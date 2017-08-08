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В Казани снесут половину деревни у Чаши: за землю под вековыми домами дают 1,1 миллион

В Казани снесут половину деревни у Чаши: за землю под вековыми домами дают 1,1 миллион
16+
Фото: ProKazan.ru
Люди смирились с тем, что им не дают строиться

Мэрия Казани утвердила размер компенсации жителям деревни Савиново, чьи дома попадают под снос из-за строительства улицы Бондаренко. За одну сотку земли жители деревни получат по 1,1 млн рублей. При этом средняя величина участка составляет 10 соток.

Портал ProKazan.ru не раз писал о ветхих домах на улице Кемеровской. Жители жаловались на невыносимые условия существования здесь: отопления и воды в домах нет, старые дома прогнили, а разрешения на строительство новых им не дают.

Переселить людей из аварийного жилья пытались еще до Универсиады, однако власти и жители не договорились о цене. С тех пор расселение растянулось на 4 года. В итоге савиновцы согласились на компенсацию в 1 млн. 100 тысяч рублей за сотку.

- Надоело уже так жить, - рассказала Тамара Маткова. - Нет ни воды, ни газа, отапливаем дом досками! Проводить сюда коммуникации не дают, говорят, что дома все равно пойдут под снос. Конечно, если бы были условия, мы бы тут остались. Но дома слишком старые, такие развалюхи стоят, что тут реставрировать?

Соглашения с исполкомом уже направлены жителям улицы. После того, как все его подпишут, люди в течение месяца должны получить компенсацию и освободить землю.

Ольга Плешкова, 09.08.2017, 18:02
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин09 августа 2017, 18:24
Нормальная цена за гнилушки.
1
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Горожанин09 августа 2017, 18:30
Я не эксперт,но думаю,что в разы дороже можно продать
5
3
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Димас люблю пивас09 августа 2017, 18:35
Не жирно будет? Пожалуй надо брать кредит и домик там покупать поскорее!
0
5
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Горожанин09 августа 2017, 18:43
В ответ на комментарий пользователя
Не жирно будет? Пожалуй надо брать кредит и домик там покупать поскорее!
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Покупай :-D
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Горожанин09 августа 2017, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Я не эксперт,но думаю,что в разы дороже можно продать
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Можно, но кого раньше выделили, давали просто квартиры. Цена квартир ''тогдашних '' переселенцев, ничто, по сравнению с компенсацией.
0
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Горожанин09 августа 2017, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
Я не эксперт,но думаю,что в разы дороже можно продать
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Вековые дома, задумайтесь. Это деревяшки которым сотня лет. Чего дороже? Цена именно за землю.
1
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Горожанин09 августа 2017, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
Вековые дома, задумайтесь. Это деревяшки которым сотня лет. Чего дороже? Цена именно за землю.
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Так про это и речь
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Горожанин09 августа 2017, 19:12
В ответ на комментарий пользователя
Вековые дома, задумайтесь. Это деревяшки которым сотня лет. Чего дороже? Цена именно за землю.
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Можешь отодрать себе кусок, сделаешь скрипку Страдивари.
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Горожанин09 августа 2017, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Можешь отодрать себе кусок, сделаешь скрипку Страдивари.
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Ага, кошки с..али.
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