«Диванные комментаторы» пытаются раздуть случай». Министр МВД о «пыточном скандале»

В пятницу, на торжественном заседании в честь Дня сотрудника органов внутренних дел министр МВД Артем Хохорин высказался о скандале с пытками 22-летнего Ильназа Пиркина, который после допроса в полиции покончил с собой, записав предсмертное видео.

- «Диванные комментаторы» пытаются раздуть нижнекамский случай до вселенских масштабов, перенося накопившуюся желчь на многогранную работу всего МВД. Согласен, что случай пренеприятный и в нем, несомненно, надо детально разбираться», — прокомментировал глава МВД.

Напомним, что Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. Перед смертью он оставил видеопослание, в котором рассказал о побоях и пытках «слоником» (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух). После этого было возбуждено уголовное дело. СК установил, что позже "неустановленные должностные лица" УМВД по Нижнекамску силой принуждали двоих людей признаться в совершении преступления в отношении Ильназа Пиркина. В СИЗО решением Нижнекамского горсуда на 2 месяца уже отправлены сотрудники отдела по имущественным преступлениям Нижнекамского УВД Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев. Расследование продолжается.

