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В Минобрнауки РТ прокомментировали призывы отказаться от изучения татарского языка

В Минобрнауки РТ прокомментировали призывы отказаться от изучения татарского языка
16+
Фото: ProKazan.ru
В министерстве пояснили, что татарский язык, наряду с русским, установлен в качестве государственного языка РТ Конституцией Республики Татарстан

В министерстве образования и науки РТ прокомментировали распространяемые в социальных сетях призывы по отказу от изучения татарского языка в школах республики. Соответствующее разъяснение ведомство опубликовало на своем сайте.

Так, в министерстве пояснили, что татарский язык, наряду с русским, установлен в качестве государственного языка РТ Конституцией Республики Татарстан (ст.8) и законом РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». Поэтому в соответствии с республиканским законодательством в сфере общего образования, предусмотрено изучение татарского языка.

- Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2004 г. № 16-П изучение в общеобразовательных учреждениях русского и татарского языков как государственных языков в Республике Татарстан признано не противоречащим Конституции Российской Федерации. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ. Таким образом, распространяемые в социальных сетях призывы (и образцы заявлений) по отказу от изучения татарского языка, противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение родителей учащихся, - говорится в тексте разъяснения.

Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что в Татарстане принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку.

Также отмечается, что по итогам заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, состоявшегося в Йошкар-Оле, премьер-министром РТ Алексеем Песошиным принято решение о доведении с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых министерством образования и науки РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане татарский язык в школах могут сделать факультативным.

Отметим, что президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.

Ранее Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

Чуть позже глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева прокомментировала вопрос изучения национальных языков в школах. По ее словам, согласно Конституции РФ, республики вправе устанавливать свои государственные языки.

- Когда мы говорим о насильственном и недобровольном изучении языка, то каждый случай надо рассматривать отдельно. Эта сфера тонкая и чувствительная. Мне кажется, не совсем правильно, если ты родился и живешь в Татарстане и не знаешь язык на бытовом уровне. А татарский язык такой богаты, - отметила она. 

Люция Кашапова, 08.09.2017, 08:23
Тэги: Образование
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Комментарии

Горожанин08 сентября 2017, 08:30
Словоблудие и ничего конкретного.
1
16
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Nick Shepelev08 сентября 2017, 08:39
В министерстве пояснили, что татарский язык, наряду с русским, установлен в качестве государственного языка РТ Конституцией Республики Татарстан
Конституции чего? Нет у НАС ТАТАРСТАНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ! Это нарушение ФЗ! и не много совсем РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ! Была конституция да всплыла!
Президента у нас Избирают! Назначают только губернаторов! Так же сажают или сажают на должность, в лучше случае снимают! Посыл ясен!?
Был президент, стал Губернатор!
Лучший комментарий
6
46
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Горожанин08 сентября 2017, 08:41
Все акценты проставлены и нечего спекулировать!
7
6
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Татарин08 сентября 2017, 08:42
Иншалла! Аллага шикер!
11
2
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Горожанин08 сентября 2017, 08:43
Минобразование РТ до сих пор не понимает, что принудительное изучение ненужного для кого-то языка ничего хорошего не даёт ни культуре татарстана ни самому подневольному ученику. Пустая трата денег и времени. Доказано временем.
3
42
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Горожанин08 сентября 2017, 08:45
Это всё противоречит федеральным законам. Не хотят по хорошему, ответят перед прокуратурой. Принуждение к татарскому языку в данном субъекте Российской федерации - факт.
1
41
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Горожанин08 сентября 2017, 08:46
ЗАЧЕМ ВЫ ЭТУ ТЕМУ ПОСТОЯННО В СМИ КРУТИТЕ?

