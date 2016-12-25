«Кобзон причастен к ситуации в стране». Лидер «Яблока» прокомментировал свои высказывания

Иосифа Кобзона политик обвинил в пиаре на трагедии, а погибших репортеров - пропагандистами

Руководитель татарстанской ячейки партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин прокомментировал ProKazan.ru свои публичные заявления относительно гибели российских журналистов в авиакатастрофе над Черным морем и интервью Иосифа Кобзона о том, что народный артист России тоже мог отправиться в злополучный рейс. По словам Зиннатуллина, так эмоционально он отреагировал, потому что ему показалось, что чиновник пытается увеличить собственные рейтинги на трагедии.

- Это была эмоциональная реакция на интервью Кобзона о том, что он должен был лететь этим рейсом, - говорит ProKazan.ru Руслан Зиннатуллин. - Я говорил о Кобзоне не как о певце и народном артисте, а как о бывшем депутате Государственной Думы, который тоже отчасти причастен к ситуации в стране, голосовал за закон Димы Яковлева и сейчас пытается получить пиар на трагедии. Наверное, мне не стоило публиковать этот пост, но свою позицию относительно Кобзона я не меняю.

На вопрос, чем же гнев заслужили уже погибшие корреспонденты федеральных телеканалов, Зиннатулин уверен, что они работали на пропаганду, а потому он действительно относится к ним негативно.

- Что касается высказывания о погибших корреспондентах, то высказывание не касается всех репортеров. К журналистам, которые работают добросовестно, вопросов нет. Но мы же все понимаем, для чего они туда летели, это работники телеканалов, которые занимаются пропагандой.

Напомним, что лидер татарстанской ячейки партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин опубликовал пост в социальной сети, где он написал, что жалеет, что в разбившемся самолете Ту-154 не оказалось Иосифа Кобзона. Позднее политик в интервью журналистам добавил, что ему не жаль оказавшихся на борту репортеров, и все это в день, когда в стране объявлен траур. На высказывания политика уже отреагировала прокуратура республики. Как сообщил представитель ведомства, в отношении Зиннатуллина будет проведена проверка.