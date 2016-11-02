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31 млн в год, квартира 520 «квадратов» и не только: все об имуществе экс-главы Татфндбанка

31 млн в год, квартира 520 «квадратов» и не только: все об имуществе экс-главы Татфндбанка
16+
Фото: tatar-inform.ru (Салават Камалетдинов)
Портал ProKazan.ru публикует данные о том, сколько заработал Роберт Мусин в 2016 году и насколько много имущества находится в его собственности

Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин, согласно опубликованной декларации, заработал в 2016 году 31,1 миллиона рублей.

В его собственности находится 6 земельных участков разных размеров, один из которых - 50 гектаров, садовый дом, квартира размером 520 квадратных метра и стояночное место размером 39 квадратных метра. Из движимого имущества - мотолодка Terhi 475 Twin C (2012 года), прицеп МЗСА 817708 (2003 года).

Из недвижимого имущества, находящихся в пользовании - 15 соток земли с жилым домом размером 272 квадратных метра и еще 18,9 соток земли с домом размером 1379 квадратных метра. 

Супруга Роберта Мусина, по опубликованным данным, не заработала ни рубля. Зато в ее собственности находится целых 9 земельных участков размерами от 7 до 76 соток, два жилых дома по 272 и 1379 квадратных метра.

В пользовании супруги - квартира размером 520 квадратных метра, садовый дом размером 315 квадратных метра и участок размером в 4 сотки. 

Напомним, 3 марта Роберт Мусин был арестован. По данным правоохранительных органов, Мусин подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Предварительно, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка для получения кредита и последующего хищения денежных средств отправили в Центробанк России недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. После получения более 3 миллиардного кредита деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ТФБ. Сам Мусин заявил о своей невиновности.

Также стало известно о новом уголовном деле, возбужденном в отношении депутата Госсовета РТ и экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, его обвинили в незаконном выводе зологового имущества в декабре прошлого года на сумму в 847 млн рублей.

11 апреля суд решил оставить Роберта Мусина под арестом до 16 июля.

Также Госдума РФ опубликовала данные о доходах и имуществе депутатов за 2016 год. Самым богатым депутатом Госдумы РФ от Татарстана стал Айрат Хайруллин.

Женя Потехина, 15.04.2017, 13:50
Тэги: Деньги, Крушение Татфондбанка
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Комментарии

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Горожанин15 апреля 2017, 13:58
Где конфискация наворованного:
и не только "личного", но и не заработавших имущество родичей?
Где расстрельные статьи УК по экономическим и уголовным статьям?>-(
3
51
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Горожанин15 апреля 2017, 13:59
Никакой управы!!
1
23
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Горожанин15 апреля 2017, 14:08
В Госдуме все еще думают, где найти деньги для увеличения размера пенсий и зарплат???? Пара тройка таких Мусиных и в бюджете дыры вторым слоем можно будет заштопать.
Лучший комментарий
0
76
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ага15 апреля 2017, 14:09
Мотолодка.... "морем" уйти хотел? Что заметил, у многих "удащливых", в том числе у Кабаева, в официальной декларации числится прицеп. В прицепе кэш перевозить собираются? Дык, там фура нужна!
0
24
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Горожанин15 апреля 2017, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
Мотолодка.... "морем" уйти хотел? Что заметил, у многих "удащливых", в том числе у Кабаева, в официальной декларации числится прицеп. В прицепе кэш перевозить собираются? Дык, там фура нужна!
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Вы картошку будете сажать в этом году?
3
5
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Горожанин15 апреля 2017, 14:23
В ответ на комментарий пользователя
Вот умеют же зарабатывать люди,эх везет
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Не зарабатывать, а воровать.
1
31
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Горожанин15 апреля 2017, 14:24
В ответ на комментарий пользователя
симпотичный
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Ему наверное так в камере скоро скажут:-D
2
6
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Горожанин15 апреля 2017, 14:46
Когда же они подавятся, всё мало им и мало ((. >-(
1
27
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Горожанин15 апреля 2017, 14:50
В ответ на комментарий пользователя
Когда же они подавятся, всё мало им и мало ((. >-(
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деньгами подавится невозможно,их можно только тратить,поверь мне на слово
11
6
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 15:01
ВЦИОМ: рейтинг Путина с мая 2014 года держится на уровне выше 80%
7
2
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Горожанин15 апреля 2017, 15:02
Конфисковать все имущество заключенных мксиных,маркеловых,.....
1
16
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Горожанин15 апреля 2017, 15:14
В ответ на комментарий пользователя
Когда же они подавятся, всё мало им и мало ((. >-(
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А кто скажет ? В ВИП камерах собеседников нет.
0
2
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Пора и других15 апреля 2017, 15:16
Пора
0
1
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Пора и других15 апреля 2017, 15:17
Пора мой друг..Пора
0
1
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Горожанин15 апреля 2017, 15:21
Эх вот в деревнях то было все
0
0
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Горожанин15 апреля 2017, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Пора мой друг..Пора
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Слушай..а сколько щас время,так примерно можешь почувствовать?
1
1
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Горожанин15 апреля 2017, 15:54
Путин 8млн медведев 8 млн а мусин 31 млн в год)))у путина 78 кв квартира а у мусина 500 квадратов.живет лучше президента России.
0
10
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народ15 апреля 2017, 16:08
Раскулачивать пора всех жуликов!
1
6
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Горожанин15 апреля 2017, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
деньгами подавится невозможно,их можно только тратить,поверь мне на слово
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Надо провести эксперимент поймать вот такого с чемоданом денег и заставить съесть все деньги , и посмотреть подавиться или нет.
0
2
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Горожанин15 апреля 2017, 17:04
Сейчас посидит года 2, зато потом , как сыр в масле будет кататься со всем своим семейством. И не подавятся ведь. В итоге то складывается: надо воровать, но по крупному, тогда за это не чего не будет.... Вот в этом вся Россия(((
0
6
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Горожанин15 апреля 2017, 17:04
На рудники урановые .что бы Родине помочь
0
3
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Горожанин15 апреля 2017, 17:07
Надо,как в Китае.Прилюдно казнить одного за такое. Другие, я думаю сразу в штаны навалят от страха.
0
4
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Горожанин15 апреля 2017, 17:07
В ответ на комментарий пользователя
Надо провести эксперимент поймать вот такого с чемоданом денег и заставить съесть все деньги , и посмотреть подавиться или нет.
Развернуть
В наше время с людьми надо помягче,а на вопросы смотреть ширше
0
0
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Горожанин15 апреля 2017, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Раскулачивать пора всех жуликов!
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Иди чаю лучше попей на диване
0
0
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Горожанин15 апреля 2017, 17:34
Что будем делать с улицей Мусина? Опозорил фамилию.
0
3
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Горожанин15 апреля 2017, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
Что будем делать с улицей Мусина? Опозорил фамилию.
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Вот Назарбаева очень красиво звучит
0
0
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Горожанин15 апреля 2017, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
Иди чаю лучше попей на диване
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Жуй ватрушку,не отвлекайся.
1
0
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Горожанин15 апреля 2017, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Что будем делать с улицей Мусина? Опозорил фамилию.
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Переименовать в улицу Бузовой.
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2
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Горожанин15 апреля 2017, 17:58
В ответ на комментарий пользователя
Путин 8млн медведев 8 млн а мусин 31 млн в год)))у путина 78 кв квартира а у мусина 500 квадратов.живет лучше президента России.
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Так вам Путин всю жопу и показал.Наивные.
0
0
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горожанин15 апреля 2017, 18:08
И кошку мою опозорил. Ее Муся зовут, Муська моя!
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