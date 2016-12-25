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«Кобзон причастен к ситуации в стране». Лидер «Яблока» прокомментировал свои высказывания

«Кобзон причастен к ситуации в стране». Лидер «Яблока» прокомментировал свои высказывания
16+
Иосифа Кобзона политик обвинил в пиаре на трагедии, а погибших репортеров - пропагандистами

Руководитель татарстанской ячейки партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин прокомментировал ProKazan.ru свои публичные заявления относительно гибели российских журналистов в авиакатастрофе над Черным морем и интервью Иосифа Кобзона о том, что народный артист России тоже мог отправиться в злополучный рейс. По словам Зиннатуллина, так эмоционально он отреагировал, потому что ему показалось, что чиновник пытается увеличить собственные рейтинги на трагедии.

- Это была эмоциональная реакция на интервью Кобзона о том, что он должен был лететь этим рейсом, - говорит ProKazan.ru Руслан Зиннатуллин. - Я говорил о Кобзоне не как о певце и народном артисте, а как о бывшем депутате Государственной Думы, который тоже отчасти причастен к ситуации в стране, голосовал за закон Димы Яковлева и сейчас пытается получить пиар на трагедии. Наверное, мне не стоило публиковать этот пост, но свою позицию относительно Кобзона я не меняю.

На вопрос, чем же гнев заслужили уже погибшие корреспонденты федеральных телеканалов, Зиннатулин уверен, что они работали на пропаганду, а потому он действительно относится к ним негативно.

- Что касается высказывания о погибших корреспондентах, то высказывание не касается всех репортеров. К журналистам, которые работают добросовестно, вопросов нет. Но мы же все понимаем, для чего они туда летели, это работники телеканалов, которые занимаются пропагандой.

Напомним, что лидер татарстанской ячейки партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин опубликовал пост в социальной сети, где он написал, что жалеет, что в разбившемся самолете Ту-154 не оказалось Иосифа Кобзона. Позднее политик в интервью журналистам добавил, что ему не жаль оказавшихся на борту репортеров, и все это в день, когда в стране объявлен траур. На высказывания политика уже отреагировала прокуратура республики. Как сообщил представитель ведомства, в отношении Зиннатуллина будет проведена проверка

Ольга Плешкова, 26.12.2016, 13:48
Тэги: Скандалы
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Комментарии

