Минниханов после жалоб в соцсетях побывал на стройках «Салават Купере» и нового зоопарка

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня побывал на стройке жилого комплекса "Салават Купере", это произошло после многочисленных жалоб на задержку строительства в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Минниханов осмотрел кварталы №№ 12, 11, 10, 13, в ходе проверки он указал на недостаточное количество рабочих, занятых на объектах, а также призвал ускорить темпы возведения домов.

- Он также напомнил, что сроки сдачи ряда домов в жилом комплексе "Салават Купере" затягиваются, в результате люди, ожидающие получения новых квартир, высказывают справедливое недовольство ситуацией, - отметили в правительстве.