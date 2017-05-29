В Казани скинхед, обвиняемый в убийстве студента из Африки, признался в смерти индийца

В Казани в ходе заседания Советского районного суда стало известно, что подозреваемый в убийстве студента КФУ из Республики Чад Махджуба Тиджани Хассана Руслан Архипов признался в убийстве жителя Индии. Об этом стало известно сегодня.

Судья принял решение продлить срок ареста как Руслану Архипову, так и другому подозреваемому Роману Халилову до 7 июня.

Сейчас следователи решают объединить в одно дело как убийство студента, так и погром на Ново-Татарском кладбище в Казани, в котором обвиняют 24-летнего Ростислава Малахова.

Напомним, тело 24-летнего студента юридического факультета КФУ Махджуба Тиджани Хасана обнаружили 16 февраля на улице Аделя Кутуя. На его теле было обнаружено множество колото-резаных ран груди и открытая черепно-мозговая травма. По подозрению в совершении преступления были задержаны 22-летний Руслан Архипов (прежняя фамилия – Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов, которые признали в совершении преступления.