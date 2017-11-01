В Нижнекамске парень покончил с собой в знак протеста против пыток на допросе в УВД

В Нижнекамске 22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой в знак протеста против пыток на допросе в УВД города, пишет «Бизнес Онлайн».

Трагический случай произошел 19 октября, но перед этим молодой человек оставил видеообращение, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке «слоником». В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 286 «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения»). В СИЗО решением Нижнекамского горсуда на 2 месяца уже отправлены сотрудники отдела по имущественным преступлениям Нижнекамского УВД Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев.

Как пишет издание, телефон с видеообращением был найден на крыше одного из домов. В видеопослании говорилось, что полицейские задержали его около дома, ничего не объясняя скрутили, и посадили в машину. Затем его повезли в лес, где жестоко избили. А в отделении его пытали, используя прием «слоника» (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух). Тем самым, полицейские пытались заставить его взять на себя вину за кражи автомобильных аккумуляторов.

- Своим поступком я хочу добиться справедливости, я не первый и не последний, но хочу, чтобы в дальнейшем такое не происходило, - это были последние слова парня в видеопослании.

Расследование уголовного дела продолжается.