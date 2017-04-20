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Спурт банк закрывает офис в Зеленодольске

Спурт банк закрывает офис в Зеленодольске
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

Спурт банк закрывает офис в Зеленодольске, расположенный на улице Королева, 1А. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

Сообщается, что банк прекращает свою работу с 5 мая текущего года.

- Открытые счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц будут переведены в отделение в городе Волжск, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня головной офис Спурт банка по техническим причинам приостановил расходные операции по счетам клиентов.

13 марта стало известно, что Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс рублей. После этого в самом банке заявили, что на банк идет информационная атака.

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.

 

Люция Кашапова, 21.04.2017, 17:16
Тэги: Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин21 апреля 2017, 17:25
На банк идет информационная атака? Это как, на них психологически воздействуют, говорят "а у вас молоко дома убежало", и они не могут работать в таких условиях?
0
4
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Димон21 апреля 2017, 17:30
Это не банки, а какие то филиалы МММ.
0
4
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Горожанин21 апреля 2017, 17:47
В ответ на комментарий пользователя
На банк идет информационная атака? Это как, на них психологически воздействуют, говорят "а у вас молоко дома убежало", и они не могут работать в таких условиях?
Развернуть
Посмотрю я на вас, когда везде будут писать, что вы, к примеру, буйный шизофреник. Много людей вас на работу захочет взять? Так и здесь. Люди в истерике побежали вклады снимать, в результате чего банк остался без денег.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин21 апреля 2017, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
Это не банки, а какие то филиалы МММ.
Развернуть
Нормально все с банками, просто против них ведется информационная война. Забыли как в сбере очереди стояли?
2
0
Согласны с автором?
Горожанин21 апреля 2017, 18:10
В ответ на комментарий пользователя
Посмотрю я на вас, когда везде будут писать, что вы, к примеру, буйный шизофреник. Много людей вас на работу захочет взять? Так и здесь. Люди в истерике побежали вклады снимать, в результате чего банк остался без денег.
Развернуть
Не шизите! Где везде? Ни на одном заборе не написано. Я не помню даже упоминания ни в одном СМИ об этом банке. Если бы на проказан не зашел, то и не вспомнил бы, что есть такой банк.
0
3
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Народ21 апреля 2017, 18:20
Сценарий знакомый . . .
0
3
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