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280 миллионов, MERSEDES-BENZ и дома: сколько заработали и нажили депутаты Госдумы РФ от РТ

280 миллионов, MERSEDES-BENZ и дома: сколько заработали и нажили депутаты Госдумы РФ от РТ
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Фото: Реальное время
Самым богатым депутатом Госдумы РФ от Татарстана стал Айрат Хайруллин

Госдума РФ опубликовала данные о доходах и имуществе депутатов за 2016 год. Самым богатым депутатом Госдумы РФ от Татарстана стал Айрат Хайруллин.

Айрат Хайруллин

Согласно данным, опубликованным на сайте Госдумы РФ, итогам 2016 года доход владельца холдингов «Красный Восток Агро» и «Эдельвейс групп» Айрата Хайруллина составил 280,2 млн рублей, в собственности у первого заместителя председателя комитета ГД по аграрным вопросам находится два автомобиля (MERSEDES-BENZ S500 4 Matic и MERSEDES-BENZ S600L), дом величиной 475 квадратных метра, три квартиры (162, 62 и 52 квадратных метра), в аренде находится лесной участок размером 46000 квадратных метра, в пользовании находится еще одна квартира (172 квадратных метра, наём на срок полномочий депутата ГД).


MERSEDES-BENZ S500 4 Matic


MERSEDES-BENZ S600L

Доход его жены за 2016 год составил 141 тысячи рублей (это примерно 11,7 тысяч рублей в месяц, - прим.ред). Интересно, что большая часть имущества зарегистрирована именно на Айрата Хайруллина, а его жена имеет только долю в самой маленькой квартире размером 52 квадратных метра.

Александр Сидякин

Доход Александра Сидякина за 2016 год составил 9,6 миллиона рублей, в праве собственности находится квартира размером около 95 квадратных метра, машиноместо, еще одна небольшая квартира размером 32 квадратных метра.

Доход его жены составил 311 тысячи рублей, в ее собственности три садовых участка, квартира размером 63 квадратных метра, автомобиль ACURA RDX, в пользовании - квартира размером 95 квадратных метра.


ACURA RDX

Ирек Богуславский

Член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ирек Богуславский задекларировал доход в 154,9 миллиона рублей, доход его ребенка - 2,4 миллиона рублей. В собственности депутата нет ничего, зато в пользовании - квартира размером 83 квадратных метра (наем на срок полномочий депутата ГД), квартира размером 172 квадратных метра (безвозмездное пользование). В пользовании ребенка - земельный участок для осуществления жилищного строительства (безвозмездное пользование), жилой дом размером 573 квадратных метра (безвозмездное пользование). Транспортных средств не зарегистрировано.

Марат Бариев

Доход первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Марата Бариева за 2016 год составил 4,8 миллиона рублей. В его собственности земельный участок под ИЖС размером 15 соток, дачный земельный участок и дом размером 62 квадрата. В пользовании находится земельный участок, квартира 167 квадратных метра (наём на срок полномочий депутата ГД), квартира 174 квадратных метра (безвозмездное пользование), незавершенное строительство жилого строения размером 230 квадратных метра (безвозмездное пользование).

В собственности его жены - земельный участок и квартира размером 174 квадратных метра. Никаких автомобилей у Марата Бариева и его жены не задекларировано. 

Ринат Хайров

Депутат Ринат Хайров задекларировал доход в 14,9 миллиона рублей. В его собственности - земельный участок, дом размером 600 квадратных метра, квартира (194 квадратных метра), гараж, мотоцикл "Ямаха" и прицеп для перевозки грузов и техники, МЗСА, 831134. В пользовании - квартира размером 118 квадратных метра (наём на срок полномочий депутата ГД), квартира размером 43 квадратных метра (безвозмездное пользование).

Доход жены за 2016 год составил 4,9 миллиона рублей, в собственности два автомобиля - MERSEDES-BENZ S500 и Porsche Cayenne.


Porsche Cayenne

О других депутатах

Мурад Гадыльшин заработал 3,33 миллиона рублей, Ильдар Гильмутдинов — 4,7 миллиона рублей, Ирек Зиннуров — 4,76 миллиона рублей, Альфия Когогина — 10,48 миллиона рублей, Иршат Минкин — 1,7 миллиона рублей, Фатих Сибагатуллин — 8,9 миллиона рублей, Айрат Фаррахов — 13,2 миллиона рублей, Равиль Хуснуллин — 2,28 миллиона рублей, Валентин Чайка — 5,1 миллиона рублей.

