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Факультативный или принудительный: что ждет татарский язык в школах республики?

Факультативный или принудительный: что ждет татарский язык в школах республики?
16+
Фото: портал ProKazan.ru, Евгения Потехина
Портал ProKazan.ru выяснил, как жители Татарстана относятся к возможным изменениям в учебной программе

Этим летом Владимир Путин высказал свою позицию относительно того, что нужно повысить уровень и качество изучения русского языка. Кроме того, президент дал понять, что нужно соблюдать права граждан на добровольное изучение государственных языков республик.

На протяжении двух месяцев тема изучения татарского языка обсуждалась в Татарстане чуть ли не шепотом, но буквально неделю назад о ней стало невозможно не говорить вслух и громко. ProKazan.ru выслушал «за» и «против» обязательного татарского языка в школах республики.

ПЕРВЫЕ ОТКАЗЫ ОТ ТАТАРСКОГО

Как рассказала порталу ProKazan.ru жительница РТ Алсу Газизова, 4 сентября она написала отказ от изучения татарского языка на имя директора.

- В этом году у нас 6 часов татарского (школа в Набережных Челнах, - прим.). При этом лишь 3 часа русского языка и 2 часа русской литературы. Это никуда не годится. Не знаю, чему их учат на уроках татарского, но домашнюю работу мы выполнить не в силах. Это не способствует формированию у ребенка положительного отношения к предмету, - рассказала Алсу.

Через пару дней после написания отказа, позвонил классный руководитель и сообщил, что ее сын может не учить язык.

- Я хотела получить официальное подтверждение освобождения сына от татарского, но директор сказала, что я их неправильно поняла, и сын все-таки должен учить язык. Я попросила официальный отказ, но его не дали. Самое трудное — объяснить ребенку, почему сначала ему разрешили не учить татарский, а теперь передумали. Он дико расстроен и рассержен.

«ЗА» ТАТАРСКИЙ

Родителей, которые не хотят, чтобы их дети изучали татарский, много. Но много и тех, кто совершенно не против.

- Считаю, что татарский язык должен остаться обязательным. Чем больше языков знает ребенок, тем лучше, - поделилась своим мнением жительница Казани Гузель Загирова. - Моя дочь говорит на 3 языках в свои 3 года. Русский, английский и татарский. Это очень хорошо. Я бы еще 2 языка добавила, но, к сожалению, нет времени и денег.

 

ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА?

Свое мнение по теме высказала учитель русского языка школы №82 Евгения Зарубежнова, «Учитель года-2017» в номинации «Классный руководитель». По ее словам, факультативное изучение предмета может повлечь за собой массовый отказ от татарского языка, было бы правильным изменить подход к изучению предмета.


Евгения Зарубежнова

- Ажиотаж вокруг татарского языка в нашей республики набирает обороты. Многие родители практически уже сегодня готовы писать заявления, отказываясь изучать татарский язык. Факультативное изучение данного предмета, к сожалению, может повлечь за собой массовый отказ вообще от татарского языка. Лично я против такого нововведения, хотя являюсь учителем русского языка.

Мне бы хотелось выделить 2 причины. 1. Мы живем в республике со своими давними традициями и культурой, поэтому мы обязаны знать эту культуру, в том числе и язык! 2 причина - сегодня весь мир занимается проблемой поликультурного образования как одного из способов приглушить национальные столкновения и конфликты. В нашей республике мы на практике можем наблюдать диалог культур, но для этого нужно иметь представление о каждой из них. Как итог, я против, чтобы изучение татарского языка носило факультативный характер.

Единственное, что хочется отметить: нужно кардинально изменить подход к изучению предмета. Абсолютно лишним является изучение чисто лингвистических явлений в языке (спряжения, склонения и т.п.). Целесообразнее было бы ввести комплексный предмет, который включал в себя изучение истории края, национальных традиций и языка на бытовом уровне. Это позволит заинтересовать детей. Ну и все-таки изучение русского языка должно быть в соответствии с федеральными учебными планами.

ТАТАРСКИЙ — ПО ЖЕЛАНИЮ?

