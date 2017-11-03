Прокуратура Нижнекамска требует возбудить еще три уголовных дела в отношении полицейских

После самоубийства 22-летнего нижнекамца, сотрудники прокуратуры проанализировали жалобы граждан на пытки в отделах полиции

После самоубийства 22-летнего нижнекамца Ильназа Пиркина, рассказавшего о примененном к нему насилии со стороны полиции, сотрудники прокуратуры проанализировали жалобы граждан на пытки в УМВД по Нижнекамску за последние два года. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права» и Казанский правозащитный центр.

По итогам проверки прокуратура потребовала от Следственного комитета возбудить еще три уголовных дела в отношении полицейских. Два по факту применения «неправомерных методов расследования» и одно по факту сокрытия преступления.

Напомним, что 19 октября Ильназ Пиркин покончил с собой. По версии следствия, незадолго до трагедии трое полицейских силой требовали от молодого человека признаться в совершении преступления.

Нижнекамский городской суд до 24 декабря 2017 года арестовал трех сотрудников полиции, подозреваемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

«Зона права» и Казанский правозащитный центр принимают сообщения пострадавших от пыток в полиции Нижнекамска. Телефон: +7 (843) 277-03-86