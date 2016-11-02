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«Он гнал как бешеный, народ разбегался»: работники аэропорта рассказали о ЧП в терминале

«Он гнал как бешеный, народ разбегался»: работники аэропорта рассказали о ЧП в терминале
16+
Фото: vk.com/kznlife, портал ProKazan.ru
Корреспондент портала ProKazan.ru побывал в аэропорту Казани и узнал, как все произошло

Этой ночью в аэропорту Казани произошло ЧП с участием нетрезвого водителя - 40-летний мужчина пробил стеклянную стену терминала, въехал в зал ожидания и проехал терминал насквозь.


Фото с места ЧП, kznlife

Работница аэропорта Елена рассказала ProKazan.ru, что вышла на смену только сегодня утром, но слышала от коллег, как в здание с грохотом въехал автомобиль.


Елена рассказала, что происходило в аэропорту минувшей ночью

- Он заехал в ворота с улицы, выбил дверь и поехал вдоль стены, - рассказывает Елена. - Как бешеный погнал, народ тут разбегался.

Автомобиль двигался по зданию аэропорта и смог остановиться, лишь врезавшись в ресторан. По счастливой случайности никто не попал под колеса. Пострадала лишь барная стойка кафе, двери и стеклянные стены аэропорта. Ущерб оценили в 6 миллионов рублей.


Кафе, в барную стойку которого врезался автомобиль, сегодня не работает

Начальник отделения общественных связей УТ МВД России по ПФО Светлана Яписова рассказала порталу ProKazan.ru, что личность мужчины уже установлена.

- От медицинского освидетельствования он отказался, хотя внешне сразу было понятно, что мужчина пьян, - прокомментировала Светлана Яписова. - Сейчас проводится разбирательство, водителя опрашивает полиция. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.


После столкновения с барной стойкой, автомобиль откинуло к стене

Представитель аэропорта "Казань" Адель Гатауллин опроверг распространившиеся в Интернете слухи о том, что автомобиль проехал дальше общей зоны.


Адель Гатауллин, представитель международного аэропорта "Казань". Фото из личного архива 

- Он не заезжал на контролируемую зону и уж точно он не был на взлетно-посадочной полосе, - прокомментировал он нашему изданию. - Выезды в стерильную зону у нас защищены средствами принудительной остановки транспорта - антитаранными устройствами. Он бы в принципе не смог туда въехать.


В аэропорту ведутся ремонтные работы

Однако если стерильная зона и контролируется службой безопасности аэропорта, то кем контролируется общая? Ведь теоретически, инцидент мог быть не пьяной выходкой, автомобиль мог быть начинен чем угодно.

- Татарской транспортной прокуратурой будет проведена проверка на предмет террористической защищенности аэропорта, а именно терминала 1А, - рассказала ProKazan.ru пресс-секретарь Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Отметим, что в этом году в Европе произошло два крупных теракта, где автомобиль таранил толпу людей. Так, на прошлой неделе в Берлине грузовик въехал в толпу людей, гуляющих по рождественскому рынку. Фура проехала 80 метров, убив 12 человек. А летом этого года в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии грузовик с террористами насмерть задавил 86 человек, проехав около двух километров.

Таран в аэропорту

Ольга Плешкова, 22.12.2016, 16:17
Тэги: Аэропорт Казань, Происшествия
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Комментарии

Горожанин22 декабря 2016, 16:29
а почему к сотрудникам ГИБДД нет вопросов? Как они могли допустить что пьяный смог доехать до аэропорта? Почему не применили табельное оружие,когда он начал "таранить" ветрину?
Лучший комментарий
3
79
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Михаил22 декабря 2016, 16:31
Менты конкретные импотенты
2
48
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Горожанин22 декабря 2016, 16:34
Алкаш. Слава богу, что никто не пострадал. Сам сдохнет - не жалко, страшно, что другие из-за такого идиота могут лишиться жизни.
1
24
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Горожанин22 декабря 2016, 16:35
Завалить нужно было трусы !! А если бы Аллх-Акбаровец был????
2
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Горожанин22 декабря 2016, 16:37
фу. Ну и полиция !
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Горожанин22 декабря 2016, 16:38
Штрафы выписывать у героев видео явно лучше получается
2
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Горожанин22 декабря 2016, 16:39
"бараная стойка кафе"

