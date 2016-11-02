280 миллионов, MERSEDES-BENZ и дома: сколько заработали и нажили депутаты Госдумы РФ от РТ

Самым богатым депутатом Госдумы РФ от Татарстана стал Айрат Хайруллин

Госдума РФ опубликовала данные о доходах и имуществе депутатов за 2016 год. Самым богатым депутатом Госдумы РФ от Татарстана стал Айрат Хайруллин.

Айрат Хайруллин

Согласно данным, опубликованным на сайте Госдумы РФ, итогам 2016 года доход владельца холдингов «Красный Восток Агро» и «Эдельвейс групп» Айрата Хайруллина составил 280,2 млн рублей, в собственности у первого заместителя председателя комитета ГД по аграрным вопросам находится два автомобиля (MERSEDES-BENZ S500 4 Matic и MERSEDES-BENZ S600L), дом величиной 475 квадратных метра, три квартиры (162, 62 и 52 квадратных метра), в аренде находится лесной участок размером 46000 квадратных метра, в пользовании находится еще одна квартира (172 квадратных метра, наём на срок полномочий депутата ГД).



MERSEDES-BENZ S500 4 Matic



MERSEDES-BENZ S600L

Доход его жены за 2016 год составил 141 тысячи рублей (это примерно 11,7 тысяч рублей в месяц, - прим.ред). Интересно, что большая часть имущества зарегистрирована именно на Айрата Хайруллина, а его жена имеет только долю в самой маленькой квартире размером 52 квадратных метра.

Александр Сидякин

Доход Александра Сидякина за 2016 год составил 9,6 миллиона рублей, в праве собственности находится квартира размером около 95 квадратных метра, машиноместо, еще одна небольшая квартира размером 32 квадратных метра.

Доход его жены составил 311 тысячи рублей, в ее собственности три садовых участка, квартира размером 63 квадратных метра, автомобиль ACURA RDX, в пользовании - квартира размером 95 квадратных метра.



ACURA RDX

Ирек Богуславский

Член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ирек Богуславский задекларировал доход в 154,9 миллиона рублей, доход его ребенка - 2,4 миллиона рублей. В собственности депутата нет ничего, зато в пользовании - квартира размером 83 квадратных метра (наем на срок полномочий депутата ГД), квартира размером 172 квадратных метра (безвозмездное пользование). В пользовании ребенка - земельный участок для осуществления жилищного строительства (безвозмездное пользование), жилой дом размером 573 квадратных метра (безвозмездное пользование). Транспортных средств не зарегистрировано.

Марат Бариев

Доход первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Марата Бариева за 2016 год составил 4,8 миллиона рублей. В его собственности земельный участок под ИЖС размером 15 соток, дачный земельный участок и дом размером 62 квадрата. В пользовании находится земельный участок, квартира 167 квадратных метра (наём на срок полномочий депутата ГД), квартира 174 квадратных метра (безвозмездное пользование), незавершенное строительство жилого строения размером 230 квадратных метра (безвозмездное пользование).

В собственности его жены - земельный участок и квартира размером 174 квадратных метра. Никаких автомобилей у Марата Бариева и его жены не задекларировано.

Ринат Хайров

Депутат Ринат Хайров задекларировал доход в 14,9 миллиона рублей. В его собственности - земельный участок, дом размером 600 квадратных метра, квартира (194 квадратных метра), гараж, мотоцикл "Ямаха" и прицеп для перевозки грузов и техники, МЗСА, 831134. В пользовании - квартира размером 118 квадратных метра (наём на срок полномочий депутата ГД), квартира размером 43 квадратных метра (безвозмездное пользование).

Доход жены за 2016 год составил 4,9 миллиона рублей, в собственности два автомобиля - MERSEDES-BENZ S500 и Porsche Cayenne.



Porsche Cayenne

О других депутатах

Мурад Гадыльшин заработал 3,33 миллиона рублей, Ильдар Гильмутдинов — 4,7 миллиона рублей, Ирек Зиннуров — 4,76 миллиона рублей, Альфия Когогина — 10,48 миллиона рублей, Иршат Минкин — 1,7 миллиона рублей, Фатих Сибагатуллин — 8,9 миллиона рублей, Айрат Фаррахов — 13,2 миллиона рублей, Равиль Хуснуллин — 2,28 миллиона рублей, Валентин Чайка — 5,1 миллиона рублей.