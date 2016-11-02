Факультативный или принудительный: что ждет татарский язык в школах республики?

Портал ProKazan.ru выяснил, как жители Татарстана относятся к возможным изменениям в учебной программе

Этим летом Владимир Путин высказал свою позицию относительно того, что нужно повысить уровень и качество изучения русского языка. Кроме того, президент дал понять, что нужно соблюдать права граждан на добровольное изучение государственных языков республик.

На протяжении двух месяцев тема изучения татарского языка обсуждалась в Татарстане чуть ли не шепотом, но буквально неделю назад о ней стало невозможно не говорить вслух и громко. ProKazan.ru выслушал «за» и «против» обязательного татарского языка в школах республики.

ПЕРВЫЕ ОТКАЗЫ ОТ ТАТАРСКОГО

Как рассказала порталу ProKazan.ru жительница РТ Алсу Газизова, 4 сентября она написала отказ от изучения татарского языка на имя директора.

- В этом году у нас 6 часов татарского (школа в Набережных Челнах, - прим.). При этом лишь 3 часа русского языка и 2 часа русской литературы. Это никуда не годится. Не знаю, чему их учат на уроках татарского, но домашнюю работу мы выполнить не в силах. Это не способствует формированию у ребенка положительного отношения к предмету, - рассказала Алсу.

Через пару дней после написания отказа, позвонил классный руководитель и сообщил, что ее сын может не учить язык.

- Я хотела получить официальное подтверждение освобождения сына от татарского, но директор сказала, что я их неправильно поняла, и сын все-таки должен учить язык. Я попросила официальный отказ, но его не дали. Самое трудное — объяснить ребенку, почему сначала ему разрешили не учить татарский, а теперь передумали. Он дико расстроен и рассержен.

«ЗА» ТАТАРСКИЙ

Родителей, которые не хотят, чтобы их дети изучали татарский, много. Но много и тех, кто совершенно не против.

- Считаю, что татарский язык должен остаться обязательным. Чем больше языков знает ребенок, тем лучше, - поделилась своим мнением жительница Казани Гузель Загирова. - Моя дочь говорит на 3 языках в свои 3 года. Русский, английский и татарский. Это очень хорошо. Я бы еще 2 языка добавила, но, к сожалению, нет времени и денег.

ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА?

Свое мнение по теме высказала учитель русского языка школы №82 Евгения Зарубежнова, «Учитель года-2017» в номинации «Классный руководитель». По ее словам, факультативное изучение предмета может повлечь за собой массовый отказ от татарского языка, было бы правильным изменить подход к изучению предмета.



Евгения Зарубежнова

- Ажиотаж вокруг татарского языка в нашей республики набирает обороты. Многие родители практически уже сегодня готовы писать заявления, отказываясь изучать татарский язык. Факультативное изучение данного предмета, к сожалению, может повлечь за собой массовый отказ вообще от татарского языка. Лично я против такого нововведения, хотя являюсь учителем русского языка.



Мне бы хотелось выделить 2 причины. 1. Мы живем в республике со своими давними традициями и культурой, поэтому мы обязаны знать эту культуру, в том числе и язык! 2 причина - сегодня весь мир занимается проблемой поликультурного образования как одного из способов приглушить национальные столкновения и конфликты. В нашей республике мы на практике можем наблюдать диалог культур, но для этого нужно иметь представление о каждой из них. Как итог, я против, чтобы изучение татарского языка носило факультативный характер.



Единственное, что хочется отметить: нужно кардинально изменить подход к изучению предмета. Абсолютно лишним является изучение чисто лингвистических явлений в языке (спряжения, склонения и т.п.). Целесообразнее было бы ввести комплексный предмет, который включал в себя изучение истории края, национальных традиций и языка на бытовом уровне. Это позволит заинтересовать детей. Ну и все-таки изучение русского языка должно быть в соответствии с федеральными учебными планами.

ТАТАРСКИЙ — ПО ЖЕЛАНИЮ?

Председатель общества русской культуры в разговоре с порталом ProKazan.ru отметил, что правильнее было бы не заставлять учить язык абсолютно всех, а сосредоточиться на его носителях.



Михаил Щеглов

- Усугубляет ситуацию тот факт, что родителей призывают не писать отказы от изучения татарского. А ведь гораздо важнее лучше изучать русский язык, потому что это фактор безопасности государства, - прокомментировал Михаил Щеглов. - Татарскому народу нужно с мужеством взяться и культивировать язык среди носителей, а также благоприятствовать тем русскоязычным, кто тоже хочет изучать татарский. Такие ведь есть — из 50 точно найдется хотя бы один или двое.

ПРОТИВОРЕЧИЕ

Ситуация становится странной потому, что изучение русского и татарского языков как государственных языков в РТ признано не противоречащим Конституции РФ. Однако в Минобразования РФ говорят о том, что существуют права граждан на добровольное изучение государственных языков республик и родного языка из числа языков народов РФ.

- Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2004 г. № 16-П изучение в общеобразовательных учреждениях русского и татарского языков как государственных языков в Республике Татарстан признано не противоречащим Конституции Российской Федерации. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ, - прокомментировали порталу ProKazan.ru в министерстве образования республики.

Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что в Татарстане принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку.

По мнению политолога Руслана Айсина, сейчас Татарстан находится, как говорят у боксеров, в весе "мухи" - наилегчайшем весе, в том время как Москва - это супертяжеловес.



Руслан Айсин

- Сейчас татарский язык - это одна из наиболее болезненных точек для элиты Татарстана, по которому нанесен удар, - прокомментировал порталу ProKazan.ru политолог Руслан Айсин. - Татарский язык является основополагающим для всей идеологической конструкции «татарстанизма», это тот базис, на основе которого выстраивалась субъектность татарского народа и Татарстана в 90-е, начале 2000-х годов.

ЧЕГО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ЖДАТЬ ТАТАРСТАНУ?

В августе глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил об отмене обязательного изучения башкирского языка. Какова судьба татарского — пока неизвестно.

По имеющейся информации, в октябре этого года Генпрокуратура совместно с Роспотребнадзором проверят добровольность изучения татарского языка в Татарстане.