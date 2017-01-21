«Нам не нужно место для выгула толпы»: в Казани решается судьба парка у «Комсомольца»

Мы побывали на встрече администрации города с жителями микрорайона "Танкодром" и узнали, что ждет сквер по улице Комарова

Вчера, 21 января, в казанской гимназии №8 прошло обсуждение благоустройства сквера, который расположился у ЖК «Комсомолец», рядом с улицами Комарова, Курчатова и Карбышева. На встрече собралось около сотни казанцев, а компанию им составили члены команды Наталии Фишман, которая взялась оживить территорию.

Новый год принес жителям микрорайона "Танкодром" надежду. Когда-то они гордились своим кинотеатром "Комсомолец", построенным еще в 70-х годах прошлого года. В 2011 его начали разбирать , через несколько месяцев его не стало , сообщалось, что на месте кинотеатра уже в 2012 году появится высокая новостройка. До 2015 года жителей не беспокоили, приготовили сюрприз: в 2015 году спилили деревья в парке по улице Комарова, и началась стройка

Именно с этой стройки, началась работа активистов по спасению теперь уже сквера: размеры территории, после начала строительства, уже не дотягивают до парка.

Еще до начала встречи активисты предполагали, что если на сквер и выделят средства, то только единожды. Поэтому хотели аскетичных решений: ведь чем больше декоративных элементов – тем больше вероятность вандализма.

Основное пожелание выдвигалось в обустройстве детской горки, для этого необходимо провести в порядок овраг. Также актуальный вопрос о стене стоянки ЖК "Комсомолец" - предусмотреть возможность ее скрыть, например, засадив деревьями. Еще жильцы просили проработать проект реконструкции территории сквера у фонтана на Карбышева, соеденив все в единое пространство сквера.

Имеется предварительный план реконструкции сквера. Откуда он появился и кто автор - неизвестно. Помошники команды Фишман говорит, что его сами жильцы придумали, а активисты утверждают, что они его получили от администрации города, но кто его делал - неизвестно.

В этом плане активистам многое не нравится и предлагается избавится от лишнего: игровой площадки «Веревочный парк» из-за дороговизны и подверженности вандализму; террасной площадки - там парковка ЖК "Комсомолец", что, видимо, укрылось от глаз проектировщика; мостика - дорого, травмоопасно, подвержено вандализму; площадки для барбекю - если на противоположной стороне (около ­стоянки) планируется вести строительство жилых домов, возможно, соципотечных, то нет смысла создавать подобный объект.

Встреча активно анонсировалась в средствах массовой информации, поэтому собралось много неравнодушных горожан. Представители помошницы президента по обустройству парков и скверов Наталии Фишман разработали программу встречи: предполагалось, что сначала жители расскажут, чем для них значим сквер, чем они занимаются сейчас, гуляя по территории. Но практически каждый житель сразу переходил к пожеланиям.

Мнений было очень много: включить в территорию парка улицу Танковую, обустроить фонтан, который прилегает к территории, но давно не функционирует, построить православный храм, при благоустройстве учитывать текущие проложенные тропы, но не делать из сквера Парк Горького - им не нужно делать место для выгула толпы.

Бурное обсуждение иногда перерастало в спор - например, обустройство зоны для пикника. Кто-то считает, что оно не нужно и привлечет пьющих людей, а другие предлагали сделать платные площадки для шашлыка: ведь если платить за место, тогда и будет кому убирать.

Многие согласились с фактом, что если будет патрулирование сквера силами полиции, тогда будет возможно как сохранение объектов благоустройства, так и само посещение сквера: сейчас тут многие боятся гулять из-за криминальной обстановки.

Татьяна Латыпова, активистка

- Мы уже давно пытаемся решить судьбу сквера. До этого получали только бумажные отписки - что парка как такового не существует, что застройщик ЖК "Комсомолец" срубил не тысячу деревьев, а не больше 40, и взамен уже посадил 125 деревьев и так далее. Мы очень рады, что наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас самое важное не обсуждать что-будет в парке. а придать статус этой территории. Иначе муниципальная земля будет застроена жилищными комплексами.

Заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров

- На данный момент других объектов здесь строить не предполагается. От нас будет зависеть, какой станет эта территория: кроме того, что мы будем согласовывать сам проект по благоустройству, будем активно работать с проектировщиками и жителями, сразу будем решать, что необходимо. Так проектное предложение будет максимально грамотным, которое можно будет сразу принять и реализовать. Этот процесс у нас уже отработан, например, по благоустройству Горкинско-Ометьевского леса и другим паркам города. Сроки благоустройства пока не определены, так как неизвестны пожелания жителей: станет известно после разработки проектной документации.

А жители активно высказывались: формат встречи предполагал учесть все мнения - было собрано более 100 анкет с пожеланиями.

Жители, разделившись на группы, также высказали свои пожелания, составив интерактивные карты, где они указывали места расположения объектов благоустройства.

Много вопросов задавалось представителю администрации - заместителю главы Советского района Казани Данису Хамитову. Но, к сожалению, конкретных ответов на вопросы жители не смогли получить. Например, активно обсуждался вопрос о вырубленных деревьях. В руках активистов оказалось письмо, согласно которому застройщику ЖК "Комсомолец" ОАО "ЖБИ-3" необходимо провести компенсационную посадку 1068 деревьев и 113 кустарников. Комментировать данное заявление Данис Хамитов не стал - согласно данным администрации было вырублено не более 40 деревьев. Активистам было предложено прийти на прием и обсудить данный вопрос лично.

Кстати, изначально на собрании присутствовали представители ОАО "ЖБИ-3", но кто именно - неизвестно: наверное, посчитали лишним представлятся. Сколько они присутствовали на собрании, также неизвестно - решили покинуть собрание через несколько минут после начала.

Наиля Фыркина, активистка

- Есть разочарование по результатам собрания - люди не до конца понимают ситуацию на сегодняшний день. Кто-то утверждает, что ничего в сквере делать не надо, а кто-то желает сделать образцовый семейный парк. Сейчас получается, что прислушиваемся к старшему поколению. А нужно учитывать мнение детей и подрастающего поколения: нужны тропы для прогулок, велодорожки, детские площадки, общественные туалеты, обязательно обустроить фонтан, вокруг которого, как раньше, можно будет кататься на роликах. Многих местных жителей и так все устраивает - они просто ждут, когда все сделают, и считают, что это просто пришла их очередь. Сколько было случаев: мы устраиваем субботники по уборке сквера, развешиваем объявления, а приходит несколько человек.

Слова активистов подтверждает факт: к моменту оглашения пожеланий неравнодушных к судьбе парка оказалось не много.

Представили помощницы президента по благоустройству парков и скверов Наталии Фишман озвучили, что не стоит ждать благоустройства в этом году: бюджет уже запланирован. Но проект обязательно будет, притом он будет составлятся с учетом пожеланий жителей. И каждый неравнодушный может вступить в рабочую группу и повлиять на судьбу сквера.

Следующая встреча планируется через пару месяцев - как только будет разработан проект.