Приплыли. В какую сумму обошелся Год водоохранных зон Татарстану?

Помощница президента РТ Наталия Фишман рассказала о результатах развития общественных пространств в республике в уходящем 2016 году

Корреспондент портала ProKazan.ru проанализировал отчет Наталии Фишман об итогах года водоохранных зон и собрал полную информацию о том, что успело появиться в Татарстане, а какие проекты переносятся на следующий год.

Парки и скверы

2016

Несмотря на то, что парковыми зонами команда Фишман активно занималась в 2015-ом году, в 2016-ом тоже было сделано не мало.

Часть общественных зон просто продолжили совершенствовать по заранее одобренному властями и местными жителями плану, но также были парки, обновления в которых впервые продемонстрировали горожанам.

Только в этом году республика вложила в развитие парков 900 млн рублей. При этом на обновление и улучшение всех этих зон пошли и деньги привлеченных инвесторов. Здесь сумма еще более внушительная - свыше 1 млрд рублей.

Если говорить конкретно о Казани, то, конечно же, в первую очередь, стоит упомянуть Горкинско-Ометьевский лес, который из обычной дремучей лесопосадки превратили в уникальную, современную общественную зону.

Его торжественно презентовали жителям города 24 декабря. Казанцы единодущно признали: впервые за 30 лет в густонаселенном районе появился большой благоустроенный уголок живой природы.



Горкинско-Ометьвский лес

В середине сентября жители Авиастроительного района смогли оценить изменения в крупнейшем парке в этой части города - "Крыльях Советов". Проект реконструкции изначально предусматривал воссоздание парка советского периода, передающего культурные коды и атмосферу той эпохи.

На сегодняшний день 90% работ в парке завершено, остались лишь небольшие, но все же важные действия, связанные с организацией досуга.



Парк "Крылья Советов"

Также не стоит забывать о парке Урицкого, в котором завершили работы, начатые еще в 2015-ом году, и о масштабных изменениях на "Черном озере", работы в котором уже начались, но до их завершения еще много времени.



Парк "Черное озеро"

2017

В следующем году Наталия Фишман планирует сделать лучше еще 32 парка Татарстана. Известно, что в столицы республики продолжится работа по проектам, начатым в 2016-ом. Так, планируется довести до идеального вида «Черное озеро» и «Крылья Советов».

Конечно, работы потребуют дополнительных инвестиций. По словам помощницы президента, сумма составит около двух миллиардов рублей.

Водоохранные зоны

2016



Наталия Фишман

В рамках программы «Год водоохранных зон» команде Фишман удалось благоустроить 21 набережную в различных муниципальных районах Татарстана. До Казани дело так толком и не дошло, все осталось на уровне разработок и планов.

И здесь снова можно увидеть колоссальные цифры. Финансирование со стороны республики составило свыше 1 млрд рублей, а инвесторы рискнули вложить сумму поскромнее - чуть меньше 212 млн рублей.

Из самых ярких открытий водоохранных зон в республике за этот год, пожалуй, стоит отметить пляж в Альметьевске. Этим летом все казанцы дружно завидовали жителям небольшого города, которые получили максимально похожий на европейский пляж со всевозможными развлечениями.



Пляж в Альметьевске

2017

В следующем году помощница президента вплотную займется обустройством 17 набережных в разных городах республики. И наконец, очередь дойдет и до столичных озер.

В частности, планируется работа по благоустройству Голубых озер. Уникальный проект еще только предстоит разработать и согласовать с Министерством экологии РТ.

Та же участь ожидает и озеро Лебяжье, лишь с тем отличием, что команда Фишман уже имеет по нему некоторые наработки.



Проект озера Лебяжье

- Мы будет реконструирован трубопровод, чтобы качать воду. Обсудим, как укрепить дно, чтобы восстановить озера. Первые результаты вы увидите уже в следующем году, - подчеркнула Наталия Фишман.

И конечно же, никто не забыл о Кабане. По словам специалистов, система озер Кабан — это по-настоящему сложный объект, к тому же, его делают совместно с международными партнерами.



Проект системы озер Кабан

- В Татарстане привыкли все делать быстро, к этому нужно стремиться, но иногда важно концентрироваться на качестве, - отметила Фишман.

По всей видимости, эти слова были сказаны в связи с критикой Рустама Минниханова в середине лета. Тогда глава республики посоветовал Наталии Фишман "шевелиться", так как в столице так и не начались работы по благоустройству Кабана.

Удивительно, что самую масштабную и заметную "водную зону" третьей столицы - реку Казанку - судя по отчету, и в 2017-ом году оставят без внимания.