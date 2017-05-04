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Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина могут отправить в тюремную больницу

Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина могут отправить в тюремную больницу
16+
Фото: prav.tatar.ru
У него возникли неполадки со здоровьем

В Казани могут отправить из СИЗО в тюремную больницу экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина, где будет проведено медицинское обследование. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.

Сейчас решается вопрос о переводе, при этом, какие именно жалобы возникли у Мусина, не раскрывается.

Напомним, Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше 2 млрд рублей.

Он был арестован до 16 июля, при этом Мусин на последнем заседании попросил суд рассмотреть ходатайство  без его участия. Также он отказался от видео-конференции из СИЗО - из-за болезни.

Н. Вильданов, 05.05.2017, 15:23
Тэги: Крушение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин05 мая 2017, 15:35
Слухи разные ходят.
хитрые слухи.
0
6
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Гордон05 мая 2017, 15:39
2 млрд с ума сойти просто.... каждый день удивляюсь вообще
1
1
Согласны с автором?
Горожанин05 мая 2017, 15:45
ЧЕГО???
...У него возникли неполадки со здоровьем...
БОЖЕ ТЫ МОЙ!!!
У людей возникли неполадки с бизнесом !!!
Лучший комментарий
0
10
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Горожанин05 мая 2017, 15:46
Какая болезнь ? Раз уж "А" сказали, говорите и "Б"....
0
3
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Артур05 мая 2017, 15:48
Конечно туда. Он её уже купил, а вместе с ней тюрьму, суд прокурора и т.д. Всё по плану. Как у сердюка и жени васильевой например. Как говорят в Одессе: "Не смешите мои тапочки!". НИКОГДА этот дядя не сядет. Потому что вместе с ним должны усесться рядом очень "большая людя"
0
3
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Горожанин05 мая 2017, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Какая болезнь ? Раз уж "А" сказали, говорите и "Б"....
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Вскрытие покажет
0
3
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Горожанин05 мая 2017, 15:58
Первый шаг к свободе:-D
0
3
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Горожанин05 мая 2017, 16:15
Как деньги тырить - все здоровые, а как за задницу возьмут - сразу больные. На свободе некогда было за здоровьем следить? Пахал (тырил) аки пчела или как раб на галерах?
0
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