БЫЛО ЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: >:>
------------------------------------------------

1) ТАТАРАМ ИЗУЧАТЬ ТАТАРСКИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

2) ДРУГИМ НАЦИЯМ ПО ЖЕЛАНИЮ.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО?
ПОЧЕМУ НЕ ДЕЛАЕТЕ?
ТАК И БУДЕТЕ ПОСТОЯННО В СМИ ЭТУ РОЗНЬ ПО ЯЗЫКОВОМУ ПРИЗНАКУ ВБРАСЫВАТЬ И СТРАВЛИВАТЬ ЛЮДЕЙ? (!)
2
35
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Вадим08 сентября 2017, 08:47
Издеваются над русскими детьми и и х родителями.кому нужен из русских этот язык? Может делопроищводство идёт на татарском?
3
27
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Горожанин08 сентября 2017, 08:48
В ответ на комментарий пользователя
просто засунь язык себе в ж...у урыс!:-D
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Вот показатель местной "культуры". Без комментариев.
1
31
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Олег Крымнаш08 сентября 2017, 08:48
Упертые как бараны....
1
17
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Горожанин08 сентября 2017, 08:51
В ответ на комментарий пользователя
ты дурное что-ли? А раньше не противоречило?:-D Че-то не нравиться? Брысь с Татарстана!
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Вот ещё показатель местной "культуры", и таких масса, если не большинство.
3
19
Согласны с автором?
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Горожанин08 сентября 2017, 08:54
В ответ на комментарий пользователя
Вот ещё показатель местной "культуры", и таких масса, если не большинство.
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а ты че не местный что-ли? С савушкина комментишь т..ь?:-)
7
1
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Горожанин08 сентября 2017, 08:54
В ответ на комментарий пользователя
Фсбшные тролли с Савшукина взбудоражались! Ниче погодите! Сделаем все как на Украине!:-D
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Опустишь Татарию ниже плинтуса? Удачи.
3
8
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Горожанин08 сентября 2017, 08:54
Разграничения кончились...Хорош над детьми издеваться. Приведите Конституцию Татарстана в соответствии с РФ
1
21
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Горожанин08 сентября 2017, 08:59
А ты чё, а я не чё, ну и чё тогда? Колхоз.
0
4
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Горожанин08 сентября 2017, 08:59
Минобрнауки РТ собралось диктовать Москве свои суровые условия?:-D
1
16
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Горожанин08 сентября 2017, 08:59
В ответ на комментарий пользователя
ЗАЧЕМ ВЫ ЭТУ ТЕМУ ПОСТОЯННО В СМИ КРУТИТЕ?

БЫЛО ЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: >:>
------------------------------------------------

1) ТАТАРАМ ИЗУЧАТЬ ТАТАРСКИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

2) ДРУГИМ НАЦИЯМ ПО ЖЕЛАНИЮ.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО?
ПОЧЕМУ НЕ ДЕЛАЕТЕ?
ТАК И БУДЕТЕ ПОСТОЯННО В СМИ ЭТУ РОЗНЬ ПО ЯЗЫКОВОМУ ПРИЗНАКУ ВБРАСЫВАТЬ И СТРАВЛИВАТЬ ЛЮДЕЙ? (!)
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Практически нет 100% татар (как и русских). Мы все Россияне.
0
8
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Ильнур Рамазанов08 сентября 2017, 09:02
Сделайте нормальную программу как при изучении иностранного языка ,и знать будут. А сейчас по окончании школы его не знают.
0
4
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Горожанин08 сентября 2017, 09:03
В ответ на комментарий пользователя
Минобрнауки РТ собралось диктовать Москве свои суровые условия?:-D
Развернуть
Круче Госдепа.
1
3
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Горожанин08 сентября 2017, 09:04
В ответ на комментарий пользователя
ты дурное что-ли? А раньше не противоречило?:-D Че-то не нравиться? Брысь с Татарстана!
Развернуть
Первым от суда свалишь. Чмо.
2
7
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Горожанин08 сентября 2017, 09:06
В ответ на комментарий пользователя
это все урыслар мутят! Для них выучить древний тюрксий язык слишком сложна! Лучше водки купить!:-D
Развернуть
Водка является качественным продуктом. А ты упырь привык к денатурату.
3
6
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Горожанин08 сентября 2017, 09:06
Vi vse pridurki !!! Vsem udachi I terpeniya .
1
0
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Артем08 сентября 2017, 09:06
В ответ на комментарий пользователя
это все урыслар мутят! Для них выучить древний тюрксий язык слишком сложна! Лучше водки купить!:-D
Развернуть
ты сам свой язык выкчить не можешь, язык определяет мышление и чем он беднее, тем скуднее мысли. это факт научный, поэтому вы ничего не произвели толкового на свет, кроме и туган тел и матур тел, так и ставите ему одному памятники по все республике.
2
11
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Горожанин08 сентября 2017, 09:07
А татарский язык такой богаты, - отметила она. Вот именно - богаты:-D Не нужен он , пусть русский нормально изучают
0
7
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Рустам Нургалиеч08 сентября 2017, 09:07
Урыслар иптяшляр не петушитесь! Татарстан безнен Республика! И мы оны котлыбыз!:-D
7
0
Согласны с автором?
Артем08 сентября 2017, 09:11
В ответ на комментарий пользователя
Урыслар иптяшляр не петушитесь! Татарстан безнен Республика! И мы оны котлыбыз!:-D
Развернуть
Чаплаган иптчшлар, не пиз...те! Татарстан урыслар руспублика! Колхоз отправляйся!
2
7
Согласны с автором?
Татарин08 сентября 2017, 09:18
В ответ на комментарий пользователя
Водка является качественным продуктом. А ты упырь привык к денатурату.
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Юк. Без аракаы ичмибез! Без зе пышрак тунгыз урыслар тугел! Алага шикер! :-D
1
0
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 09:18
Ебал я вашу татарщу
4
2
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Горожанин08 сентября 2017, 09:21
В ответ на комментарий пользователя
Водка является качественным продуктом. А ты упырь привык к денатурату.
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Всем известно что русские на первом месте в мире по отравлениям некачественным алкоголем! Слава богу Татарстан первый в России монополизировал производство алкоголя! У нас вы не купите просто так бутылку боярышника как в других срусских регионах!
5
1
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Горожанин08 сентября 2017, 09:21
Читайте внимательнее: О языках - смотрите пункт 3. Исполнение контролируется Генеральной Прокуратурой РФ и Рособрнадзором. Срок исполнения до 30 ноября 2017 года. http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55464
2
1
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Горожанин08 сентября 2017, 09:22
недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык

