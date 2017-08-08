В Казани снесут половину деревни у Чаши: за землю под вековыми домами дают 1,1 миллион

Люди смирились с тем, что им не дают строиться

Мэрия Казани утвердила размер компенсации жителям деревни Савиново, чьи дома попадают под снос из-за строительства улицы Бондаренко. За одну сотку земли жители деревни получат по 1,1 млн рублей. При этом средняя величина участка составляет 10 соток.

Портал ProKazan.ru не раз писал о ветхих домах на улице Кемеровской. Жители жаловались на невыносимые условия существования здесь: отопления и воды в домах нет, старые дома прогнили, а разрешения на строительство новых им не дают.

Переселить людей из аварийного жилья пытались еще до Универсиады, однако власти и жители не договорились о цене. С тех пор расселение растянулось на 4 года. В итоге савиновцы согласились на компенсацию в 1 млн. 100 тысяч рублей за сотку.

- Надоело уже так жить, - рассказала Тамара Маткова. - Нет ни воды, ни газа, отапливаем дом досками! Проводить сюда коммуникации не дают, говорят, что дома все равно пойдут под снос. Конечно, если бы были условия, мы бы тут остались. Но дома слишком старые, такие развалюхи стоят, что тут реставрировать?

Соглашения с исполкомом уже направлены жителям улицы. После того, как все его подпишут, люди в течение месяца должны получить компенсацию и освободить землю.