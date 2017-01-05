В аэропорту Казани прокомментировали скандальное фото, которое разошлось по соцсетям и СМИ

В пресс-службе международного аэропорта "Казань" опровергли установку ограждений на тактильной плитке. Как сообщил порталу Inkazan.ru пресс-секретарь воздушной гавани Адель Гатауллин, доступ к тактильной плитке для слабовидящих не ограничен.

По словам Гатауллина, ограждения действительно установлены, но без ограничений доступа слабовидящих пассажиров к тактильной плитке. Однако на время проведения уборки территории от снега ограждения были отодвинуты: его убирают при помощи механизированных средств.

- Судя по всему, фото было сделано именно в данный период — когда бетонные ограждения еще не были поставлены на место после уборки, — сообщил Адель Гатауллин.

Напомним, фото с ограничительными полусферами, которые установлены на тактильной плитке, накануне разошлось по соцсетям и попало в СМИ. Пользователи возмущались, что ради безопасности пассажиров в здании терминала пожертвовали безопасностью слабовидящих людей.

Напомним, эти меры были предприняты после гонок, которые устроил лихач на ВАЗ-2115, ворвавшийся в здание аэропорта. Лихача задержали сотрудники правоохранительных органов после того, как он врезался в знак "Остановка запрещена". За рулем машины находился бывший следователь УВД из Набережных Челнов, выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Его арестовали на 2 месяца.

Сотрудников ГИБДД, которые не сумели остановить водителя, наказали. Были уволены сотрудники ДПС Ильнур Хисамутдинов и Александр Берендеев.