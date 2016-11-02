Казанцы просят убрать ограничительные полусферы, установленные после ЧП в аэропорту

Активисты инициативной группы «Город без преград» просят убрать ограничительные полусферы, которые установили после чрезвычайного происшествия в аэропорту Казани, когда водитель «Лады» врезался в зал ожидания и проехал его насквозь. С просьбой обратился координатор инициативной группы «Город без преград» Искандер Ясавеев.

По его словам, ограничительные полусферы, которые установили около тактильной плитки, представляют значительную опасность для инвалидов по зрению и для всех остальных.

- Установка бетонных полусфер у входа в терминалы аэропорта и на пешеходных путях является нарушением статьи 15 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», - пишет Искандер Ясавеев.

Ранее фото с ограничительными полусферами, которые были установлены на тактильной плитке, разошлось по соцсетям и попало в СМИ. Однако в пресс-службе казанского аэропорта эту информацию опровергли. По словам пресс-секретаря Аделя Гатауллина, ограждения действительно установлены, но без ограничений доступа слабовидящих пассажиров к тактильной плитке.

- На время проведения уборки территории от снега ограждения были отодвинуты: его убирают при помощи механизированных средств. Судя по всему, фото было сделано именно в данный период — когда бетонные ограждения еще не были поставлены на место после уборки, - сообщил Адель Гатауллин.

Напомним, эти меры были предприняты после гонок, которые устроил лихач на ВАЗ-2115, ворвавшийся в здание аэропорта. Его задержали сотрудники правоохранительных органов после того, как он врезался в знак «Остановка запрещена». За рулем машины находился бывший следователь УВД из Набережных Челнов, выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Его арестовали на 2 месяца.

Сотрудников ГИБДД, которые не сумели остановить водителя, наказали. Были уволены сотрудники ДПС Ильнур Хисамутдинов и Александр Берендеев.