В Казани наказали сотрудников ГИБДД, не сумевших остановить гонщика в терминале аэропорта

Двух инспекторов уволили, еще четверых привлекли дисциплинарной ответственности

В Казани наказали сотрудников ГИБДД, которые не сумели остановить водителя ВАЗ-2115, устроившего гонки по терминалу аэропорта. Были уволены сотрудники ДПС Ильнур Хисамутдинов и Александр Берендеев, передает "Бизнес Online".

Также за непрофессиональные действия и ненадлежащее исполнение обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности еще несколько сотрудников ДПС - Денис Хайруллин, Ильнар Заббаров, Дмитрий Сруров, Максим Сафонов.

Инцидент в аэропорту Казани произошел в ночь на 22 декабря около 23 часов, водитель в здание терминала А1 и проехал его насквозь. Сначала водитель въехал в шлагбаум, заехал на парковку, после чего врезался в забор, а затем въехал в зал ожидания. Он проехал по всему терминалу насквозь, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения, после чего выехал с другой стороны.

Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов после того, как он врезался в знак "Остановка запрещена". За рулем машины находился бывший следователь УВД из Набережных Челнов, выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Его арестовали на 2 месяца.