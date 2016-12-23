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Дебошир из казанского аэропорта: «Я торопился к любимой, даже цветы не купил»

Дебошир из казанского аэропорта: «Я торопился к любимой, даже цветы не купил»
16+
Фото: Ольга Плешкова
Водитель, устроивший ралли в аэропорту, пожаловался журналистам на плохое обращение силовиков

Сегодня Московский районный суд избрал меру пресечения дебоширу из казанского аэропорта Руслану Нуртдинову, который протаранил здание терминала. Суд постановил оставить водителя под стражей на срок 1 месяц 29 дней.

На суде мужчина утверждал, что не был в состоянии наркотического опьянения, а гонки устроил, так как торопился к любимой и “даже цветы не успел купить”. При этом он пожаловался журналистам, что за сутки ему не было предложено ни еды, ни воды.

Отметим, что от медицинского освидетельствования Нутрутдинов отказался, поэтому узнать наверняка, был ли он под воздействием каких-либо веществ, уже нельзя. Против него возбуждено 2 уголовных дела по статье 318 и 167 УК РФ, это “Применение насилия в отношении представителя власти” и “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”.

Как сообщил старший помощник татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев, Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства на предмет защищенности аэропортового комплекса от постороннего вмешательства.

- По итогам будет решен вопрос о  о необходимых мерах прокурорского реагирования, кроме того, взят на контроль ход предварительного расследования по возбужденным уголовным делами.

Напомним, что вечером 21 декабря двери казанского аэропорта были протаранены автомобилем “Лада”, за рулем которого находился бывший сотрудник органов внутренних дел Руслан Нутрутдинов. Мужчина сначала скрывался от сотрудников ГИБДД, а затем въехал в терминал и проехал его насквозь. Очевидцам приходилось разбегаться. При этом полицейские не стали применять огонь, чтобы остановить дебошира.

Ольга Плешкова, 23.12.2016, 17:24
Тэги: Суд, Происшествия
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Комментарии

