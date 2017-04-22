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СМИ: Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов

СМИ: Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов
16+
Фото: ProKazan.ru
Осуществление операций по картам также невозможно

Татарстанский Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов. Об этом сообщили в кредитной организации, передает RNS.

- Сегодня по техническим причинам расходные операции по банковским счетам клиентов физических и юридических лиц не производятся. Также не производятся операции по счетам по банковским, даже с карты, - сказали в банке.

Информацию о сроках возобновления операций по счетам в банке предоставить не смогли.

Ранее стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который является владельцем 28,25% акций казанского Спурт банка, не планирует участвовать в докапитализации банка.

Напомним, 21 апреля Спурт банк приостановил расходные операции по счетам клиентов, но карты банка еще обслуживались. Также сообщалось, что Спурт банк закрывает офис в Зеленодольске, расположенный на улице Королева, 1А. Банк прекращает свою работу с 5 мая текущего года.

Спурт банк потерял около 6 млрд рублей из-за информационной атаки. Банк столкнулся с проблемой оттока привлеченных ресурсов. Данное обстоятельство было вызвано чередой распространяемых в соцсетях и СМИ слухов о будущих проблемах у всех местных банков на волне отзывов лицензий у ПАО "Татфондбанк", ПАО "Интехбанк", "АНКОР Банк" (АО), АО "Булгар банк", КБ "Камский Горизонт". К примеру, с корреспондентских счетов, в кассах и банкоматах сняли 1,3 млрд рублей, а облигации и еврооблигации были проданы на сумму более 3 млрд рублей.

13 марта стало известно, что Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс рублей. После этого в самом банке заявили, что на банк идет информационная атака.

Глава банка Спурт Евгения Даутова заявила об оттоке в течение недели нескольких миллиардов рублей из-за паники среди клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве лицензии у банка. По ее словам, пик оттока наличных пришелся на 8-9 марта.

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа. 

Люция Кашапова, 24.04.2017, 11:58
Тэги: Экономика
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Комментарии

Горожанин24 апреля 2017, 12:02
Все, это называется финиш, туда больше никогда никто ни рубля не понесет...
0
18
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Горожанин24 апреля 2017, 12:05
И опять виновата информационная атака )))))) а то что эти миллиарды сперли, никто не виноват ))) это все чертовы вкладчики )))
Лучший комментарий
3
27
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Горожанин24 апреля 2017, 12:06
Ну и кто следующий? многие пишут белый барсик. А что думаете вы?
2
18
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 12:19
Деньги любят тишину, это основное правило, кто это не понимает тот уходит с рынка...
0
8
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Горожанин24 апреля 2017, 12:24
В ответ на комментарий пользователя
Ну и кто следующий? многие пишут белый барсик. А что думаете вы?
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Сбербанк
11
3
Согласны с автором?
Банкир24 апреля 2017, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
Ну и кто следующий? многие пишут белый барсик. А что думаете вы?
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Следующий Ак барс банк!
1
10
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Горожанин24 апреля 2017, 12:30
В ответ на комментарий пользователя
Сбербанк
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:-D
0
4
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
Ну и кто следующий? многие пишут белый барсик. А что думаете вы?
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А что тут думать? Зайдите на банки.ру, посмотрите финансовые показатели. Там есть один банк, который очень стремительно месяц за месяцем теряет капитал (нет, не АББ), вот он и будет следующим. Не буду говорить какой, а то скажут мол информационную атаку организовал.
0
5
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Горожанин24 апреля 2017, 12:37
Барсик не посыпится, он под ВТБ
0
1
Согласны с автором?
Банкир24 апреля 2017, 12:43
В ответ на комментарий пользователя
А что тут думать? Зайдите на банки.ру, посмотрите финансовые показатели. Там есть один банк, который очень стремительно месяц за месяцем теряет капитал (нет, не АББ), вот он и будет следующим. Не буду говорить какой, а то скажут мол информационную атаку организовал.
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скажи плиз. сверю со своими данными!
0
0
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Горожанин24 апреля 2017, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
Барсик не посыпится, он под ВТБ
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Не под ВТБ а под ГЖФ. Если что, соципотечники помогут.
0
3
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Горожанин24 апреля 2017, 12:46
В ответ на комментарий пользователя
Барсик не посыпится, он под ВТБ
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Ну ну про татфондбанк тоже так говорили......
0
6
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Горожанин24 апреля 2017, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
Ну ну про татфондбанк тоже так говорили......
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Поэтому надо бы заставить банки публиковать в открытом доступе сведения о том кого они реально кредитуют и под какие залоги. ТФБ по сообщениям СМИ до последнего друзей Мусина кредитовал под мусорные залоги. Если так, то хоть богатейшие люди планеты в него вложились, толку бы не было.
0
3
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Банкир24 апреля 2017, 12:53
В ответ на комментарий пользователя
Ну ну про татфондбанк тоже так говорили......
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золотые слова! На данный момент есть три банка которые не посыпяться: Сбер, ВТБ и Газпром
0
5
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 12:58
Спурт просто не знал что метшину на дп подарить :D
1
4
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 13:04
В ответ на комментарий пользователя
золотые слова! На данный момент есть три банка которые не посыпяться: Сбер, ВТБ и Газпром
Развернуть
Газпром дофига допофисов уже позакрывал
0
2
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Аня Смольна24 апреля 2017, 13:06
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0
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Горожанин24 апреля 2017, 13:17
В ответ на комментарий пользователя
Газпром дофига допофисов уже позакрывал
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Он еще и акционер Спурта
0
1
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Горожанин24 апреля 2017, 13:29
В ответ на комментарий пользователя
И опять виновата информационная атака )))))) а то что эти миллиарды сперли, никто не виноват ))) это все чертовы вкладчики )))
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Ну как бы да, вкладчики начали выводить деньги, а это тоже риск фактор
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 13:31
В ответ на комментарий пользователя
А что тут думать? Зайдите на банки.ру, посмотрите финансовые показатели. Там есть один банк, который очень стремительно месяц за месяцем теряет капитал (нет, не АББ), вот он и будет следующим. Не буду говорить какой, а то скажут мол информационную атаку организовал.
Развернуть
типа тут смотреть?

http://www.banki.ru/banks/ratings/?SEARCH_NAME=&SEARCH_REGN=67&search%5Btype%5D=name&sort_param=rating&sort_order=ASC&PROPERTY_ID=25®ION_ID=173&date1=2017-04-01&date2=2017-01-01&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0#search_label
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