черт побери, Фрейд всегда прав )))
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Горожанин22 декабря 2016, 16:42
давно надо разрешить как в штатах,поставить кенгурятник спереди и таранить таких алкашей!
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Горожанин22 декабря 2016, 16:43
Увольте всех ГибДДДятлов ! Только штрафовать могут
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Горожанин22 декабря 2016, 16:44
Он на самолет опаздывал
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2
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Горожанин22 декабря 2016, 16:47
Неужели, нет у них автотранспорта типа Уазика, "боднули" бы его Уазиком
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6
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Горожанин22 декабря 2016, 16:50
Мы слишком лояльно относимся к алкашам. Их, почему-то, в нашем обществе очень жалеют, им сочувствуют. В транспорте - уступают место, чтобы было удобнее. Все окружающие скромно молчат и терпят хамство пьяного быдла. Сама была свидетелем, как кондуктор в трамвае очень переживала за такого вот алкаша, засыпающего и падающего с сидения, как бы он свой пакетик с барахлом не забыл. А детей без денег на мороз выгоняют из транспорта. Что с нами не так, люди?...
2
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Горожанин22 декабря 2016, 16:51
под колеса просто бы бросили шипы...боже мой....случись что серьезное...даже не знаю...
0
11
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шом22 декабря 2016, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
Завалить нужно было трусы !! А если бы Аллх-Акбаровец был????
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Это только в пиндосии на право и налево шмаляют . Тут скорей всего человеческий фактор, у нас чуть больше ценят человеческую жизнь, по крайней мере полицаи, про ченушей промолчу.
7
2
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Горожанин22 декабря 2016, 16:56
В США этот водила и метра бы не проехал, застрелили.
0
21
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Горожанин22 декабря 2016, 17:01
Хорошая реклама "Елки-5"!
Надо будет посмотреть!
5
1
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Горожанин22 декабря 2016, 17:07
Че за ватники с погонами?! позор , а если бы он бы террористом и взорвал бы бомбу в аэропорту ? уволнять надо всю смену охраны которая дежурила в тот день !
0
21
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doc7422 декабря 2016, 17:27
Клиент Татфондбанка:

