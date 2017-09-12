Наверх
Генпрокуратура РФ начнет проверку добровольности изучения татарского языка в октябре
11:29, сегодня37
В Татарстане на мужчину обрушился потолок
12:51, сегодня
В Татарстане утвердили проект строительства пивоваренного завода
12:30, сегодня2
В Казани создали первую татарскую клавиатуру «Басма»
11:53, сегодня6
В ЖК «Царево Village» открылся детский сад
СМИ: В России разработали профстандарт для нянь
11:44, сегодня
Реклама
16 и 17 сентября OPEN SPACE MARKET снова в Казани
11:33, сегодня
Яндекс: стали известны самые популярные песни среди казанцев летом 2017 года
11:08, сегодня
Импортозамещение по-татарски: в декабре в Казани откроется свой Amazon
В Татарстане у самолета с пассажирами отказала гидросистема
10:57, сегодня1
В России стартует продажа билетов на чемпионат мира по футболу
10:39, сегодня2
В Татарстане два парня на "Ладе" погибли в ДТП с "Камазом"
10:21, сегодня15
С заботой и видом на будущее: В ЖК «Казань-XXI век» открылся новый школьный комплекс
На трассе в Татарстане одна машина полиции заехала под другую
10:09, сегодня11
«Билайн» улучшил LTE-покрытие в Авиастроительном районе города Казани
09:13, сегодня7
Утром Казань окутал сильный туман: фотографии из соцсетей Минниханова и других казанцев
09:11, сегодня10
PatrikMan: стиль и уверенность
В пассажирских поездах Москва-Казань начали перевозить автомобили
08:59, сегодня6
В Татарстане снизят требования к сельским депутатам из-за их дефицита
08:45, сегодня8
Apple представила три новых iPhone
08:12, сегодня19
Сегодня в Казани будет +23 градуса
06:15, сегодня
"Ак Барс" дома проиграл "Спартаку"
22:21, 12.09.20177
ГИБДД проведет массовые проверки водителей в двух районах Татарстана из-за ДТП
19:31, 12.09.201718
В Татарстане родители пожаловались на "картофельные" поборы в школе
19:22, 12.09.201721
В Альметьевске у местной хоккейной команды появился "свой" самолет
17:36, 12.09.20178
В Чистопольском районе столкнулись Mitsubishi и Chery: погиб один из пассажиров
17:02, 12.09.20177
В Казани в этом году отремонтировали 340 дворов
16:31, 12.09.201719
Мутко: матч 10 октября между Россией и Ираном в Казани протестирует стадион перед ЧМ
16:28, 12.09.201714
В Казани началось «бабье лето»
15:36, 12.09.201713
Бонусная осень: время получать подарки
15:35, 12.09.2017
В Казани на ремонт ливневок, подземных и надземных переходов потратят 9,7 млн рублей
15:21, 12.09.201715
Комитет Госсовета РТ посоветовал отклонить закон об отмене «абонентской платы» в детсадах
15:09, 12.09.201725
В Татарстане мужчина погиб во время незаконной рубки березы
14:41, 12.09.201721
СМИ: давняя поклонница Марата Башарова женила его на себе
14:29, 12.09.201720
В Казани почти на 70 лет осудили участников банды бутлегеров
13:49, 12.09.201719
В КФУ впервые заселили в Деревню Универсиады иностранных студентов со всех курсов
12:46, 12.09.201710
На улице Зорге "красный автобус" протаранил машину скорой помощи, приехавшую на место ДТП
12:28, 12.09.201718
В Татарстане осудили экс-водителя исполкома, сбежавшего после пьяного ДТП с погибшим
12:06, 12.09.20176
Правительство Татарстана пожаловалось премьер-министру РФ Медведеву на дефицит березы
12:02, 12.09.201725
На улице Татарстан женщина на BMW X6 сбила пенсионерку‍ у жилого дома
11:31, 12.09.201723
В Казани убили гражданина Киргизии: его труп нашли в кустах
11:16, 12.09.201715
СМИ: в России почти вдвое выросло число детей, страдающих от ожирения
10:56, 12.09.201720
Соцсети: в Азино сфотографировали логотип "нового вида гопоты" "АУЕ"
10:45, 12.09.201738
В Татарстане 4-летнюю девочку выгнали из детсада за долги матери
10:39, 12.09.201753
В казанском поселке Северный посреди частных домов построят фитнес-центр
10:20, 12.09.201710
«Тимер банк» требует признать банкротом главу строительной компании «Фон» 
09:41, 12.09.20179
СМИ: Минэкономразвития РФ спрогнозировало снижение пенсий
09:18, 12.09.201714
Афиша громких событий: концерт «Серебра», танцевальное шоу Bolero и фестиваль бородачей
09:00, 12.09.20171
3 необычных идеи для завтрака из яиц от казанского шеф-повара
09:00, 12.09.2017
«Ак Барс» на своем льду сыграет против «Спартака»
08:49, 12.09.20173
В Татарстане компания заплатит 810 тысяч рублей за свалку рядом с полигоном ТБО
08:29, 12.09.20175
В России жителей ветхих домов хотят освободить от платы за капитальный ремонт
08:06, 12.09.201715
Сегодня в Казани ожидается +20 градусов
06:16, 12.09.2017
В Казани появятся 80 новых светофоров
18:47, 11.09.201725
Казанский пляж «Нижнее Заречье» будет выставлен на аукцион для передачи в аренду
18:17, 11.09.20179
Президент России предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума
18:07, 11.09.201735
У долгостроя «Миллениум сити» уменьшат количество парковочных мест, чтобы сдать дом
17:55, 11.09.201716
В Казани сантехник попытался ограбить секс-шоп
17:39, 11.09.201719
Власти Казани отказались согласовывать митинг за отмену «абонентской платы» в детсадах
17:15, 11.09.201721
Названы самые криминальные районы Казани
16:48, 11.09.2017
В Татарстане приостановили продажи пакистанского лекарства
16:37, 11.09.201710
Голосование за первую группу участников шоу "Дети на льду. Звезды" открыто до 12 сентября
16:34, 11.09.20175
В Татарстане парень и девушка на "Ладе" впали в кому после ДТП с Land Rover
16:33, 11.09.201725
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Генпрокуратура РФ начнет проверку добровольности изучения татарского языка в октябре