Председатель общества русской культуры в разговоре с порталом ProKazan.ru отметил, что правильнее было бы не заставлять учить язык абсолютно всех, а сосредоточиться на его носителях.


Михаил Щеглов

- Усугубляет ситуацию тот факт, что родителей призывают не писать отказы от изучения татарского. А ведь гораздо важнее лучше изучать русский язык, потому что это фактор безопасности государства, - прокомментировал Михаил Щеглов. - Татарскому народу нужно с мужеством взяться и культивировать язык среди носителей, а также благоприятствовать тем русскоязычным, кто тоже хочет изучать татарский. Такие ведь есть — из 50 точно найдется хотя бы один или двое.

ПРОТИВОРЕЧИЕ

Ситуация становится странной потому, что изучение русского и татарского языков как государственных языков в РТ признано не противоречащим Конституции РФ. Однако в Минобразования РФ говорят о том, что существуют права граждан на добровольное изучение государственных языков республик и родного языка из числа языков народов РФ. 

- Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2004 г. № 16-П изучение в общеобразовательных учреждениях русского и татарского языков как государственных языков в Республике Татарстан признано не противоречащим Конституции Российской Федерации. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ, - прокомментировали порталу ProKazan.ru в министерстве образования республики.

Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что в Татарстане принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку.

По мнению политолога Руслана Айсина, сейчас Татарстан находится, как говорят у боксеров, в весе "мухи" - наилегчайшем весе, в том время как Москва - это супертяжеловес.


Руслан Айсин

- Сейчас татарский язык - это одна из наиболее болезненных точек для элиты Татарстана, по которому нанесен удар, - прокомментировал порталу ProKazan.ru политолог Руслан Айсин. - Татарский язык является основополагающим для всей идеологической конструкции «татарстанизма», это тот базис, на основе которого выстраивалась субъектность татарского народа и Татарстана в 90-е, начале 2000-х годов.

ЧЕГО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ЖДАТЬ ТАТАРСТАНУ?

В августе глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил об отмене обязательного изучения башкирского языка. Какова судьба татарского — пока неизвестно. 

По имеющейся информации, в октябре этого года Генпрокуратура совместно с Роспотребнадзором проверят добровольность изучения татарского языка в Татарстане.

Женя Потехина, 15.09.2017, 14:00
Тэги: Образование
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Комментарии

