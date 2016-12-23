Дебошир из казанского аэропорта: «Я торопился к любимой, даже цветы не купил»

Водитель, устроивший ралли в аэропорту, пожаловался журналистам на плохое обращение силовиков

Сегодня Московский районный суд избрал меру пресечения дебоширу из казанского аэропорта Руслану Нуртдинову, который протаранил здание терминала. Суд постановил оставить водителя под стражей на срок 1 месяц 29 дней.

На суде мужчина утверждал, что не был в состоянии наркотического опьянения, а гонки устроил, так как торопился к любимой и “даже цветы не успел купить”. При этом он пожаловался журналистам, что за сутки ему не было предложено ни еды, ни воды.

Отметим, что от медицинского освидетельствования Нутрутдинов отказался, поэтому узнать наверняка, был ли он под воздействием каких-либо веществ, уже нельзя. Против него возбуждено 2 уголовных дела по статье 318 и 167 УК РФ, это “Применение насилия в отношении представителя власти” и “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”.

Как сообщил старший помощник татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев, Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства на предмет защищенности аэропортового комплекса от постороннего вмешательства.

- По итогам будет решен вопрос о о необходимых мерах прокурорского реагирования, кроме того, взят на контроль ход предварительного расследования по возбужденным уголовным делами.

Напомним, что вечером 21 декабря двери казанского аэропорта были протаранены автомобилем “Лада”, за рулем которого находился бывший сотрудник органов внутренних дел Руслан Нутрутдинов. Мужчина сначала скрывался от сотрудников ГИБДД, а затем въехал в терминал и проехал его насквозь. Очевидцам приходилось разбегаться. При этом полицейские не стали применять огонь, чтобы остановить дебошира.