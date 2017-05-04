Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина могут отправить в тюремную больницу

У него возникли неполадки со здоровьем

В Казани могут отправить из СИЗО в тюремную больницу экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина, где будет проведено медицинское обследование. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.

Сейчас решается вопрос о переводе, при этом, какие именно жалобы возникли у Мусина, не раскрывается.

Напомним, Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше 2 млрд рублей.

Он был арестован до 16 июля, при этом Мусин на последнем заседании попросил суд рассмотреть ходатайство без его участия. Также он отказался от видео-конференции из СИЗО - из-за болезни.