Горожанин23 декабря 2016, 17:27
20 ки хватет ему!
21
18
Согласны с автором?
анонимно23 декабря 2016, 17:36
Какой мужчина! ))))))
15
42
Согласны с автором?
Дюма23 декабря 2016, 17:36
И он решил присочинить
Вещь жизнь!одна и надо жить
9
2
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 17:47
Один случай, о котором мне известно, тоже - с глазами с чайное блюдце один клялся что ничего такого, а после того, как полиция увезла урода, нашёлся и шприц и игла. Сотрудник полиции сказал это бутират. Проходили, знаем. Надеюсь тебе мало не покажется, тварюга.
7
19
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 17:50
По пьянке накуралесят , потом начинают тупые отмазки сочинять,скажи правду (.
6
22
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Горожанин23 декабря 2016, 17:52
И кстати, стандартный бред у этих коллег, пришёл к подруге, другу, договорились встретиться. Ага, охотно верим. Сказочник, мля!
4
20
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
По пьянке накуралесят , потом начинают тупые отмазки сочинять,скажи правду (.
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Пьяный за 30 км пути уже давно улетел бы в кювет. А если б был не настолько пьяным, как произошло на днях и смог доехать, думаю не хватило бы ума такое совершить в аэропорту. Так что думаю тут не алкоголь. Это не обвинения, это просто логика рассуждений.
5
29
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 17:56
Чё ГТА 6,что-ли вышла?
3
18
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 17:57
поворотник забыл выключить
2
8
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 18:00
ахахах,зато будет,что вспомнить
2
12
Согласны с автором?
рр23 декабря 2016, 18:09
Да на спор он на 5 лямов, что сможет вот таким образом проехать
1
14
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 18:09
Красава!
3
14
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 18:10
Вот где настоящий герой. Не то что трусы с полосатыми палками.
7
25
Согласны с автором?
Ирина23 декабря 2016, 18:15
Отчаянный! Жалко его!
12
14
Согласны с автором?
ага23 декабря 2016, 18:18
Через психушку протащить отморозка! Если он по отношению к Гибонам себя так вел, разнес вдрыбаган все, что на пути попадалось (ладно, не придавил никого), то, что он вытворяет на дороге и по отношению простых людей? Бывшие сотрудники, походу, все на башку раненые!
16
21
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Горожанин23 декабря 2016, 18:24
Новый год а кто виновен он самый Иполлит или этот который перепутал адрес .
1
1
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Да на спор он на 5 лямов, что сможет вот таким образом проехать
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Ну лям должен в итоге остался )
2
5
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Горожанин23 декабря 2016, 18:25
Еще ведь находятся мрази, которые восхищаются этим наркоманским отбросом
20
23
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Горожанин23 декабря 2016, 18:27
Пусть руки ноги закатает утырок, причём здесь время прошло анализов не сделали - сразу ж будет видно, что да как. И это, диванные защитники всего и вся, не надо здесь трындеть что чел может быть сердечником, принимает лекарства и нести прочую ахинею. Сердечники в 22.00-23.00 уже давно дома сидят, а не удирают от полиции.
6
22
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Ваня Туганов23 декабря 2016, 18:29
Этот случай еще раз показал что Аэропорт не защищен! Почему ДПС или Полиция не применила оружие? Может у него там взрывчатка в машине. По колесам стрелять надо было или на поражение вообще!
Лучший комментарий
1
61
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 18:32
В ответ на комментарий пользователя
Еще ведь находятся мрази, которые восхищаются этим наркоманским отбросом
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Да это либо школота, в силу своего возраста ничего не соображающая, либо люди, которые никогда не сталкивались с этим. Уверен, если бы тогда в Салмачах, нарк с отверткой который пырнул в девушку - последняя оказалась бы хоть каким-то боком их родственница, уверяю вас, они были бы совсем другого мнения. Об этом тоже проказа писала, кстати, равно как и о том, если кто помнит, как в сентябре нарк в Казани пытался угнать аэроэкспресс и ещё множество случаев, которые произошли с участием утырков за последние год-два в Казани.
11
22
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Сенсей настоящий23 декабря 2016, 18:35
Лсд до 5лет держится в организме не надо ляля. Еще месяц можно все найти. В Казани в лабах еще пять дней
4
2
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Горожанин23 декабря 2016, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
Лсд до 5лет держится в организме не надо ляля. Еще месяц можно все найти. В Казани в лабах еще пять дней
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Тем более, связать по рукам и ногам, бросить в кузов грузовика, как мешок картошки и на медосвидетельствование КОМПЛЕКСНОЕ, чтобы выявить чем эта мразь даже в детстве болела. И озвучить.
6
12
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Сенсей настоящий23 декабря 2016, 18:41
Ахахаха типа кушать хотел как будто.

