Подозреваемый в разгроме Ново-Татарского кладбища в Казани заявил о побоях в СИЗО

Правозащитникам он сказал, что его избили сокамерники, а в объяснительной написал, что упал с кровати

Сегодня Верховный суд РТ оставил в силе меру пресечения в отношении 24-летнего Ростислава Малахова. Молодого человека обвиняют в погроме на Ново-Татарском кладбище. Суд решил, что Малахов должен остаться в СИЗО до 7 июня.

Молодой человек не признает вину и настаивает на встрече с прокурором, ради этого он устроил голодовку. Его мать, Ирина Ермолаев, заявила, что его сын был избит в СИЗО.

За комментарием мы обратились в УФСИН РТ. Начальник пресс-службы Инга Мазуренко подтвердила, что у Малахова действительно есть травмы, однако добавила, что, по словам самого арестованного, он получил травмы в результате собственной неосторожности.

- Он дал письменное объяснение, что упал с кровати, - прокомментировала начальник пресс-службы УФСИН РТ Инга Мазуренко. - Сейчас назначена проверка, будут опрошены его сокамерники и он сам.

Задержанного в СИЗО немедленно посетили члены общественной наблюдательной комиссии. По словам председателя Ларисы Расческовой, у задержанного имеются гематомы на правой половине лица.

- У него синяки в основном с правой стороны - на голове, на ухе, на спине, на боку, - рассказала ProKazan.ru Расческова. - Он говорит, что его избили сокамерники. Раньше он находился в камере на 6 человек, причем, он сразу не обратился к руководству СИЗО об избиениях. 10-го врач зафиксировал у него травмы.

По словам Расческовой, после беседы с задержанном члены комиссии написали заявление в прокуратуру РТ для дальнейшей проверки. После инцидента Малахова перевели в двухместную камеру, сейчас он находится под видеонаблюдением.

Напомним, что 24-летний Ростислав Малахов подозревается в погроме на Ново-Татарском кладбище в сентябре прошлого года. По данным следствия, Малахов умышленно повредил 123 надгробных памятника умершим на Ново-Татарском кладбище в сентябре прошлого года, 6 марта 2017 года в подъезде своего дома Малахов "с целью воспрепятствования действиям сотрудника полиции… умышленно укусил его за руку, чем причинил физическую боль и телесные повреждения в виде раны и ссадины левой кисти, а также ссадины пальца правой кисти".