ТатаринКазанец15 сентября 2017, 14:18
Родного язык не может быть слишком много!
10
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Горожанин15 сентября 2017, 14:21
Серый вылазит! Не договорили)))
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Горожанин15 сентября 2017, 14:21
Вылазь*
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Горожанин15 сентября 2017, 14:22
нет вымирающему языку!!!
2
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Горожанин15 сентября 2017, 14:23
В ответ на комментарий пользователя
Родного язык не может быть слишком много!
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Он нам не родной
3
10
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Рашид15 сентября 2017, 14:27
Я за добровольное изучения русского языка
3
4
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Горожанин15 сентября 2017, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
Я за добровольное изучения русского языка
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Надо писать заявления от татар чтобы русский язык убирали в школах! Он ни к чему!
9
0
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мы15 сентября 2017, 14:32
В ответ на комментарий пользователя
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. ... в средствах массовой информации.
Приди заявление напиши, сознайся, покайся.
Иначе к русским уркам в камеру попадешь...
0
4
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Горожанин15 сентября 2017, 14:33
В ответ на комментарий пользователя
Надо писать заявления от татар чтобы русский язык убирали в школах! Он ни к чему!
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тогда вали в африку жить,без русского языка никто в этой стране, ты даже хуже бомжа))
1
4
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12815 сентября 2017, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Я за добровольное изучения русского языка
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Да вперёд, можешь себе лоботомию сделать и забыть русский язык, только он тебе позволяет общаться с друзьями из Удмуртии, гастерить в Москве или вести бизнес по России. Да и за бугром не так просто найти гида, знающего татарский
1
7
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Горожанин15 сентября 2017, 14:35
В ответ на комментарий пользователя
Надо писать заявления от татар чтобы русский язык убирали в школах! Он ни к чему!
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С татарским языком как и с лошадью- если она умерла нужно с нее слезть...
0
7
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Татар укутучы15 сентября 2017, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
тогда вали в африку жить,без русского языка никто в этой стране, ты даже хуже бомжа))
Развернуть
К кончцу года Министерство образования РТ планирует сократить около 3000 учителей татарского языка! Спасибо вам огромное /////////! Чтобы ваши дети росли и дальше дебилами!>-(
7
0
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Горожанин15 сентября 2017, 14:38
В ответ на комментарий пользователя
Надо писать заявления от татар чтобы русский язык убирали в школах! Он ни к чему!
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В медресе тебе дорога
0
6
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Горожанин15 сентября 2017, 14:38
Необходимо сделать следующее:
1. Довести изучение русского языка в школах РТ до общероссийского уровня. Имеется в виду количество уроков.
2.Изучение татарского языка необходимо проводить только на добровольной основе. Это означает, что все желающие будут изучать татарский язык, что создаст условия для его сохранения.
0
6
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Горожанин15 сентября 2017, 14:39
В ответ на комментарий пользователя
Надо писать заявления от татар чтобы русский язык убирали в школах! Он ни к чему!
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А кому простите он нужен? татарский язык, татарские деревнские имена? вы подумайте о будущем своих детей- не дай бог они окажутся за пределами этой банановой республики- на них же смотреть будут как на гастробайтеров, В москве попробуй с именем Зухра, Нэринэ, итд квартиру снять))) а татарскую речь услышат дальше стройки тебе вообще ничего не светит- с таджиками будешь в вагончике жить всю жизнь
0
7
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 14:39
Проказан, закрывайте комментов, а то сейчас тут поубивают друг друга
0
4
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
К кончцу года Министерство образования РТ планирует сократить около 3000 учителей татарского языка! Спасибо вам огромное /////////! Чтобы ваши дети росли и дальше дебилами!>-(
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Обратно в деревню пусть едут, откуда приехали
1
7
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 14:42
В ответ на комментарий пользователя
К кончцу года Министерство образования РТ планирует сократить около 3000 учителей татарского языка! Спасибо вам огромное /////////! Чтобы ваши дети росли и дальше дебилами!>-(
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Сам ты тварь аульная.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
К кончцу года Министерство образования РТ планирует сократить около 3000 учителей татарского языка! Спасибо вам огромное /////////! Чтобы ваши дети росли и дальше дебилами!>-(
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Модератор, почему допускаете такие выражения к общему прочтению?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 14:44
В ответ на комментарий пользователя
А кому простите он нужен? татарский язык, татарские деревнские имена? вы подумайте о будущем своих детей- не дай бог они окажутся за пределами этой банановой республики- на них же смотреть будут как на гастробайтеров, В москве попробуй с именем Зухра, Нэринэ, итд квартиру снять))) а татарскую речь услышат дальше стройки тебе вообще ничего не светит- с таджиками будешь в вагончике жить всю жизнь
Развернуть
Отсталое! В твоем Москвабаде проживает уже 7 миллионов мусульман. Там одни Мухаммады, Рашиды и пр. Урысов уже вообще практически нет! Рождаемость у вас как у красноголовых бакланов!:-D А татарский это древне тюркский. Его половина мусульман знает!:-)
