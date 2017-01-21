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«Нам не нужно место для выгула толпы»: в Казани решается судьба парка у «Комсомольца»

"Нам не нужно место для выгула толпы": в Казани решается судьба парка у "Комсомольца"
16+
Мы побывали на встрече администрации города с жителями микрорайона "Танкодром" и узнали, что ждет сквер по улице Комарова
Вчера, 21 января, в казанской гимназии №8 прошло обсуждение благоустройства сквера, который расположился у ЖК «Комсомолец», рядом с улицами Комарова, Курчатова и Карбышева. На встрече собралось около сотни казанцев, а компанию им составили члены команды Наталии Фишман, которая взялась оживить территорию.
 
 
 
Новый год принес жителям микрорайона "Танкодром" надежду. Когда-то они гордились своим кинотеатром "Комсомолец", построенным еще в 70-х годах прошлого года. В 2011 его начали разбирать, через несколько месяцев его не стало, сообщалось, что на месте кинотеатра уже в 2012 году появится высокая новостройка. До 2015 года жителей не беспокоили, приготовили сюрприз: в 2015 году спилили деревья в парке по улице Комарова, и началась стройка
 
 
Именно с этой стройки, началась работа активистов по спасению теперь уже сквера: размеры территории, после начала строительства, уже не дотягивают до парка. 
 
Еще до начала встречи активисты предполагали, что если на сквер и выделят средства, то только единожды. Поэтому хотели аскетичных решений: ведь чем больше декоративных элементов – тем больше вероятность вандализма. 
 
 
Основное пожелание выдвигалось в обустройстве детской горки, для этого необходимо провести в порядок овраг. Также актуальный вопрос о стене стоянки ЖК "Комсомолец" - предусмотреть возможность ее скрыть, например, засадив деревьями. Еще жильцы просили проработать проект реконструкции территории сквера у фонтана на Карбышева, соеденив все в единое пространство сквера.
 
 
Имеется предварительный план реконструкции сквера. Откуда он появился и кто автор - неизвестно. Помошники команды Фишман говорит, что его сами жильцы придумали, а активисты утверждают, что они его получили от администрации города, но кто его делал - неизвестно.
 
В этом плане активистам многое не нравится и предлагается избавится от лишнего: игровой площадки «Веревочный парк» из-за дороговизны и подверженности вандализму; террасной площадки - там парковка ЖК "Комсомолец", что, видимо, укрылось от глаз проектировщика; мостика - дорого, травмоопасно, подвержено вандализму; площадки для барбекю - если на противоположной стороне (около ­стоянки) планируется вести строительство жилых домов, возможно, соципотечных, то нет смысла создавать подобный объект. 
 
 
Встреча активно анонсировалась в средствах массовой информации, поэтому собралось много неравнодушных горожан. Представители помошницы президента по обустройству парков и скверов Наталии Фишман разработали программу встречи: предполагалось, что сначала жители расскажут, чем для них значим сквер, чем они занимаются сейчас, гуляя по территории. Но практически каждый житель сразу переходил к пожеланиям.
 
 
 
Мнений было очень много: включить в территорию парка улицу Танковую, обустроить фонтан, который прилегает к территории, но давно не функционирует, построить православный храм, при благоустройстве учитывать текущие проложенные тропы, но не делать из сквера Парк Горького - им не нужно делать место для выгула толпы.
 
 
Бурное обсуждение иногда перерастало в спор - например, обустройство зоны для пикника. Кто-то считает, что оно не нужно и привлечет пьющих людей, а другие предлагали сделать платные площадки для шашлыка: ведь если платить за место, тогда и будет кому убирать.
 
 
Многие согласились с фактом, что если будет патрулирование сквера силами полиции, тогда будет возможно как сохранение объектов благоустройства, так и само посещение сквера: сейчас тут многие боятся гулять из-за криминальной обстановки. 
 
 
Татьяна Латыпова, активистка
 
- Мы уже давно пытаемся решить судьбу сквера. До этого получали только бумажные отписки - что парка как такового не существует, что застройщик ЖК "Комсомолец" срубил не тысячу деревьев, а не больше 40, и взамен уже посадил 125 деревьев и так далее. Мы очень рады, что наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас самое важное не обсуждать что-будет в парке. а придать статус этой территории. Иначе муниципальная земля будет застроена жилищными комплексами.
 