Генпрокуратура РФ начнет проверку добровольности изучения татарского языка в октябре
16+
Проверку планируют завершить на территории России до 30 ноября

Генеральная прокуратура РФ совместно с Роспотребнадзором в октябре начнет проверку добровольности изучения татарского языка в школах. Об этом сообщается в группе «Комитета русскоговорящих родителей Татарии».

Отмечается, что членам организации пришел ответ на их запрос.

- В рамках перечня поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям 20 июля Генпрокуратуре совместно с Роспотребнадзором поручено провести проверку соблюдения в регионах положений законодательства, касающихся обеспечения прав на добровольное изучение родного языка из числа языков народов России и госязыков республик, - говорится в ответе Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ.

Проверку планируют завершить на территории России до 30 ноября.

Напомним, на прошлой неделе портал ProKazan писал о том, что прокуратура Татарстана пока не начала проверку добровольности изучения татарского языка в школах.

- В настоящее время задание Генеральной прокуратуры Российской Федерации по данному вопросу не поступило, проверки в данной сфере прокуратурой республики пока не проводятся, - сообщили нам в ведомстве.

Ранее в Минобрнауки РТ прокомментировали призывы отказаться от изучения татарского языка. В ведомстве пояснили, что татарский язык, наряду с русским, установлен в качестве государственного языка РТ Конституцией Республики Татарстан (ст.8) и законом РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». Поэтому в соответствии с республиканским законодательством в сфере общего образования, предусмотрено изучение татарского языка. 

Люция Кашапова, 13.09.2017, 11:29
Тэги: Татарский язык
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин13 сентября 2017, 11:35
Наконец-то, дождались!
2
19
Согласны с автором?
я13 сентября 2017, 11:36
буду голосовать в 2018 за Путина
4
11
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 11:39
Добровольно??? Да вы смеётесь что ли? У нас этот язык был обязательным! Была бы возможность, отказался от него не задумываясь.
Лучший комментарий
3
30
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 11:41
Есть Русь Великая ! И все
4
9
Согласны с автором?
12813 сентября 2017, 11:53
В ответ на комментарий пользователя
Добровольно??? Да вы смеётесь что ли? У нас этот язык был обязательным! Была бы возможность, отказался от него не задумываясь.
Развернуть
Пока все родители пишут под диктовку заявления о том, что им никто не насаждает изучение, формально изучение добровольное
5
6
Согласны с автором?
12813 сентября 2017, 11:54
Начинаем срач!
5
5
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:00
О чем статья? Про поручение мы все итак знаем. Где в тексте сказано, что проверка начнется в октябре?
Статью из пальца высосали, чтобы внимание не утихало и комментарии строчились.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
Добровольно??? Да вы смеётесь что ли? У нас этот язык был обязательным! Была бы возможность, отказался от него не задумываясь.
Развернуть
Он так и остался обязательным! Будешь дальше продолжать изучать наш родной язык урыс!
12
3
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин13 сентября 2017, 12:18
В ответ на комментарий пользователя
Ура! Поехали!:-D Урыс наш татарский язык ты будешь изучать все равно! Если хочешь жить в Татарстане то обязан знать язык коренного населения!
Развернуть
Можете вообще учить только татарский, дело хозяйское. Меньше конкурентов будет в мировой системе общения.
1
13
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
12813 сентября 2017, 12:22
В ответ на комментарий пользователя
Ура! Поехали!:-D Урыс наш татарский язык ты будешь изучать все равно! Если хочешь жить в Татарстане то обязан знать язык коренного населения!
Развернуть
Ровно 32 года года в Татарстане прожил и как не знал татарский, так и продолжаю его благополучно не знать
3
7
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:23
В ответ на комментарий пользователя
Можете вообще учить только татарский, дело хозяйское. Меньше конкурентов будет в мировой системе общения.
Развернуть
Пхаххахахахахах! Если заговоришь на великом и могучем то кое-где в Европе можно схлопотать и по лицу!
7
1
Согласны с автором?
Казанец13 сентября 2017, 12:24
Ничто не вечно на земле языке тоже умирают уже райцентра не услышишь татарскую речь в среди детей и никому нет дела как они говорят твой статус в этом мире не зависит от того знаешь ты свой язык или не знаешь
2
7
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:25
Одно государство. Российская федерация. Так что один государственный язык, русский.
3
4
Согласны с автором?
Татарин13 сентября 2017, 12:26
В ответ на комментарий пользователя
Ровно 32 года года в Татарстане прожил и как не знал татарский, так и продолжаю его благополучно не знать
Развернуть
Мне жалко тебя урыс.(((( ЭТо говорит только о твоей ограниченности. Знал одного запойного русского алкаша. Он мог немного общаться на татарском. Хотя ему это и не надо было!:-D
8
2
Согласны с автором?
Татарин13 сентября 2017, 12:27
В ответ на комментарий пользователя
Одно государство. Российская федерация. Так что один государственный язык, русский.
Развернуть
.!.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
Ничто не вечно на земле языке тоже умирают уже райцентра не услышишь татарскую речь в среди детей и никому нет дела как они говорят твой статус в этом мире не зависит от того знаешь ты свой язык или не знаешь
Развернуть
постоянно катаюсь в районных центрах Татарстана. Всюду разговаривают на татарском. Руководство сплошь одни татары. Даже русские говорят так на татарском что мне татарину-казанцу становиться даже стыдно!((((
3
2
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:32
Любой русский ненавидит Америку и хочет ее уничтожить! Но любой русский мечтает жить в проклятой Америке что-бы хоть немного пожить как нормальный человек!:-D
2
1
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:36
У всего руководства страны дети живут за границей. Они даже не скрывают этого. А быдлонаселению внушают что кругом враги и все хотят уничтожить Рассею!:-D А быдловата хавает это и радостно подхрюкивает!:-)
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:39
Надо сделать татарский основным!! А русский факультативом! И все успокоятся!!!!
3
1
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:40
В ответ на комментарий пользователя
Ура! Поехали!:-D Урыс наш татарский язык ты будешь изучать все равно! Если хочешь жить в Татарстане то обязан знать язык коренного населения!
Развернуть
Твои корни в деревне, малай
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:41
[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
постоянно катаюсь в районных центрах Татарстана. Всюду разговаривают на татарском. Руководство сплошь одни татары. Даже русские говорят так на татарском что мне татарину-казанцу становиться даже стыдно!((((
Развернуть
В этом и суть русских. Они по национальности препонов не делают. Всем талантам дорога открвта по проффесиональным качествам. А вот с татарами в татарстане тяжко дело обстоит. Крогом только своих, даже если он тупой в конец и то тащут. Порой это сильно сказывается на развитии региона.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Мне жалко тебя урыс.(((( ЭТо говорит только о твоей ограниченности. Знал одного запойного русского алкаша. Он мог немного общаться на татарском. Хотя ему это и не надо было!:-D