P.S.есть видео где ему показывают что он вчера делал? И с планерки гаишников?:-D
3
3
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не горожанин23 декабря 2016, 18:41
По видео не видно применение насилия в отношении представителя власти.... А вот его наверняка "отпинали" от души...:-D
4
13
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Горожанин23 декабря 2016, 18:44
Правильно с любовью и в огонь и в воду,но меру и фурагу и в особенности вечером надо быть на страже за любимых.поздняя любовь,считаю,не могло не много огорчительня.ну чтоб счась поделаешь?!Скажи куражилься и фуражку потерял ,мол хотел показаться молодым и красивым.федя
5
1
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Горожанин23 декабря 2016, 18:46
Одно остается. Отработать,,дембель,,Мухаметзянов икрам.бог наверное наказал за откровенную любовь
6
0
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Горожанин23 декабря 2016, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Еще ведь находятся мрази, которые восхищаются этим наркоманским отбросом
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тебе тоже понравилось?
9
5
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Горожанин23 декабря 2016, 19:03
Ахах, красавчег!
11
7
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 19:09
Как же следователем работал?
0
5
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горожанин23 декабря 2016, 19:10
Дело не в восхищении или ненависти к этому человеку.Дело в том, что он показал ущербность защиты важнейшего объекта. В Египте когда пронесли бомбу на борт нашего самолета, что произошло? Правильно! Закрыли весь Египет до сих пор. У нас ситуация не лучше! Обычный пьяный или укуренный водитель показал всю иллюзорность нашей защищенности. Мы проходим "рамки" снимаем ремни, вытаскиваем мобильники чтобы не дай бог кто то не пронес в трусах что нибудь опасное и в тоже время совершенно без досмотра в чистую! Да да! В чистую зону аэропорта въезжает автомобиль, который может провезти почти тонну взрывчатки и Гаишники сопровождают этотавтомобиль 20 километров. Это же ужасно! Надеюсь, что виновные понесут заслуженное наказание.
4
40
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Горожанин23 декабря 2016, 19:12
И в миг последний ,,у Онегина сдали ,,нервы,,,,и Наташа Ростова оказалась в объятиях балконского!Шутка.мухаметзянов икрам.вы можете вошли в иллюзии...Шеф она наверное одна была!
6
0
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 19:18
Да хорош уже трындеть если бы взрывчатка да почему не стреляли, умники бляха муха
14
6
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 19:27
В ответ на комментарий пользователя
Да на спор он на 5 лямов, что сможет вот таким образом проехать
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Он уже проспорил, и даже не те 6, а по некоторым данным уже 10 лямов, он уже проспорил куда большее - свою жизнь. А ты иди учи уроки, наверняка трояки в четверти выходят.
1
9
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 19:32
В ответ на комментарий пользователя
Он уже проспорил, и даже не те 6, а по некоторым данным уже 10 лямов, он уже проспорил куда большее - свою жизнь. А ты иди учи уроки, наверняка трояки в четверти выходят.
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Не надо так пафосно про жизнь, ему всего до пяти светит, а 6 миллионов явно завышено. Я его не поддерживаю, но давайте рассуждать трезво
5
6
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Горожанин23 декабря 2016, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
Не надо так пафосно про жизнь, ему всего до пяти светит, а 6 миллионов явно завышено. Я его не поддерживаю, но давайте рассуждать трезво
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Давайте трезво и без пафоса. Если он действительно нарк, сколько твари осталось - 1, 2, 3 года жить? Или они живучие твари? Но даже не это я имел ввиду, а то - что он продал свою душу, по сути свою жизнь, ровно в тот день, когда стал утырком, если он действительно таковой.
3
4
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Горожанин23 декабря 2016, 19:52
В ответ на комментарий пользователя
Еще ведь находятся мрази, которые восхищаются этим наркоманским отбросом
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это охранники с его чопа с интелектом собаки, защищают его вместо того чтобы новую работу искать
3
6
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Горожанин23 декабря 2016, 19:54
Говорит, что был трезв. Но человек в своем уме такое не сделает. Все-таки дела говорят лучше слов
2
9
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 20:01
В ответ на комментарий пользователя
это охранники с его чопа с интелектом собаки, защищают его вместо того чтобы новую работу искать
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зачем про себя так плохо говоришь?
4
0
Согласны с автором?
Мухаметзянов Икрам23 декабря 2016, 20:20
Икрам не одобряет. Не просто илябайбае сайды нармулли тактмишгау
3
1
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 20:24
позор, безопасности нет
0
7
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
поворотник забыл выключить
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аварийка, вообще-то была
0
1
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Кечкенэ23 декабря 2016, 20:39
На лицо факт употребления наркотиков)значит надо устроить товарищам полицейским поголовное сел освидетельствование на употребление наркотиков и все)
2
3
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Горожанин23 декабря 2016, 20:46
Проказан - с одного из российского сайта, следят за комментариями здесь и недоумевают, что в казани на сайте лучший комментарий: какой мужчина. Модераторы - если уж прибираетесь, мух от котлет отделять научитесь.
1
2
Согласны с автором?
Димас люблю пивас23 декабря 2016, 20:59
Зато теперь его любимая будет точно уверена что он ее не обманывал, а реально спешил!
3
3
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 21:09
[***]
1
0
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 21:13
В ответ на комментарий пользователя
Еще ведь находятся мрази, которые восхищаются этим наркоманским отбросом
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Животное за всех. Не говори Дибилоид
4
2
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 21:16
