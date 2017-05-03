ЦБ: «дыра» в капитале Татфондбанка выросла до 117,5 млрд рублей

Размер «дыры» в капитале Татфондбанка, у которого Центральный банк России 3 марта отозвал лицензию, составил 117,5 млрд рублей. Так, после очередной проверки «дыра» в капитале выросла на 20%. Об этом сообщается в материалах Центробанка.

Согласно данным о финансовом состоянии кредитной организации, стоимость активов Татфондбанка составляет 72,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 189,7 млрд рублей.

Также Центробанк опубликовал отчет по «ИнтехБанку». Так, стоимость активов «ИнтехБанка» составила 11,25 млрд рублей, величина обязательств перед кредиторами — 25,88 млрд рублей.

Напомним, по состоянию на 1 февраля «дыра» в капитале Татфондбанка составляла 96,7 млрд рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей. Размер отрицательного капитала Татфондбанка оказался вторым по величине среди российских банков с отозванной лицензией. Самая крупная дыра образовалась у Внешпромбанка: на момент отзыва у него лицензии в январе 2016 года ее размер превышал 210 млрд рублей.

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