Женя Потехина, 15.04.2017, 09:08
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин15 апреля 2017, 09:24
У меня тоже зарплата 20000 . Но трачу 60000.
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5
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Горожанин15 апреля 2017, 09:30
Хайруллин настоящий мужчина. У других чиновников жены всегда 10 раз больше зарабатывают чем муж.
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4
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горожанин15 апреля 2017, 09:31
У Путина с Медведевым оказывается доход меньше чем у депутатов))) Бред!
Лучший комментарий
1
25
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тот самый вася15 апреля 2017, 09:42
им же нельзя в бизнесе работать ! а этому почему можно
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11
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Горожанин15 апреля 2017, 09:46
Я куею что публикуют, хотят что бы народ в это поверил?!
1
7
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Горожанин15 апреля 2017, 09:48
Вот так все встало на свои места им некогда думат о народе
0
7
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Горожанин15 апреля 2017, 09:51
В ответ на комментарий пользователя
Хайруллин настоящий мужчина. У других чиновников жены всегда 10 раз больше зарабатывают чем муж.
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Ну ты и идот(идиотка).
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7
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Горожанин15 апреля 2017, 09:51
Зато платят на своих предприятиях рабочим гроши и то не во время, конечно во благо себя. Ну чем не феодализм?
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Горожанин15 апреля 2017, 09:54
А сейчас давайте напишем у кого сколько сантиметров
2
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ага15 апреля 2017, 10:03
Если население живет на среднюю.зарплату 28 тысяч.руб и пенсию 8,5 тысяч.рублей, что эти люди сделали став депутатами? Для чего они нужны стране? Чтоб все деньги были у них, а нам премьер ''великой и могучей '' говорил, что ''денег нет, но вы держитесь ''? Это что, человеческое общество!?
0
24
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Горожанин15 апреля 2017, 10:16
Молодец,что сказать! Умеет зарабатывать
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2
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Горожанин15 апреля 2017, 10:17
Лучше напишите статью как они пробивались "через тернии к звездам"Особенно первый и третий :-D
0
8
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Горожанин15 апреля 2017, 10:18
В 99-е пивзавод хорошо молодёжь спаивал.Люди видят последствие.
0
6
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Дюма15 апреля 2017, 10:19
Что за термин нажили? В нём есть что-то созвучное хищению,но это не так. В годы коммунизма были люди которые коллекционировали золотые часы, золгтые монеты,кольца и т.д. У некоторых это не отждествлялось с наживой.После прихода к власти Ельцина когда раззорились советские вкладчики, все эти коллекционеры чисто случайно стали миллионерами и даже миллиардерами, так как бумажные деньги обесценились а их параллельные друзья доллары,золотые вещи и недвижимость даже подскочили. Поэтому термин нажили лучше сменить на термин заработали с использованием своих и коллективных знаний и природе некоторых экономических понятий и институтов данными нам нашими моральными отцами Фурье,Оуэном,Сен-Симоном
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2
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Ильнур15 апреля 2017, 10:23
В ответ на комментарий пользователя
Ну ты и идот(идиотка).
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Ну хайруллин конешно не ангел но аграрий из него славныйвышел. За это его можно похвалить.
4
2
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Горожанин15 апреля 2017, 10:41
Где вы видели зарплату в татарстане 28 000 рублей у простых людей
3
5
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Горожанин15 апреля 2017, 10:44
В Екатеринбурге после посещения сетевого продуктового магазина умерла 77-летняя женщина. Незадолго до кончины пенсионерка была задержана сотрудниками охраны магазина по подозрению в краже, после чего ее доставили в больницу.
Пенсионерка потеряла сознание в отделении, и ее доставили в больницу. Через два дня она умерла, передает газета "Вечерние ведомости".
В СУ сообщили, что женщина скончалась от заболевания сердца, никаких повреждений на теле обнаружено не было.
Проверка по данному факту продолжается.
0
3
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Горожанин15 апреля 2017, 10:55
Денег нет, но вы держитесь.
0
3
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Горожанин15 апреля 2017, 10:58
