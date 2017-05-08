Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина экстренно госпитализировали из СИЗО

В больнице он будет находиться под охраной

В Казани экстренно госпитализировали в больницу, об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.

- 9 мая следственно-арестованный Роберт Мусин в связи с ухудшением здоровья был экстренно вывезен в учреждение Минздрава. Охрана Мусина обеспечена в соответствии с требованиями действующего законодательства, - сообщили в ведомстве.

Какие именно проблемы со здоровьем возникли у Мусина, не уточняется.

Напомним, о возможной госпитализации Мусина говорили еще 5 мая.

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше 2 млрд рублей.

Он был арестован до 16 июля, при этом Мусин на последнем заседании попросил суд рассмотреть ходатайство без его участия. Также он отказался от видео-конференции из СИЗО - из-за болезни.

Отметим, ранее стало известно, что размер "дыры" в капитале Татфондбанка, у которого Центральный банк России 3 марта отозвал лицензию, увеличился до 117,5 млрд рублей.