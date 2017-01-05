После ЧП в аэропорту Казани установили ограничительные полусферы

После чрезвычайного происшествия в аэропорту Казани, которое произошло в ночь на 22 декабря около 23 часов, водитель «Лады» врезался в зал ожидания и проехал его насквозь, установили ограничительные полусферы. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

- После всем знакомого инцидента с водителем, проехавшим насквозь аэропорт в Казани, администрация установила ограничительные полусферы, - написал очевидец.

На фото видно, что ограничительные полусферы установили поверх тактильной плитки, установленную для инвалидов по зрению.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани наказали сотрудников ГИБДД, которые не сумели остановить водителя ВАЗ-2115, устроившего гонки по терминалу аэропорта. Были уволены сотрудники ДПС Ильнур Хисамутдинов и Александр Берендеев.

Лихача задержали сотрудники правоохранительных органов после того, как он врезался в знак "Остановка запрещена". За рулем машины находился бывший следователь УВД из Набережных Челнов, выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Его арестовали на 2 месяца.