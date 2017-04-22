СМИ: Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов

Осуществление операций по картам также невозможно

Татарстанский Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов. Об этом сообщили в кредитной организации, передает RNS.

- Сегодня по техническим причинам расходные операции по банковским счетам клиентов физических и юридических лиц не производятся. Также не производятся операции по счетам по банковским, даже с карты, - сказали в банке.

Информацию о сроках возобновления операций по счетам в банке предоставить не смогли.

Ранее стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который является владельцем 28,25% акций казанского Спурт банка, не планирует участвовать в докапитализации банка.

Напомним, 21 апреля Спурт банк приостановил расходные операции по счетам клиентов, но карты банка еще обслуживались. Также сообщалось, что Спурт банк закрывает офис в Зеленодольске, расположенный на улице Королева, 1А. Банк прекращает свою работу с 5 мая текущего года.

Спурт банк потерял около 6 млрд рублей из-за информационной атаки. Банк столкнулся с проблемой оттока привлеченных ресурсов. Данное обстоятельство было вызвано чередой распространяемых в соцсетях и СМИ слухов о будущих проблемах у всех местных банков на волне отзывов лицензий у ПАО "Татфондбанк", ПАО "Интехбанк", "АНКОР Банк" (АО), АО "Булгар банк", КБ "Камский Горизонт". К примеру, с корреспондентских счетов, в кассах и банкоматах сняли 1,3 млрд рублей, а облигации и еврооблигации были проданы на сумму более 3 млрд рублей.

13 марта стало известно, что Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс рублей. После этого в самом банке заявили, что на банк идет информационная атака.

Глава банка Спурт Евгения Даутова заявила об оттоке в течение недели нескольких миллиардов рублей из-за паники среди клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве лицензии у банка. По ее словам, пик оттока наличных пришелся на 8-9 марта.

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.