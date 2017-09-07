В Минобрнауки РТ прокомментировали призывы отказаться от изучения татарского языка

В министерстве пояснили, что татарский язык, наряду с русским, установлен в качестве государственного языка РТ Конституцией Республики Татарстан

В министерстве образования и науки РТ прокомментировали распространяемые в социальных сетях призывы по отказу от изучения татарского языка в школах республики. Соответствующее разъяснение ведомство опубликовало на своем сайте.

Так, в министерстве пояснили, что татарский язык, наряду с русским, установлен в качестве государственного языка РТ Конституцией Республики Татарстан (ст.8) и законом РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». Поэтому в соответствии с республиканским законодательством в сфере общего образования, предусмотрено изучение татарского языка.

- Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2004 г. № 16-П изучение в общеобразовательных учреждениях русского и татарского языков как государственных языков в Республике Татарстан признано не противоречащим Конституции Российской Федерации. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ. Таким образом, распространяемые в социальных сетях призывы (и образцы заявлений) по отказу от изучения татарского языка, противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение родителей учащихся, - говорится в тексте разъяснения.

Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что в Татарстане принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку.

Также отмечается, что по итогам заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, состоявшегося в Йошкар-Оле, премьер-министром РТ Алексеем Песошиным принято решение о доведении с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых министерством образования и науки РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане татарский язык в школах могут сделать факультативным.

Отметим, что президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.

Ранее Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

Чуть позже глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева прокомментировала вопрос изучения национальных языков в школах. По ее словам, согласно Конституции РФ, республики вправе устанавливать свои государственные языки.

- Когда мы говорим о насильственном и недобровольном изучении языка, то каждый случай надо рассматривать отдельно. Эта сфера тонкая и чувствительная. Мне кажется, не совсем правильно, если ты родился и живешь в Татарстане и не знаешь язык на бытовом уровне. А татарский язык такой богаты, - отметила она.