Больше нечего ловить
Всё что надо я поймал
Надо сразу уходить
Чтоб никто не привыкал
Ярко-жёлтые очки
Два сердечка на брелке
Развесёлые зрачки
Твоё имя на руке
Районы, кварталы, жилые массивы
Я ухожу, ухожу красиво
3
3
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Горожанин22 декабря 2016, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
Штрафы выписывать у героев видео явно лучше получается
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У них лучше получается забрать никому не мешающую машину из кармана. И штрафы с камер собирать. На остальное ни сил, ни ума...
0
20
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Горожанин22 декабря 2016, 17:31
В ответ на комментарий пользователя
Это только в пиндосии на право и налево шмаляют . Тут скорей всего человеческий фактор, у нас чуть больше ценят человеческую жизнь, по крайней мере полицаи, про ченушей промолчу.
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Чью жизнь ценят идиот? Он мог передавить десятки людей в терминале! Менты ценят свою жизнь и задницу, до остальных им по-барабану! "Пиндосии" ! Тебе не понятно, узколобому, что там стреляют быстро и насовсем, для того чтобы избежать множества невинных жертв, а не берегут пьяного мудака. Менты облажались по-полной!
0
18
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doc7422 декабря 2016, 17:31
В ответ на комментарий пользователя
В США этот водила и метра бы не проехал, застрелили.
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Променявший свободу на безопасность, не получит ни того, ни другого
8
1
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Горожанин22 декабря 2016, 17:43
В ответ на комментарий пользователя
Променявший свободу на безопасность, не получит ни того, ни другого
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в сша и свобода и безопасность а у нас ни того ни другого верно вы эту мысль имеете ввиду?
2
6
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Горожанин22 декабря 2016, 17:46
Закон о возмещении повреждений спецмашин опаздывает. Наехать на него перед дверью и он встал. Все равно ударил.
0
5
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Горожанин22 декабря 2016, 17:57
В ответ на комментарий пользователя
Это только в пиндосии на право и налево шмаляют . Тут скорей всего человеческий фактор, у нас чуть больше ценят человеческую жизнь, по крайней мере полицаи, про ченушей промолчу.
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Ценят человеческую жизнь, поэтому допускают машину в здание жала ожидания? Ну и даунито же ты
0
6
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doc7422 декабря 2016, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
в сша и свобода и безопасность а у нас ни того ни другого верно вы эту мысль имеете ввиду?
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Да, закон о запрете митингов ввели вроде для безопасности людей, а на самом деле для безопасности властей. За диктофон в авторучке или часах посадят, это против кого закон и для кого.
0
7
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Горожанин22 декабря 2016, 18:03
в плюс водителю, в отличии от племяша и прочих точилковых-солдаткиных и ословпопусрянов, этот никого не убил.
0
8
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Крыс22 декабря 2016, 18:19
[***]
0
0
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Горожанин22 декабря 2016, 18:25
Для любителей покуражиться за рулем есть одно очень действенное средство: со всего разгона -прямиком в столб. Получите массу адреналина. А главное, нормальные люди не будут страдать от вас, больных на голову идиотов.
0
4
Согласны с автором?
Ты герой22 декабря 2016, 18:26
Водителю выдать орден соцтруда, за то что показал настоящее лицо ГАИ и как они обеспечивают порядок и закон на дорогах. Водила гнал аж с Ершова аж с Парка Горького до Аэропорта и его не могли поймать ! Грудью дожлны были положится под машину, и открывать огонь ! Теперь я это видео буду каждому гаишнику показавать не посчитайте меня странным ! Но я теперь эту организацию за ГАИ не считаю, и считаю они свои деньги не отрабатывают, какие им назначили ! 60 тысяч для сотрудника - это перебор !
1
14
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 18:27
Мы можем, мы лучше, мы вперде всех !!!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 18:29
Сказали этот сученок с ножем напал на полицейского, я думаю его 100% посададят...хахахахах чмо колхозное.....
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 18:30
хахахаха там еще и наркоту нашли))))) ну все сидец ему))))
1
2
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Кот без сапог22 декабря 2016, 18:32
Позорище!!! Бухой дурень проехал с ершова до аэропорта, а это 30 минут езды, а после залетел в терминал и кружил там!!!
Мог подавить кучу народу!!! Или по дороге кого-нибудь отправить на тот свет.