Горожанин26 декабря 2016, 13:58
Пахнет немного демшизой,но часть правды в этом есть.
8
17
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Горожанин26 декабря 2016, 14:00
Как будто они не были пропогандистами.
3
5
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Горожанин26 декабря 2016, 14:10
Кобзон должен был быть, Ирек Муртазин пишет что и он должен был там быть . Ну кого там еще не хватило записывайтесь скорее а то время идет.
3
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Горожанин26 декабря 2016, 14:21
В ответ на комментарий пользователя
Кем бы не был бы человек, но так после смерти высказываться нельзя. У журналистов это в первую очередь это работа, если у какогото имбицила паранойя по теме пропаганды то он не здоров. И допустим если и пропаганда и идет, журналистам дали редакционное задание и они должны его выполнить!
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ТО ЕСТЬ ВЫ ТАКИ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ПРО чИКАТИЛУ, гИТЛАРА И Т.П. - ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ???
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14
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Горожанин26 декабря 2016, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
Кем бы не был бы человек, но так после смерти высказываться нельзя. У журналистов это в первую очередь это работа, если у какогото имбицила паранойя по теме пропаганды то он не здоров. И допустим если и пропаганда и идет, журналистам дали редакционное задание и они должны его выполнить!
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Нездоров тот кто выливает эту пропоганду на людей круглосуточно.
1
14
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Горожанин26 декабря 2016, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
На слова таких моральных уро... не надо обращать внимание, они как продавались за зеленые Ходорковского, так и продаются. Либерасты хреновы!!!
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Не то, что такие, как ты - продающиеся за рубли, медальки, духовные скрепы. Готовые полстраны в лагеря загнать, а вторую - на войну со всем миром. Лишь бы самому в тепле остаться и тащить, тащить, тащить
9
28
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поддержу26 декабря 2016, 14:54
Жаль что Кабздоха там не было!Правильно он сказал.
8
20
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Горожанин26 декабря 2016, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
типичная либеральная проститутка. как только пахнет жаренным сразу стирают свои слова!
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Проститутки телом торгуют, а эти хотят с продажи родины маржу снять, но им никто это сделать не даёт. Они лузеры. Проститутки на их фоне приличнее выглядят.
13
8
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Горожанин26 декабря 2016, 15:02
В ответ на комментарий пользователя
То есть, то что полстраны не в лагерях, и войны со всем миром сейчас нет - это всё завоевания либерастов-бэтманов? Я чуть не описялся от смеха.
Запомни, чудо: у ваших идеек шансов ноль, толерантный ты наш.
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Дурилка ватная, это ты запомни - историю не стадо тебе подобных творит. Благо вы, маргиналы и быдлота, всегда будете лизать той власти, которая есть. Флюгеры же
5
19
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Горожанин26 декабря 2016, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Проститутки телом торгуют, а эти хотят с продажи родины маржу снять, но им никто это сделать не даёт. Они лузеры. Проститутки на их фоне приличнее выглядят.
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Как же они могут продать родину, которую вы, поцреоты, уже давно распродали?
Лучший комментарий
8
29
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Горожанин26 декабря 2016, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Проститутки телом торгуют, а эти хотят с продажи родины маржу снять, но им никто это сделать не даёт. Они лузеры. Проститутки на их фоне приличнее выглядят.
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Вот ведь проклятые либералы, народные ресурсы и недра продают :-D
1
10
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Горожанин26 декабря 2016, 15:07
Он в чем-то прав, кабзон действительно везде сует своё Я, как 'затычка в каждой бочке,.
4
13
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Горожанин26 декабря 2016, 15:17
может скинемся на ушатаный самолет для Кобзона и отправим его в полет?!
5
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Горожанин26 декабря 2016, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
Дурилка ватная, это ты запомни - историю не стадо тебе подобных творит. Благо вы, маргиналы и быдлота, всегда будете лизать той власти, которая есть. Флюгеры же
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У Нуланд сухарики понюхать удалось, творец истории?
Ваши рейтинги в России на уровне статистической погрешности и за бугром никому не нужны. Будешь здесь в компании с ватой лямку тянуть.
11
6
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Горожанин26 декабря 2016, 15:27
Давайте назло либералом еще сильнее лизать сапог барину!
4
14
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Горожанин26 декабря 2016, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Давайте назло либералом еще сильнее лизать сапог барину!
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У Нулланд лизни. Ей понравиться.
3
6
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Горожаянину26 декабря 2016, 15:34
Кобзон и к Полпоту бы поехал с концертом, если тот дал медальку на грудь.Человек чудовищно деградировал за последние годы.Это что старч. маразм или коллекционирование медалей на своей груди?
3
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Горожанин26 декабря 2016, 15:46
В ответ на комментарий пользователя
Вот ведь проклятые либералы, народные ресурсы и недра продают :-D
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Ходорковские, Березовские и иже с ними, чем занимались, не недра, нет? Булками торговали. Помним, любим.
5
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Форвард26 декабря 2016, 15:52
Похоже либеральные тролли нахлынули из за бугра, как стервятники на труп.
12
8
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Разочарованный26 декабря 2016, 15:54
В ответ на комментарий пользователя
Мы в порядке, а у тебя истерика, нервы, все такое. Хлопни, Дружок, водочки, отпустит.
3
9
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Горожанин26 декабря 2016, 16:04
В ответ на комментарий пользователя
Правильные скрывать надо? Бухнул?
0
3
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Горожанин26 декабря 2016, 16:11
В ответ на комментарий пользователя
Нездоров тот кто выливает эту пропоганду на людей круглосуточно.
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А что ты считаешь пропагандой?
4
0
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Форвард26 декабря 2016, 16:13
В ответ на комментарий пользователя
Какой ты татарин? Не смеши, ты и по-русски и по татарски научись писать не умеешь. Сидел бы в своей затхлой окраине и не вонял.
5
3
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ага26 декабря 2016, 16:14
Что-то кретин понабежало, как-будто в ведро с этими убогими (калом) дрожжей кинули!
0
4
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Горожанин26 декабря 2016, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
А что ты считаешь пропагандой?
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все новостные передачи,все ток шоу каналов ртр ,орт,нтв, твц,и так далее
Понял плюс всепередачи вести фм все передачи радио россии

все они врут
1
6
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Горожанин26 декабря 2016, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
все новостные передачи,все ток шоу каналов ртр ,орт,нтв, твц,и так далее
Понял плюс всепередачи вести фм все передачи радио россии

все они врут
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А кто говорит правду?
6
4
Согласны с автором?
Форвард26 декабря 2016, 16:18
Яблочко то прогнило насквозь. Особенно когда с Парнасом общую пачку печенья делить стали.
7
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Горожанин26 декабря 2016, 16:33
В ответ на комментарий пользователя
А какие факты они выдумали?
2
0
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Горожанин26 декабря 2016, 16:33
ЕСЛИ БЫ ПРОКАЗАНЬ думали и сочувствовали жертвам и дню траура, они бы просто закрыли комменты к новостям связаным с этим хотя бы на сутки.
Кому нужна грызня ватников и либералов в комментах?
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