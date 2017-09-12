Генпрокуратура РФ начнет проверку добровольности изучения татарского языка в октябре

Проверку планируют завершить на территории России до 30 ноября

Генеральная прокуратура РФ совместно с Роспотребнадзором в октябре начнет проверку добровольности изучения татарского языка в школах. Об этом сообщается в группе «Комитета русскоговорящих родителей Татарии».

Отмечается, что членам организации пришел ответ на их запрос.

- В рамках перечня поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям 20 июля Генпрокуратуре совместно с Роспотребнадзором поручено провести проверку соблюдения в регионах положений законодательства, касающихся обеспечения прав на добровольное изучение родного языка из числа языков народов России и госязыков республик, - говорится в ответе Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ.

Проверку планируют завершить на территории России до 30 ноября.

Напомним, на прошлой неделе портал ProKazan писал о том, что прокуратура Татарстана пока не начала проверку добровольности изучения татарского языка в школах.

- В настоящее время задание Генеральной прокуратуры Российской Федерации по данному вопросу не поступило, проверки в данной сфере прокуратурой республики пока не проводятся, - сообщили нам в ведомстве.

Ранее в Минобрнауки РТ прокомментировали призывы отказаться от изучения татарского языка. В ведомстве пояснили, что татарский язык, наряду с русским, установлен в качестве государственного языка РТ Конституцией Республики Татарстан (ст.8) и законом РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». Поэтому в соответствии с республиканским законодательством в сфере общего образования, предусмотрено изучение татарского языка.