А золотые батоны у них есть?
0
2
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Сашка15 апреля 2017, 11:18
В ответ на комментарий пользователя
Ну хайруллин конешно не ангел но аграрий из него славныйвышел. За это его можно похвалить.
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Конечно, до него же у нас сплошной недорос и неурожай был.
0
4
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Горожанин15 апреля 2017, 11:20
В ответ на комментарий пользователя
А золотые батоны у них есть?
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Нет, но после батона... рут они в золотой унитаз..
0
1
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Горожанин15 апреля 2017, 11:22
В ответ на комментарий пользователя
Где вы видели зарплату в татарстане 28 000 рублей у простых людей
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Жуй ватрушку, не отвлекайся.
1
2
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Горожанин15 апреля 2017, 11:25
Люди должны получать деньги за РЕЗУЛЬТАТЫ своих трудов, а что они сделали для народа как депутаты!!!??? Гордиться надо результатами, например если бы они победили бедность, сделали больницы бесплатными, качественные дороги, устроили всех на работу, истребили коррупцию в своих рядах. А что они, они просто числятся депутатами, а сами занимаются бизнесом, то есть им некогда о народе думать, обычно бизнес отнимает все время и мысли
0
6
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Дюма15 апреля 2017, 11:47
В ответ на комментарий пользователя
Люди должны получать деньги за РЕЗУЛЬТАТЫ своих трудов, а что они сделали для народа как депутаты!!!??? Гордиться надо результатами, например если бы они победили бедность, сделали больницы бесплатными, качественные дороги, устроили всех на работу, истребили коррупцию в своих рядах. А что они, они просто числятся депутатами, а сами занимаются бизнесом, то есть им некогда о народе думать, обычно бизнес отнимает все время и мысли
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Одни значит берёт деньги за труд,а другой без труда
0
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Горожанин15 апреля 2017, 11:50
побольше надо платит депутатам
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Горожанин15 апреля 2017, 12:14
Но, депутатство не вечное... Да и выборы ничего не гарантируют. Так, разумно ли за собой сжигать, экономические мосты. Просто производство передается под управление доверенных лиц, а прибыль идет на счет владельца. Ведь это, так просто... Да и государству выгодно, чтобы депутат не был зависим только от зарплаты, а иначе, идет на все, чтобы сохранить свое место в Думе. Такие, не возражают против, даже самых идиотских начинай правительства. А исполнительная власть их замечает и всячески старается удержать в качестве законодателей. И это тоже - коррупция.
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1
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Горожанин15 апреля 2017, 12:16
Это получается что у них зарплата по 500 тысяча в месяц... Тогда как пенсия в стране в среднем 13 тысяча ... Ни чего себе какая разница это же в 30 раз больше Они что же жрут в 30 раз больше чем обычный человек? Да куда же им лезет ?
0
2
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Горожанин15 апреля 2017, 12:21
Надо провести референдум о том что народным депутатом может стать только рабочий народ а не чиновники
1
2
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Горожанин15 апреля 2017, 12:21
Самыми распространенными среди депутатов марками автомобилей являются Mercedes, Porsche Cayenne, Land Rover, Audi, Lexus, BMW и Infinity.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 12:26
В ответ на комментарий пользователя
А сейчас давайте напишем у кого сколько сантиметров
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Зачем всем свою глупость демонстрировать? Вообще не смешно.
0
1
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Горожанин15 апреля 2017, 12:40
В ответ на комментарий пользователя
А сейчас давайте напишем у кого сколько сантиметров
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45
1
0
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 12:49
В ответ на комментарий пользователя
Самыми распространенными среди депутатов марками автомобилей являются Mercedes, Porsche Cayenne, Land Rover, Audi, Lexus, BMW и Infinity.
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А среди народа ВАЗ , ТАЗ . ВЕДРО , КОРЫТО и ХУНДЕРЖИ.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 апреля 2017, 12:50
В ответ на комментарий пользователя
23 8'-(
0
0
Согласны с автором?
Марсель15 апреля 2017, 13:06
А как же бл.дский дом в Матюшино Богуславского?Или на любовницу оформил со всем снегоходами,квадроциклами в гараже?
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