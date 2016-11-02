Жители Кемеровской опровергли информацию о выплатах в 1,1 млн.

По документам стоимость земли оценили в 800 тысяч, а не 1,1 млн., как заявлялось ранее

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что исполком утвердил размер компенсации жителям деревни Савиново,чьи дома попадают под снос из-за строительства улицы Бондаренко. За одну сотку земли жители деревни должны получить по 1,1 млн рублей. Однако жители деревни Савиново не подтвердили эту цифру: за сотку земли им предложили 800 тысяч.

Жительница дома, попадающего под снос, Тамара Маткова рассказала ProKazan.ru, что заявленная в СМИ информация о 1,1 млн. на деле оказалась скромней.

- Пусть не обманывают, как была кадастровая стоимость 800 тысяч, так она и осталась, - говорит Тамара Маткова. - За 9,06 соток нам дали 8 900 000, а у нас 4 собственника, выходит чуть больше чем по 2 миллиона на руки. Да мы даже однокомнатную квартиру на эти деньги не купим! Если бы 1,1 млн. дали бы у нас 10 млн. была земля только и плюс дом 400 тысяч! А у нас выходит совсем мало. Мы не согласны!

Тамара говорит, что их семья единственная, кто не доволен - остальные уже устали бороться с тем, что землю оценивают так дешево. Семья Матковых собирается решать вопрос через суд.

- Мы сейчас адвоката нанимаем. Это наша земля, в собственности, практически в центре, почему ее так низко оценивают?

О стоимости одной сотки земли на данном месте в мэрии говорит отказались, ссылаясь на конфиденциальность, однако отметили, что выкупная стоимость формируется индивидуально для каждого собственника в зависимости от доли в праве на недвижимое имущество.

Сейчас Управление жилищной политики Казани направило собственникам проекты соглашений о выкупе недвижимого имущества и земельных участков. С момента подписания документа собственники должны покинуть свои дома в течение 30 дней.