Глава Башкортостана заявил об отмене обязательного изучения башкирского языка

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил об отмене обязательного изучения башкирского языка, отметив, что поддерживает позицию президента России, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

- Министерство образования Республики Башкортостан еще раз проанализировало ситуацию с изучением родных языков в регионе и увидело, что нужно внести изменения в базисные образовательные планы восьмого и девятого классов, касающиеся обязательности изучения башкирского языка как государственного. Эти изменения будут внесены в том числе и потому, что идет гармонизация, сопряжение башкирского и российского законодательства в части федеральных государственных образовательных стандартов и подходов к изучению родных языков, - цитирует proufu.ru слова главы республики.

При этом Хамитов предложил расширять добровольное изучение башкирского, в том числе в виде факультативных занятий в школах, вечерних классов, дополнительных курсов в вузах.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

- Русский язык — это государственный язык, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя. Языки народов нашей страны — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — это добровольное право. Заставлять изучать человека язык, который родным для него не является недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского языка. Обращаю на это внимание глав регионов, - отметил Путин.

По словам Путина, эта сфера тонкая и чувствительная, поэтому действовать здесь необходимо «деликатно и мудро».