 
 Заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров
 
- На данный момент других объектов здесь строить не предполагается. От нас будет зависеть, какой станет эта территория: кроме того, что мы будем согласовывать сам проект по благоустройству, будем активно работать с проектировщиками и жителями, сразу будем решать, что необходимо. Так проектное предложение будет максимально грамотным, которое можно будет сразу принять и реализовать. Этот процесс у нас уже отработан, например, по благоустройству Горкинско-Ометьевского леса и другим паркам города. Сроки благоустройства пока не определены, так как неизвестны пожелания жителей: станет известно после разработки проектной документации. 
 
 
 
А жители активно высказывались: формат встречи предполагал учесть все мнения - было собрано более 100 анкет с пожеланиями.
 
 
Жители, разделившись на группы, также высказали свои пожелания, составив интерактивные карты, где они указывали места расположения объектов благоустройства.
 
 
Много вопросов задавалось представителю администрации - заместителю главы Советского района Казани Данису Хамитову. Но, к сожалению, конкретных ответов на вопросы жители не смогли получить. Например, активно обсуждался вопрос о вырубленных деревьях. В руках активистов оказалось письмо, согласно которому застройщику ЖК "Комсомолец" ОАО "ЖБИ-3" необходимо провести компенсационную посадку 1068 деревьев и 113 кустарников. Комментировать данное заявление Данис Хамитов не стал - согласно данным администрации было вырублено не более 40 деревьев. Активистам было предложено прийти на прием и обсудить данный вопрос лично.
 
Кстати, изначально на собрании присутствовали представители ОАО "ЖБИ-3", но кто именно - неизвестно: наверное, посчитали лишним представлятся. Сколько они присутствовали на собрании, также неизвестно - решили покинуть собрание через несколько минут после начала.  
 
 
Наиля Фыркина, активистка
 
- Есть разочарование по результатам собрания - люди не до конца понимают ситуацию на сегодняшний день. Кто-то утверждает, что ничего в сквере делать не надо, а кто-то желает сделать образцовый семейный парк. Сейчас получается, что прислушиваемся к старшему поколению. А нужно учитывать мнение детей и подрастающего поколения: нужны тропы для прогулок, велодорожки, детские площадки, общественные туалеты, обязательно обустроить фонтан, вокруг которого, как раньше, можно будет кататься на роликах. Многих местных жителей и так все устраивает - они просто ждут, когда все сделают, и считают, что это просто пришла их очередь. Сколько было случаев: мы устраиваем субботники по уборке сквера, развешиваем объявления, а приходит несколько человек.  
 
 
Слова активистов подтверждает факт: к моменту оглашения пожеланий неравнодушных к судьбе парка оказалось не много.
 
 
Представили помощницы президента по благоустройству парков и скверов Наталии Фишман озвучили, что не стоит ждать благоустройства в этом году: бюджет уже запланирован. Но проект обязательно будет, притом он будет составлятся с учетом пожеланий жителей. И каждый неравнодушный может вступить в рабочую группу и повлиять на судьбу сквера.
 
Следующая встреча планируется через пару месяцев - как только будет разработан проект.
Резеда Гайсина, 22.01.2017, 19:20
Тэги: Казанцы, Наталия Фишман
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Комментарии

Горожанин22 января 2017, 20:28
Толпы заключенных чтоли? что за быдло заголовок ?
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Горожанин22 января 2017, 20:46
Мэнэнчэ кутэк суэрэп ятканга пенсия нэмэ?
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0
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Горожанин22 января 2017, 20:52
Большего бреда не читал.. Живу на Танкодроме.. А "активисты", похоже, приехали с Марса. "Фонтан давно не функционирует"???? "Срубили 1000 деревьев"??? Только вчера вечером гулял вокруг пруда по ОЧИЩЕННОЙ дорожке и кормил зимующих уток. А они в бардаке жить не будут. Короче: кто-то хочет получить под "благоустройство" бабосы и благополучно распилить. "Криминальное" блин место... Приезжайте в любой день. Все с удовольствием гуояют до темноты: кто с колясками, кто на лыжах. А храм.. его абы где строить нельзя. Да и место отрежет. А как они хотят "обьединить" парк с фонтаном... Короче: писал тот, кто никогда у нас не был. Про активистов деликатно молчу.
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Горожанин22 января 2017, 21:06
Все бы вам "благоустроить". Как говорится - берегите природу.. Мать вашу.
0
1
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Горожанин22 января 2017, 21:08
В ответ на комментарий пользователя
Мэнэнчэ кутэк суэрэп ятканга пенсия нэмэ?
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пащёл на куй
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2
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Горожанин22 января 2017, 21:18
А где Наташа Ф . ?
0
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Горожанин22 января 2017, 21:29
В ответ на комментарий пользователя
А где Наташа Ф . ?
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Действительно. покажите эту морду?
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