«Будет еще один самолет». За сутки перед трагедией падение ТУ-154 предсказал блогер

Он уверен, что лайнеру умышленно создали проблемы с электроникой

Пользователь Живого журнала под логином artemdragunov сутки назад опубликовал информацию в своем блоге о том, что в ближайшее время произойдет еще одна авиакатастрофа. Этот пост он озаглавил коротким “Предупреждение”.

“Будет ещё один сбитый самолёт. Не знаю где и когда, но эфир взорвётся резонансами и везде будут ссылки на предыдущие случаи… Бдите”, - гласит пост.

Сразу после публикации комментаторы начали шутить на тему предсказания. Однако в 5 утра сегодняшнего дня, когда появились первые сообщения о крушении ТУ-154, насмешки закончились.

Сегодня artemdragunov опубликовал еще один пост об авиакатастрофе. Он пишет, что уверен, в том, что причина трагедии - в сбое техники, но не в случайном, а умышленном.

“Я больше чем уверен, что был сбой навигаторов и электроники...

Причём умышленный.Особо интересуют проблемы с электроникой и приборами в районе Сочи - Краснодара...

Выпадение сигнала мобил, сбой телевидения, порча приборов, особенно в море…” - пишет пользователь.

Отметим, что на данный момент рассматриваются две основные версии крушения лайнера: это ошибка пилотирования во время маневра и техническая неисправность.

Напомним, что сегодня утром в небе над Черным морем потерпел крушение самолет ТУ-154, на борту которого находились военные, артисты и журналисты. На предполагаемом месте крушения лайнера указывает масляное пятно и обломки шасси.