движение по улице Г. Камала‍
11:59, сегодня
СМИ: в Казани избили парня в костюме голубого единорога
11:37, сегодня59
В Казани водитель "Камаза" насмерть сбил 81-летнего пешехода
11:04, сегодня5
3 необычных идеи для завтрака из яиц от казанского шеф-повара
Где лучше чинить автомобиль казанцам
10:42, сегодня
В Казани эвакуировали ТЦ "Мега"
10:40, сегодня13
«Ростелеком» подписал соглашение с крупнейшим производственным кластером Татарстана
10:38, сегодня
В конце сентября начнутся выплаты кредиторам Татфондбанка
10:32, сегодня5
В Казани установят 50 табло вызова пешехода‍
10:09, сегодня36
СМИ: региональных чиновников обяжут сдавать экзамены
09:59, сегодня5
Казань попала на ТНТ
09:54, сегодня
Мэрия Казани отказалась согласовать новый митинг с участием Алексея Навального
09:38, сегодня27
Рустам Минниханов пришел на работу пешком
09:13, сегодня70
Эксперт о том, почему так сильно выросли цены на бензин в Татарстане и новом росте в 2018
19:10, 21.09.201744
В Татарстане похолодает до +3 градусов
17:42, 21.09.201716
Госсовет РТ принял закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам
17:21, 21.09.201737
Экс-мэр Архангельска в Казани пообещал скандальным близняшкам найти мужа — одного на двоих
16:42, 21.09.201733
Казанец пожаловался, что от детей в школах требуют фотоотчеты о сделанных добрых делах
16:00, 21.09.201722
Под Казанью водитель "Камаза" снес надземный переход
15:35, 21.09.201722
СК: найденные в Нижнекамске череп и кости принадлежали убитой молодой девушке
15:22, 21.09.201724
В Казани назначили нового директора Порохового завода
14:59, 21.09.201713
Большая Ночь Распродаж пройдёт завтра в меховом магазине «Белка»
14:52, 21.09.20172
Полиция Казани задержала лжеторговца биткоинами
14:11, 21.09.20177
«За такие деньги садик должен быть из золота». Родители выступили против абонентской платы
13:59, 21.09.201778
В Татарстане появится Госкомитет по биологическим ресурсам
13:39, 21.09.20179
Штрафы ГИБДД разрешили оплачивать через соцсеть «Одноклассники»
13:20, 21.09.20178
В Татарстане женщина без прав села в машину мужа и насмерть сбила пенсионерку
12:30, 21.09.201712
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
11:47, 21.09.201742
Минниханов о продлении договора с Москвой: важно содержание, а не форма
11:16, 21.09.201770
В Челнах загорелся элитный жилой комплекс «Санрайз Сити»
10:59, 21.09.20178
Минниханов: татарский язык останется обязательным в школах
10:34, 21.09.201786
Минприроды назвало самые грязные российские города: Казань в этот рейтинг не попала
10:28, 21.09.20177
В Набережных Челнах женщина за рулем иномарки насмерть сбила мотоциклиста
09:59, 21.09.201722
В Татарстане установили памятник герою России, который погиб в Сирии
09:39, 21.09.201779
Под Казанью досрочно завершили ремонт моста через Волгу‍
09:19, 21.09.201716
«Ак Барс» после победы над «Слованом» вышел на первое место на Востоке
09:07, 21.09.20173
В Казани завтра похолодает до +14 градусов
17:59, 20.09.20175
Роспотребнадзор Татарстана предупредил о второй волне активности клещей‍
17:36, 20.09.201712
"Рубин" обыграл "Оренбург" и вышел в 1/8 финала Кубка России
17:13, 20.09.20173
В Казани в Адмиралтейском пруду установят очистную установку за 102 млн рублей
17:10, 20.09.201720
В Казани МЧС нашло свыше 1000 нарушений на объектах ЧМ-2018
16:47, 20.09.20177
"Не получали": Кремль не получал просьбы о помощи в сохранении изучения татарского языка
16:15, 20.09.2017157
Жители Татарстана увидят 30 граней себя на фестивале уличного искусства
16:12, 20.09.2017
В Казани парень убил мужчину, пристававшего к его тете, и скинул труп в озеро
15:59, 20.09.201724
Известный художник Никас Сафронов напишет портрет Минниханова
15:25, 20.09.201732
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017
Люди, пытаются прыгнуть с 10-метровой вышки
16:49, 02.02.2017
Путешествие по Европе глазами художника
10:36, 31.01.2017

Дочь, которая выгнала отца жить в машину под Казанью, согласилась вернуть квартиру

Дочь, которая выгнала отца жить в машину под Казанью, согласилась вернуть квартиру
16+
Фото: Ольга Плешкова
Однако, по словам адвоката, до решения суда ключи от квартиры ему не вернула

Женщина, которая выгнала родного отца из его квартиры в Осиново, решила пойти на примирение и вернуть ему жилплощадь. Однако несмотря на это пока ключи он так и не получил. Об этом порталу ProKazan.ru рассказала адвокат мужчины Лариса Лазарева.

Напомним, Камиль Зарипов живет в автомобиле уже полгода, с тех пор, как узнал, что его квартира была обманным путем оформлена не на него, а на имя несовершеннолетнего внука.

На данный момент судебный процесс по возвращению в собственность квартиры отложен. Последнее слово остается за органами опеки, так как недвижимость оформлена на ребенка, а по закону ухудшать его материальное положение не имеет право даже мать. Органы, отвечающие за права несовершеннолетнего, взяли время подумать.

Напомним, после публикации на ProKazan.ru история Камиля Зарипова вызвала огромный отклик среди остальных СМИ и неравнодушных жителей города. В редакцию до сих пор поступают звонки с предложениями помочь, безвозмездно предоставить ему обиженному отцу кров, а федеральные СМИ публикуют сюжеты о непростой доле мужчины. Волонтеры предложили Камилю разместиться в центре социальной адаптации “Милосердие”, но пока мужчина гордо держится на своем и ночует в машине.

Следующее заседание по делу Зарипова состоится 12 октября. ProKazan.ru следит за развитием событий.

Ольга Плешкова, 22.09.2017, 17:10
Тэги: Суд, Скандалы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин22 сентября 2017, 17:19
недвижимость оформлена на ребенка, а по закону ухудшать его материальное положение не имеет право даже мать

долбанутые законы B-|
1
5
Согласны с автором?
Дед22 сентября 2017, 17:46
Грех родителей обижать, за грехи будут отвечать последующее поколения.думаю что вовремя одумалась это дочь.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин22 сентября 2017, 17:47
Предохраняться надо было, мужик.
Хотя, не факт, что дочь то твоя
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 сентября 2017, 17:56
Хорошо знаю этих людей. Дочь подло обманула отца. Он сильно доверял ей. Только что говорил с ним, пока ничего не ясно. Там не только квартира, есть еще крупная сумма денег.
0
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru