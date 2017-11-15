Мужчина, которого дочь оставила жить в машине под Казанью: неожиданный поворот истории

Дочь, до этого заявлявшая, что хочет, но не может вернуть квартиру отцу по закону, намерена обжаловать решение суда

Дочь Камиля Зарипова, отправившая отца жить в машину, намерена оспорить решение суда о возврате квартиры в Осиново в собственность мужчины. Об этом ProKazan.ru сообщила адвокат Лариса Лазарева.

Напомним, что Камиль Зарипов был выгнан из квартиры, которая была куплена на его деньги, однако оформлена на несовершеннолетнего внука - сына дочери Камиля Зарипова. Мужчина живет в автомобиле с марта этого года и пытается добиться своих прав.

Когда случай стал известен общественности, на суде женщина объяснила, что хотела бы вернуть отцу квартиру, однако не может сделать этого по закону, так как недвижимость оформлена на несовершеннолетнего, жилищное положение которого ухудшать нельзя. Поэтому последнее слово было за органами опеки, которые оставили вопрос на усмотрение суда.

Суд постановил вернуть Камилю Зарипову квартиру. Такое решение стало неожиданным для дочери Камиля. Сегодня стало известно, что дочь, до этого уверяла, что просто не может вернуть квартиру по закону, все же не намерена переоформлять недвижимость на отца: от нее поступила жалоба на предыдущее решение. Камиль Зарипов продолжает жить в машине.