1
0
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Горожанин15 сентября 2017, 14:44
В ответ на комментарий пользователя
какая твоя родная земля? ты историю почитай откуда вы перекочевали вообще, в турцию валите и заставляйте турков учить ваш язык, пригрелись в России матушке иуды, никто вас не трогает, никакого геноцида- сидите в тепле и сытые и еще вякаете, Если бы Грозный не пришел ты бы сейчас с автоматом по руинам бегал как в Сирии
1
1
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Горожанка15 сентября 2017, 14:44
В ответ на комментарий пользователя
Надо писать заявления от татар чтобы русский язык убирали в школах! Он ни к чему!
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Так не учи. Зачем он тебе в твоем ауле?
0
2
Согласны с автором?
12815 сентября 2017, 14:45
В ответ на комментарий пользователя
К кончцу года Министерство образования РТ планирует сократить около 3000 учителей татарского языка! Спасибо вам огромное /////////! Чтобы ваши дети росли и дальше дебилами!>-(
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"укытучы" научись без ошибок писать, учитель хренов.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2017, 14:46
В ответ на комментарий пользователя
Отсталое! В твоем Москвабаде проживает уже 7 миллионов мусульман. Там одни Мухаммады, Рашиды и пр. Урысов уже вообще практически нет! Рождаемость у вас как у красноголовых бакланов!:-D А татарский это древне тюркский. Его половина мусульман знает!:-)
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Да да конечно знает- поэтому вы наверно в агонии бьетесь с ним и пишите на русском)))) лол
0
1
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Горожанин15 сентября 2017, 14:46
В ответ на комментарий пользователя
Да вперёд, можешь себе лоботомию сделать и забыть русский язык, только он тебе позволяет общаться с друзьями из Удмуртии, гастерить в Москве или вести бизнес по России. Да и за бугром не так просто найти гида, знающего татарский
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Среди нынешних жителей Москвы доля граждан русской национальности едва превышеет 30%
Подробно на: http://dos-news.com/lenta_novostei/chislennost-russkix-v-moskve-ustupaet-kolichestvu-musulman.html
Хахахаха утырок! Ты как говориться пальцем в небо! Учи татарский пока не поздно!:-D
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Горожанин15 сентября 2017, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
Да вперёд, можешь себе лоботомию сделать и забыть русский язык, только он тебе позволяет общаться с друзьями из Удмуртии, гастерить в Москве или вести бизнес по России. Да и за бугром не так просто найти гида, знающего татарский
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Тогда может сможешь найти работа в Москвабаде!:-D
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Махмуд15 сентября 2017, 14:50
В ответ на комментарий пользователя
Я за добровольное изучения русского языка
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Я тоже за! Не надо наших детей портить не нужным никому языком!
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Горожанин15 сентября 2017, 14:50
В ответ на комментарий пользователя
К кончцу года Министерство образования РТ планирует сократить около 3000 учителей татарского языка! Спасибо вам огромное /////////! Чтобы ваши дети росли и дальше дебилами!>-(
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Ярым сторонником сохранения обязательного изучения татарского языка в школах является министр образования РТ Фарахов. Я хочу рассказать о его деятельности на посту главы администрации Актанышского района РТ. Мне рассказывали жители Актаныша, что Будучи главой района он обложил данью все коммерческие структуры района. За открытие торговой точки или производства коммерсанты были обязаны отстегнуть. Когда женился его сын, весь район скидывался на его свадьбу. Доходило до того, что жители района, имущество которых было застраховано и было уничтожено в результате страхового случая на обязательной основе обязаны были откатить ему часть страховой премии. Вот этот человек в настоящее время является министром образования РТ.
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Татар укутуче15 сентября 2017, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
"укытучы" научись без ошибок писать, учитель хренов.
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Неграмотный урыс будет меня учить как правильно писать!:-) Урыслар ну почему вы такие .... Энине борщне пешерергя ирят!
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Горожанин15 сентября 2017, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Ярым сторонником сохранения обязательного изучения татарского языка в школах является министр образования РТ Фарахов. Я хочу рассказать о его деятельности на посту главы администрации Актанышского района РТ. Мне рассказывали жители Актаныша, что Будучи главой района он обложил данью все коммерческие структуры района. За открытие торговой точки или производства коммерсанты были обязаны отстегнуть. Когда женился его сын, весь район скидывался на его свадьбу. Доходило до того, что жители района, имущество которых было застраховано и было уничтожено в результате страхового случая на обязательной основе обязаны были откатить ему часть страховой премии. Вот этот человек в настоящее время является министром образования РТ.
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И у вас конечно есть доказательства чтобы с ними пойти в суд?:-D А у Путина триста миллардов в банках Швейцарии! Он обложил данью всю Росссию!
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Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
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Голосов: 595
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Голосов: 146
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СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
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Голосов: 135
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Голосов: 527
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