Развернуть
Это говорит не об ограниченности, а о том, что у человека в жизни не возникало и не возникает потребности переходить на татарский язык, общаясь где-то с кем-то ;-) Чесать языком и сотрясать воздух впустую можно долго, но жизнь сама расставляет все точки над "i" . Есть потребность, например, в английском языке - люди его учат добровольно, без всякого принуждения. Нет потребности в изучении новозеландского - его и не учат, хоть ты сто законов прими :-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Мне жалко тебя урыс.(((( ЭТо говорит только о твоей ограниченности. Знал одного запойного русского алкаша. Он мог немного общаться на татарском. Хотя ему это и не надо было!:-D
Развернуть
А ты ведь, малай, наверное материшься на русском? На своём не можешь?:-D
1
2
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
Нет ты не понял урыс. Если ты живешь в Татарстане то ты ТОЖЕ будешь учить наш родной язык!
Развернуть
[***]
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
Пхаххахахахахах! Если заговоришь на великом и могучем то кое-где в Европе можно схлопотать и по лицу!
Развернуть
Уркаина це европа?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
постоянно катаюсь в районных центрах Татарстана. Всюду разговаривают на татарском. Руководство сплошь одни татары. Даже русские говорят так на татарском что мне татарину-казанцу становиться даже стыдно!((((
Развернуть
Согласен, что в руководстве сплошь татары, а почему там не русские, что выпускник сельскохозяйственного института умнее русского, у которого нет мохнатой лапы.
1
1
Согласны с автором?
житель13 сентября 2017, 12:45
В ответ на комментарий пользователя
Пока все родители пишут под диктовку заявления о том, что им никто не насаждает изучение, формально изучение добровольное
Развернуть
Где пишут и зачем это делают?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
Наконец-то, дождались!
Развернуть
И чего изменится? В Конституции РТ сказано, что в регионах оба языка - государственные на территории региона. Также как и в других национальных регионах. А согласно федеральному законодательству государственные языки обязательны к изучению
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:48
В ответ на комментарий пользователя
постоянно катаюсь в районных центрах Татарстана. Всюду разговаривают на татарском. Руководство сплошь одни татары. Даже русские говорят так на татарском что мне татарину-казанцу становиться даже стыдно!((((
Развернуть
Брешешь как сивый мерин. Всю республику объездил - ни разу никто не закурлыкал
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:48
В ответ на комментарий пользователя
А ты ведь, малай, наверное материшься на русском? На своём не можешь?:-D
Развернуть
Син кутак батагы! Тунгыз, торе, аузнысегем! Житкэн ме?:-D
1
0
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:49
Младшие не учат старших.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:49
Третья серия срача!
К вечеру комменты закроют.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:50
В ответ на комментарий пользователя
Любой русский ненавидит Америку и хочет ее уничтожить! Но любой русский мечтает жить в проклятой Америке что-бы хоть немного пожить как нормальный человек!:-D
Развернуть
Да да. Эти русские живут в русских кварталах и друг на друге зарабатывают. Чем больше со своего сдерешь - тем больше ты молодец. Ну или работают в такси "а дорогу покажешь?"
Не спорю, есть единицы толковых людей, которые смогли пробиться там. Но их таааак мало
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
Брешешь как сивый мерин. Всю республику объездил - ни разу никто не закурлыкал
Развернуть
пистишь как сивый мерин!:-D Давай называй райцентр? Деревня Русские Чаплашки не считаються! Даже в деревнях с рускими названиями 90% общаються на татарском!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:53
В ответ на комментарий пользователя
И чего изменится? В Конституции РТ сказано, что в регионах оба языка - государственные на территории региона. Также как и в других национальных регионах. А согласно федеральному законодательству государственные языки обязательны к изучению
Развернуть
Урысов это бесит! Так как лишняя работа для мозга это слишком вредно! Вот если бы за знание наливали водки то русские стали бы полиглотами!:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:53
В ответ на комментарий пользователя
постоянно катаюсь в районных центрах Татарстана. Всюду разговаривают на татарском. Руководство сплошь одни татары. Даже русские говорят так на татарском что мне татарину-казанцу становиться даже стыдно!((((
Развернуть
Это только проживающие в крупных городах считают, что кругом только на русском разговаривают. Работал как-то торговым представителем. Во всех селах, если ты не знаешь языка - договориться не сможешь. Тебя просто не поймут. Потому и брали на работу только тех, кто татарский знает. Сейчас не будут изучать татарский, потом на работу устроиться не смогут и будут верещать, что татары только своих проталкивают кругом
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:54
В ответ на комментарий пользователя
Уркаина це европа?
Развернуть
Да! Не азиатская Россия!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 сентября 2017, 12:54
В ответ на комментарий пользователя
Одно государство. Российская федерация. Так что один государственный язык, русский.
Развернуть
Сразу видно, в школе плохо учились, потому что еще в школе разбирают Конституции и законы.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru