СМИ: Казанский Спурт банк приостановил расходные операции

Сейчас в зале офиса банка несколько десятков человек выстроились в очередь, чтобы получить свои деньги

Сегодня, 21 апреля, головной офис Спурт банка приостановил расходные операции по счетам клиентов. Об этом сообщает "Интерфакс".

- По техническим причинам все расходные операции по счетам физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не производятся, - сказали в банке.

Сообщается, что сейчас в зале офиса банка несколько десятков человек выстроились в очередь, чтобы получить свои деньги.

Отметим, что накануне головной офис Спурт банка не работал по технических причинам. Было также размещено объявление, что с 12 апреля банк сократил время обслуживания физических лиц с 9:00 до 15:00 при общем режиме работы до 17:00.

Напомним, ранее сообщалось, что Спурт банк потерял около 6 млрд рублей из-за информационной атаки. Банк столкнулся с проблемой оттока привлеченных ресурсов. Данное обстоятельство было вызвано чередой распространяемых в соцсетях и СМИ слухов о будущих проблемах у всех местных банков на волне отзывов лицензий у ПАО "Татфондбанк", ПАО "Интехбанк", "АНКОР Банк" (АО), АО "Булгар банк", КБ "Камский Горизонт". К примеру, с корреспондентских счетов, в кассах и банкоматах сняли 1,3 млрд рублей, а облигации и еврооблигации были проданы на сумму более 3 млрд рублей.

13 марта стало известно, что Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс рублей. После этого в самом банке заявили, что на банк идет информационная атака.

Глава банка Спурт Евгения Даутова заявила об оттоке в течение недели нескольких миллиардов рублей из-за паники среди клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве лицензии у банка. По ее словам, пик оттока наличных пришелся на 8-9 марта.

- Суммы, которые выносились из касс банка, были астрономические - по 400 млн рублей в день, - заявила она.

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.