Как же много сюда пОрхатых троллей набежало
2
4
Согласны с автором?
Ты герой !23 декабря 2016, 21:24
Водителю отсилы условка может грозит в этом случае, тут даже уголовкой не пахнет, он никого не сбил, никого не поцарапал, никого не пытался задавить, и ни на кого не покушался, а упыри которые пишут что это наркоман и алкаш или террорист, посмотрите как он в стиле формулы 1 объезжал все препятствия, этот мужик заслуживает большего снисхождения, чем какой либо другой нарушитель общественого порядка ! Я его считаю Дон Кихотом, борцом с ветреными мельницами, такие люди вызывают отклики в сердцах, а не всякие мешки позорные, которые имеют все средства и наделены властью остановить всего одного неворуоженного человека.
18
13
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 21:33
В ответ на комментарий пользователя
Водителю отсилы условка может грозит в этом случае, тут даже уголовкой не пахнет, он никого не сбил, никого не поцарапал, никого не пытался задавить, и ни на кого не покушался, а упыри которые пишут что это наркоман и алкаш или террорист, посмотрите как он в стиле формулы 1 объезжал все препятствия, этот мужик заслуживает большего снисхождения, чем какой либо другой нарушитель общественого порядка ! Я его считаю Дон Кихотом, борцом с ветреными мельницами, такие люди вызывают отклики в сердцах, а не всякие мешки позорные, которые имеют все средства и наделены властью остановить всего одного неворуоженного человека.
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Да, да, конечно условка. Особенно когда этим займётся следственный комитет и возможно начнут качаться кресла под некоторыми местными полицейскими генералами. Пальцем тока погрозят, вы правы.
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Горожанин23 декабря 2016, 21:47
Нигде ни что не закачается, всем пох, ждем что то большего!!!
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Горожанин23 декабря 2016, 21:50
Не заканчивается
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порядочный гражданин23 декабря 2016, 21:56
Да ему уже легенду подготовили! Иначе ребята сами знаете, чем здесь пахнет!
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Горожанин23 декабря 2016, 21:59
В ответ на комментарий пользователя
Да ему уже легенду подготовили! Иначе ребята сами знаете, чем здесь пахнет!
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Думаю не прокатит. Слишком большой общественный резонанс, почти уверен, замять не получится уже.
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
порядочный гражданин23 декабря 2016, 22:14
Да в принципе холодильнике уже ничего нет! А паразиты я знаю где находится, так же как и вы.!
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Горожанин23 декабря 2016, 22:45
В ответ на комментарий пользователя
Водителю отсилы условка может грозит в этом случае, тут даже уголовкой не пахнет, он никого не сбил, никого не поцарапал, никого не пытался задавить, и ни на кого не покушался, а упыри которые пишут что это наркоман и алкаш или террорист, посмотрите как он в стиле формулы 1 объезжал все препятствия, этот мужик заслуживает большего снисхождения, чем какой либо другой нарушитель общественого порядка ! Я его считаю Дон Кихотом, борцом с ветреными мельницами, такие люди вызывают отклики в сердцах, а не всякие мешки позорные, которые имеют все средства и наделены властью остановить всего одного неворуоженного человека.
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Когда такой же придёт твою семью резать посмотрим какие коменты ты будеш писать!? Защитник хр...в. Героя он увидел в этом бракованном организме.
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Ты герой 2 !23 декабря 2016, 22:55
В ответ на комментарий пользователя
Когда такой же придёт твою семью резать посмотрим какие коменты ты будеш писать!? Защитник хр...в. Героя он увидел в этом бракованном организме.
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Он не герой, но и не убийца и не насильник, он редкий нарушитель порядка, человек идущий против системы, а не людей, посмотри видео, и может откроются глаза, что людей он никак не тронул, и поэтому не надо его не к кому приравнивать ! А мой дом защищен лучше чем всякие аэропорты и вокзалы
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порядочный гражданин23 декабря 2016, 23:08
На лбу не написано кто ты! Любой сантехник либо почтальон или еще кто то может доказать обратное! Бережного бог бережёт!
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Горожанин23 декабря 2016, 23:26
В ответ на комментарий пользователя
Он не герой, но и не убийца и не насильник, он редкий нарушитель порядка, человек идущий против системы, а не людей, посмотри видео, и может откроются глаза, что людей он никак не тронул, и поэтому не надо его не к кому приравнивать ! А мой дом защищен лучше чем всякие аэропорты и вокзалы
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Это наркоман! Это не адекватный человек! Он про твою мифическую, вообрадаемую систему знать не знает. То что он никого не раздавил счастливая случайность. Я спать. Приходи в понедельник защищать его.
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Я23 декабря 2016, 23:42
В ответ на комментарий пользователя
Одно остается. Отработать,,дембель,,Мухаметзянов икрам.бог наверное наказал за откровенную любовь
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Вы о чем?
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Горожанин24 декабря 2016, 01:43
В ответ на комментарий пользователя
Вы о чем?
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Вы похоже здесь недавно? Икрамку по пятницам, как и Дюму, домой на побывку отпускают с психлечебницы. Санитары добрые. Вот он и Дюма пользуются случаем и на проказан сразу с комментарии лезут. Вы просто не читайте, а то голова болеть будет.
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Горожанин24 декабря 2016, 03:44
не надоело еще мусолить одну и ту же тему?
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Сергей Федоров24 декабря 2016, 04:25
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
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Горожанин24 декабря 2016, 06:41
Вопрос: почему сотрудники ДПС не использовали оружие для принудительной остановки ТС на трассе? Что, наставления по ДПС, на занятия по служебной подготовке не изучают?
