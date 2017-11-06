Пыточный скандал в Нижнекамске: СК признал потерпевшими двух мужчин, избитых в полиции

В уголовном деле о "пыточном скандале" в Нижнекамске появились еще два потерпевших — это владелец автомобильной стереосистемы Николай Удиряков, которую якобы украл покончивший с собой Пиркин, и его друг. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

В деле указано, что с 17:00 25 октября до 13:00 26 октября "неустановленные должностные лица" УМВД по Нижнекамску в служебном кабинете силой принуждали Николая Удирякова и его друга признаться в совершении преступления в отношении Ильназа Пиркина, которых они не совершали. В результате им была причинена физическая боль, телесные повреждения и моральный вред.

Напомним, ранее СМИ обнародовали видеозапись предсмертного обращения нижнекамца Ильназа Пиркина, который обвиняет местных полицейских в избиениях и угрозах.

По горячим следам после "пыточного скандала" в Нижнекамск выехал заместитель руководителя СУ СК России по РТ Владимир Циома, где провел прием граждан. К нему могли обратиться все, кто не согласен с действиями правоохранительных органов. Пришли к Циоме и родственники Ильназа.

Но полной неожиданностью стало обращение владельца стереосистемы, в краже которой подозревали Ильназа Пиркина. По версии МВД, именно он с другом вызвали на встречу с Пиркиным местную ОПГ.

Те самые "опэгэшники" тоже пришли на прием к высокопоставленному следователю. По их словам, уже после смерти Пиркина, 25 октября, обоих молодых людей – Удирякова и его друга – в 8 вечера задержали люди в гражданском, которые представились сотрудниками угрозыска.

Каждого парня брали отдельно на квартирах. Молодых людей доставили в участок, где, по их словам, их избили, заставляя дать показания, в которых бы они признавались, что избили Пиркина и угрожали ему расправой. По словам молодых людей, полицейские говорили: "Мы вам жить в этом городе не дадим". Сотрудники полиции якобы дали понять, что сделают все для того, чтобы вызволить сидящих в СИЗО коллег.

В заявлении, которое в полиции отказываются принимать, значится, что после экзекуций парней умыли и приказали улыбаться, когда в комнату зайдет судмедэксперт, а отпустили их только после того, как те подписали бумаги.

После приема у Циомы одного из парней отвезли на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать шрамы на шее и голове. Причем людей сопровождали сотрудники следкома, чтобы по пути их "кто-нибудь не перехватил".