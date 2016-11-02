31 млн в год, квартира 520 «квадратов» и не только: все об имуществе экс-главы Татфндбанка

Портал ProKazan.ru публикует данные о том, сколько заработал Роберт Мусин в 2016 году и насколько много имущества находится в его собственности

Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин, согласно опубликованной декларации, заработал в 2016 году 31,1 миллиона рублей.

В его собственности находится 6 земельных участков разных размеров, один из которых - 50 гектаров, садовый дом, квартира размером 520 квадратных метра и стояночное место размером 39 квадратных метра. Из движимого имущества - мотолодка Terhi 475 Twin C (2012 года), прицеп МЗСА 817708 (2003 года).

Из недвижимого имущества, находящихся в пользовании - 15 соток земли с жилым домом размером 272 квадратных метра и еще 18,9 соток земли с домом размером 1379 квадратных метра.

Супруга Роберта Мусина, по опубликованным данным, не заработала ни рубля. Зато в ее собственности находится целых 9 земельных участков размерами от 7 до 76 соток, два жилых дома по 272 и 1379 квадратных метра.

В пользовании супруги - квартира размером 520 квадратных метра, садовый дом размером 315 квадратных метра и участок размером в 4 сотки.

Напомним, 3 марта Роберт Мусин был арестован. По данным правоохранительных органов, Мусин подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Предварительно, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка для получения кредита и последующего хищения денежных средств отправили в Центробанк России недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. После получения более 3 миллиардного кредита деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ТФБ. Сам Мусин заявил о своей невиновности.

Также стало известно о новом уголовном деле, возбужденном в отношении депутата Госсовета РТ и экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, его обвинили в незаконном выводе зологового имущества в декабре прошлого года на сумму в 847 млн рублей.

11 апреля суд решил оставить Роберта Мусина под арестом до 16 июля.

Также Госдума РФ опубликовала данные о доходах и имуществе депутатов за 2016 год. Самым богатым депутатом Госдумы РФ от Татарстана стал Айрат Хайруллин.