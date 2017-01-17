Где зебры? Все, что известно о строительстве зоопарка в Казани в ответах ответственных лиц

Портал ProKazan.ru попытался выяснить, на каком этапе проходит стройка и когда будет долгожданное строительство

Открытие нового казанского зоопарка — как открытие станции метро «Дубравная». Обещали давно, но все до сих пор ждут. Мы решили выяснить, что на данный момент происходит на самой обсуждаемой стройке последних двух лет и где же находятся зебры, которых уже купил Ильсур Метшин.

Летом 2015 года были опубликованы первые эскизы проекта реконструкции зоопарка. Тогда же стало известно, что полностью проект модернизации парка стоимостью 1 млрд. рублей планируется реализовать уже к августу 2016 года, то есть 5 месяцев назад.

Зоопарк, естественно, не открыли, и в сентябре мы заглянули на стройку, чтобы проверить степень его готовности. Старший прораб Ильдар Валиуллин в разговоре с корреспондентом ProKazan.ru сообщил, что строительство завершено «процентов на 70». С момента такого ответа прошло добрых четыре месяца, но до сих пор вопрос о точной дате открытия зоопарка остается открытым.

Что происходит на стройке сегодня

Наш корреспондент отправился на стройку и увидел, что работы ведутся, однако массового количества рабочих нет. Первое, что бросилось в глаза — на паспорте объекта старательно завесили информацию о подрядчике и сроках сдачи.

Один из строителей на условиях анонимности рассказал, что после визита на стройплощадку президента Татарстана (Рустам Минниханов посетил стройку 10 января, - прим.авт), его бригада трудится в усиленном темпе.

- Не знаю, как у других, но мы работаем усиленно, - лаконично сказал он.

Действительно, создалось впечатление, что большая часть построек находится в высокой степени готовности. Часть из них уже начали утеплять с внешней стороны и обшивать зеркальной плиткой. Мы заметили, что уже закончено строительство кассовых помещений и здания у входной зоны.

Официально: полностью готовы вольеры для фламинго и антилоп, остальное — в высокой степени готовности

В пресс-службе министроя Татарстана нам не смогли назвать точные сроки окончания работ, но сообщили, что в высокой степени готовности находятся вольеры второй очереди зооботсада.

- Полностью готовы вольеры для фламинго и антилоп, - рассказала порталу ProKazan.ru руководитель пресс-службы минстроя РТ Гульназ Минниханова. - Завершается строительство вольеров для мартышек и носорога. Думаю, они будут сданы уже в январе. В высокой степени готовности вольеры для сипов и гамадрилов, для льва и гепарда, а также вольер для бегемота.



Этапы строительства. Фото kazzoobotsad.ru





Видео от 1 декабря 2016 (kazzoobotsad.ru)

Что с животными? Где зебры Метшина?

Чтобы узнать, как обстоит ситуация с покупкой животных, которые должны заселиться в обновленном зоопарке, мы обратились в пресс-службу зооботсада. Мы задали два вопроса:

1. Приобрели ли для Казанского зооботсада новых животных, которых планируется разместить на территории второй очереди зоопарка? Если да, то каких и где они сейчас содержатся?

2. Всех ли старых животных оставят? Если нет, то что с ними будет в дальнейшем? Планируется ли их продать/передать в другие зоопарки? Каких именно?

Однако ответ, который мы получили, немного удивил и запутал.

- Строительство новой территории не завершено, и говорить о приобретении новых видов животных еще рано. О завершении строительства, завоза животных и официальном открытии мы сообщим вам позже, - сообщила заведующая экскурсионно-массового отдела Казанского зооботсада Энже Галиахметова. - Так как привозить нельзя в зимнее время, их еще не купили.

Так, получается, что животных вообще не приобретали? Этого же не может быть — на новогодней встрече с журналистами Ильсур Метшин говорил, что уже оплатил семь зебр, которых пообещал купить еще летом 2016 года.

- Зебры мною оплачены. Есть такое слово передержка: они должны отстояться там, а потом приехать к нам. Когда вы их сможете покормить и погладить? Ну, я думаю, по весне, - сказал он тогда представителям казанских СМИ.

Ответы мэра и зоопарка разошлись, но ведь вряд ли глава города стал бы давать десятку журналистов непроверенную информацию.

…

Остается надеяться, что с зебрами все в порядке, о них кто-то помнит и они находятся где-то на передержке в надежных руках.

Тем временем на сайте казанского зооботсада есть информация о том, что для заселения новой комплексной экспозиции «Река Замбези (Африка)» необходимо приобрести 28 видов (174 особи) африканских животных. В разделе «Млекопитающие» есть наши «герои» - зебры Чапмана в количестве 7 особей.

Кстати, помимо зебр в казанском зоопарке должны появиться такие животные как африканский слон, жираф, голубой гну, белый носорог и другие.

Портал ProKazan.ru продол​жает следить за ходом строительства зоопарка.