А английский же заставляют в школах? летс ми спиииик, фром май хаааааааарт
1
2
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Горожанин08 сентября 2017, 09:22
В ответ на комментарий пользователя
А татарский язык такой богаты, - отметила она. Вот именно - богаты:-D Не нужен он , пусть русский нормально изучают
Развернуть
это журнашлюхи проказы мозгами богаты
0
0
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Горожанин08 сентября 2017, 09:28
В ответ на комментарий пользователя
Всем известно что русские на первом месте в мире по отравлениям некачественным алкоголем! Слава богу Татарстан первый в России монополизировал производство алкоголя! У нас вы не купите просто так бутылку боярышника как в других срусских регионах!
Развернуть
будет вакансия от Москвичей . утилизатора с автогеном на демонтаж КОС!
просто с пре великим удовольствием пойду туда! а как ты будешь ипотеку платить??так иди баню строй! да доярок с авыла стриптиз танцевать учи!
2
1
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Горожанин08 сентября 2017, 09:54
Эти олени в минобразе ничего не попутали?
Какой ГОСУДАРСТВЕННЫЙ язык в отдельно взятой республике?
Или татария внезапно государством стала?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 09:54
И для чего нам вообще местный минобраз?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
Иншалла! Аллага шикер!
Развернуть
Лалала! Бугага шокер!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
будет вакансия от Москвичей . утилизатора с автогеном на демонтаж КОС!
просто с пре великим удовольствием пойду туда! а как ты будешь ипотеку платить??так иди баню строй! да доярок с авыла стриптиз танцевать учи!
Развернуть
Понос слов, запор мыслей.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 09:56
В ответ на комментарий пользователя
Фсбшные тролли с Савшукина взбудоражались! Ниче погодите! Сделаем все как на Украине!:-D
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Зассышь, тюбитейка
0
1
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Горожанин08 сентября 2017, 09:56
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
Сделайте нормальную программу как при изучении иностранного языка ,и знать будут. А сейчас по окончании школы его не знают.
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Лучше пусть английский учат
0
1
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Горожанин08 сентября 2017, 10:01
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
Сделайте нормальную программу как при изучении иностранного языка ,и знать будут. А сейчас по окончании школы его не знают.
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Ильнур, наконец то, методику надо улучшать и преподавателей надо подготовить. Внучка учится 5 классе, помогаю делать татарский , спрашиваю что проходили и что объяснила учительница, она говорит, ничего не объяснила родители мол объяснять. Родители не знают, ладно бабушки дедушки есть.Вот так подставляют изучение татарского языка.
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