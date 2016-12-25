Сегодня в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

По всей стране будут приспущены государственные флаги, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные программы

Сегодня, 26 декабря, в России объявлен общенациональный день траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны России в Сочи.

В соответствии с указом, который подписал президент России Владимир Путин, по всей стране будут приспущены государственные флаги, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные программы. Во всех храмах Русской православной церкви пройдут панихиды по погибшим, а также будут приняты все необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.

Напомним, авиакатастрофа произошла рано утром 25 декабря. В 05.27 самолет пропал с радаров после вылета из Сочи. Воздушное судно, которое направлялось в Сирию, упало практически сразу после взлета.

На борту самолета находились 8 членов экипажа и 83 пассажира - это военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Среди пассажиров потерпевшего крушение самолета ТУ-154 были артисты и из Казани - певец, тенор Владислав Голиков и Ралина Гильманова, которые выступали в составе ансамбля имени Александрова.

В результате трагедии погибли 92 человека. Семьи военнослужащих и других пассажиров, находившихся на борту Ту-154, потерпевшим крушение после взлета, будет выплачена компенсация от страховой компании. Как объясняет пресс-служба страховой компании, по договору об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждане, призванные на военные сборы, приравниваются к ним. Размер компенсаций семье каждого погибшего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,337 млн рублей – страховая выплата и 3,506 млн рублей – единовременное пособие.

По последним данным, обнаружены тела 11 погибших. В настоящее время Следственный комитет РФ по факту крушения самолета возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия".