Спурт банк закрывает офис в Зеленодольске, расположенный на улице Королева, 1А. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

Сообщается, что банк прекращает свою работу с 5 мая текущего года.

- Открытые счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц будут переведены в отделение в городе Волжск, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня головной офис Спурт банка по техническим причинам приостановил расходные операции по счетам клиентов.

13 марта стало известно, что Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс рублей. После этого в самом банке заявили, что на банк идет информационная атака.

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.