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на поражение24 декабря 2016, 06:44
В 90-х годах , которые сейчас ругают, этого ушлепка расстреляли бы из автомата гаишники на шестой секунде. Сам видел, что стало с машиной жилковских в 92 году, когда они уходили от погони. Из автомата сзади гаишники расстреляли 99 так , что пуля пробила водительский подголовник и торцом в шею водителя влетела. Вот так действовали Гайцы тогда.
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Горожанин24 декабря 2016, 08:48
В ответ на комментарий пользователя Ваня Туганов
Этот случай еще раз показал что Аэропорт не защищен! Почему ДПС или Полиция не применила оружие? Может у него там взрывчатка в машине. По колесам стрелять надо было или на поражение вообще!
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[***]
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ага24 декабря 2016, 09:37
В ответ на комментарий пользователя
Зато теперь его любимая будет точно уверена что он ее не обманывал, а реально спешил!
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По "Эфиру" этот отморозок добавил, что "спешил к Димасу".
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ага24 декабря 2016, 09:41
В ответ на комментарий пользователя
Водителю отсилы условка может грозит в этом случае, тут даже уголовкой не пахнет, он никого не сбил, никого не поцарапал, никого не пытался задавить, и ни на кого не покушался, а упыри которые пишут что это наркоман и алкаш или террорист, посмотрите как он в стиле формулы 1 объезжал все препятствия, этот мужик заслуживает большего снисхождения, чем какой либо другой нарушитель общественого порядка ! Я его считаю Дон Кихотом, борцом с ветреными мельницами, такие люди вызывают отклики в сердцах, а не всякие мешки позорные, которые имеют все средства и наделены властью остановить всего одного неворуоженного человека.
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Ты идиот, так же, кто плюсанул тебя! Смешал все в кучу. Он такой же "герой", как таджик, залезший в окно и изнасиловавший бабу.
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Горожанин24 декабря 2016, 09:43
В ответ на комментарий пользователя
Зато теперь его любимая будет точно уверена что он ее не обманывал, а реально спешил!
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Да нет никого, к кому он спешил. Повторяю, это стандартный бред этих мразей - пришёл к другу, подруге, договорились встретиться. Знаете сколько раз это слышал?!
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Горожанин24 декабря 2016, 10:23
БЫВШИЙ СОТРУДНИК МВД-никого не смутило? На что сприм что бывшим он стал этим же вечером задним числом))) Полиция Татарстана снова отличилась)
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Горожанин24 декабря 2016, 10:37
В ответ на комментарий пользователя
БЫВШИЙ СОТРУДНИК МВД-никого не смутило? На что сприм что бывшим он стал этим же вечером задним числом))) Полиция Татарстана снова отличилась)
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Да вполне возможно. Этим, кстати, грешат судя по СМИ не только в Татарстане.
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Горожанин24 декабря 2016, 10:45
Если отказался от освидетельствования, то он признается нетрезвым.
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Горожанин24 декабря 2016, 10:46
ДАЕШЬ ПЕТИЦИЮ ОБ ОТСТРАНЕНИИ ОТ ЗАНИМАЕМЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДСТВА МВД И УГИБДД!!!!!
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Горожанин24 декабря 2016, 11:05
В наше не спокойное время допускать что машина может вот так легко ворваться в аэропорт ??? А если он напичкан взрывчаткой или такой вариант не кто из ГАИ не рассматривал , тогда последствия не вожзможно было представить ставить жизни сотни людей и гоняться за одним дурдом , огонь на поражение в таких случаях или что это за право порядок такой, сами себя позорят клоуны
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Горожанин24 декабря 2016, 11:25
Красавчик!Кумир миллионов!)Плешкова, какая ещё "татарская" прокуратура?жаришь!)))
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Ия24 декабря 2016, 11:51
Радуйтесь что у местных гаишников нет такого опыта.Не было у нас в Казани таких актов Слава Богу.будем надеяться что этот придурок получит показательно
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Марьяна Жомова24 декабря 2016, 12:18
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://zdorov.2sms.ru
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Горожанин24 декабря 2016, 12:25
Смог он без проблем,смогут и другие.ни одного человека не видел ,а по колесам не стреляли,значит не могут прицелиться,понабрали
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Горожаянину24 декабря 2016, 12:35
Из этих охранников ПАНФИЛОВЦЕВ не получится, драпали бы от первого танка от Дубосекова до Самары.
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Горожаянину24 декабря 2016, 12:37
Одни стеклянные двери он проехал на отлично.
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Горожаянину24 декабря 2016, 12:46
Теперь ,,купит,, цветов суженной на 6 млн. Хотя судя по кадрам какие 6 млн, реальный ущерб раз в 15 меньше, чем объявили. Остальное коррупционная составляющая.Это, вонечно, без ущерба тем ,кто тогда успел наложить в штаны.
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Горожанин24 декабря 2016, 12:50
В ответ на комментарий пользователя
Водителю отсилы условка может грозит в этом случае, тут даже уголовкой не пахнет, он никого не сбил, никого не поцарапал, никого не пытался задавить, и ни на кого не покушался, а упыри которые пишут что это наркоман и алкаш или террорист, посмотрите как он в стиле формулы 1 объезжал все препятствия, этот мужик заслуживает большего снисхождения, чем какой либо другой нарушитель общественого порядка ! Я его считаю Дон Кихотом, борцом с ветреными мельницами, такие люди вызывают отклики в сердцах, а не всякие мешки позорные, которые имеют все средства и наделены властью остановить всего одного неворуоженного человека.
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И вообще он белый и пушистый, замечательный человек!!!)))) сам то понимаешь бред что ты пишешь?

4 статьи
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Горожаянину24 декабря 2016, 12:51
Наберут охранников с пивными животами и свирепыми рожами, толку с таких сами видите на кадрах. Они могут всемером одному пьяному баракакульку загнуть.
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Сенсей настоящий24 декабря 2016, 12:52
НЕСИТЕ ПОКОРНЫЙ! Я САЖУСЬ ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИИ!
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Горожаянину24 декабря 2016, 12:55
Ну вот теперь всемирно известный, интернет разнес по весям.
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Горожанин24 декабря 2016, 13:06
В ответ на комментарий пользователя
В 90-х годах , которые сейчас ругают, этого ушлепка расстреляли бы из автомата гаишники на шестой секунде. Сам видел, что стало с машиной жилковских в 92 году, когда они уходили от погони. Из автомата сзади гаишники расстреляли 99 так , что пуля пробила водительский подголовник и торцом в шею водителя влетела. Вот так действовали Гайцы тогда.
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Тогда были менты, а щас - мусора.....
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Горожаянину24 декабря 2016, 13:19
Теперь его надо приглашать на 1-й канал или НТВ.
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Горожаянину24 декабря 2016, 13:21
ВОТ ЭТО ШОУ, МАТЬ ТВОЮ, КАК СКАЗАЛ ГЕРОЙ ДЖ. КЛУНИ.
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Горожаянину24 декабря 2016, 13:58
ВИДЕО ПОЛУЧИЛОСЬ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ. Там отважно действовал только один человек.Он на кадрах с первого до последнего. Который худенький, в серых брюках, без верхней одежды.Это , видимо , водитель другой машины в которую задним ходом дважды ,,долбанул,, нарушитель на первых кадрах.Худенький гнался все время пытаясь открыть дверь жигулей.А на других кадрах охранник азропорта- длинная жердь в черном костюме закрыл стеклянную дверь и трусливо спрятался за колонну. Да. Теперь столько бумаги испортят на всякие объяснительные подчиненные и начальники.Оставьте бумагу.Видео смотрите- оно не врет.
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Горожанин24 декабря 2016, 14:57
Красавчег !! показал на всю страну какие у нас полицаи))
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Горожанин24 декабря 2016, 15:23
Правильно, что не стреляли. Сомнительно что они меткие стрелки, только не виновных по стреляли бы.
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Горожанин24 декабря 2016, 15:49
Появилось ещё одно видео:
https://lenta.ru/news/2016/12/23/vazgonki/
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Горожанин24 декабря 2016, 16:07
Удащливому 15 суток.
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