Надо было стрелять в него на поражение еще в районе акчарлака или перекрывать на крайний случай трассу
Я так понимаю он сам еще и владелец охраного предприятия, то есть бывший мент
1
8
Согласны с автором?
Ты герой 222 декабря 2016, 18:34
Сволочи по 1 каналу и сволочная государственная машина России, теперь хотят этого водитяля по жесткому закрыть, вот же шакалы, говорят что он покушался на жизнь полицейского! Вам не смешно, это не полицейские, это мешки позорные, всю эту полицию уволить и сослать в Ульяновск, а ульяновских сюда, вот там жесткие гаишники такого бы не допустили !
3
6
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 18:38
В ответ на комментарий пользователя
Позорище!!! Бухой дурень проехал с ершова до аэропорта, а это 30 минут езды, а после залетел в терминал и кружил там!!!
Мог подавить кучу народу!!! Или по дороге кого-нибудь отправить на тот свет.
Надо было стрелять в него на поражение еще в районе акчарлака или перекрывать на крайний случай трассу
Я так понимаю он сам еще и владелец охраного предприятия, то есть бывший мент
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он не мент, он мусор
по привычке куражнулся
0
7
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
Сволочи по 1 каналу и сволочная государственная машина России, теперь хотят этого водитяля по жесткому закрыть, вот же шакалы, говорят что он покушался на жизнь полицейского! Вам не смешно, это не полицейские, это мешки позорные, всю эту полицию уволить и сослать в Ульяновск, а ульяновских сюда, вот там жесткие гаишники такого бы не допустили !
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ульяновские помнят как ты раком стоял ))
0
2
Согласны с автором?
sdff22 декабря 2016, 18:50
Условный террорист прорвался в аэропорт. Операция антитеррор провалена.
0
9
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 19:00
В ответ на комментарий пользователя
а почему к сотрудникам ГИБДД нет вопросов? Как они могли допустить что пьяный смог доехать до аэропорта? Почему не применили табельное оружие,когда он начал "таранить" ветрину?
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[***]
0
2
Согласны с автором?
казанец22 декабря 2016, 19:03
ульяновские гайцы и пяти метров проехать ему бы не дали - из машины быстро бы освободили и шкрябал бы он головой асфальт метров 30 !))) какой там аэропорт ?! )))
2
3
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 19:05
Интересная ситуация получается: все ругают ГИБДДэшников (не отрицаю их вины), а то что урод сел за руль в пьяном виде - это нормально. Вот вам и мораль наших граждан. Пьянь за рулем, оказывается, это геройство, а не преступление. Даже, если - чуть-чуть и никто не поймал. Страна "героев"...
3
3
Согласны с автором?
Мент22 декабря 2016, 19:10
Все кто отзывается о ментах плохо, вы все пид0ры, г0мики, рваные жопы,
6
1
Согласны с автором?
Мент22 декабря 2016, 19:11
Давайте сYки закидайте минусами
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 19:16
Злость пьяного человека доводит до дебоширства.мухаметзянов икрам.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Водителю выдать орден соцтруда, за то что показал настоящее лицо ГАИ и как они обеспечивают порядок и закон на дорогах. Водила гнал аж с Ершова аж с Парка Горького до Аэропорта и его не могли поймать ! Грудью дожлны были положится под машину, и открывать огонь ! Теперь я это видео буду каждому гаишнику показавать не посчитайте меня странным ! Но я теперь эту организацию за ГАИ не считаю, и считаю они свои деньги не отрабатывают, какие им назначили ! 60 тысяч для сотрудника - это перебор !
Развернуть
Водитель - преступник уже даже потому, что он сел за руль в нетрезвом виде. А вы его оправдываете и выставляете героем. Таких водителей надо лишать прав пожизненно.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 19:19
В ответ на комментарий пользователя
ульяновские гайцы и пяти метров проехать ему бы не дали - из машины быстро бы освободили и шкрябал бы он головой асфальт метров 30 !))) какой там аэропорт ?! )))
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0
1
Согласны с автором?
Рубен22 декабря 2016, 19:23
В ответ на комментарий пользователя
хахахаха там еще и наркоту нашли))))) ну все сидец ему))))
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Какая наркотик ты видел это мусорская проклатка на человека призумство не виновности не кто не отменял пока обратное не доказано !
0
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порядочный гражданин22 декабря 2016, 19:23
Менты только могут деньги рубить с граждан, особенно с камер на халяву! А что касается даного случая, ПОЗОР!!! Могли пострадать невинные люди!
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Горожанин22 декабря 2016, 19:23
Может он тещу хотел прямо у трапа самолета встретить? :-)
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Горожанин22 декабря 2016, 19:50
По Эфиру сказали, что он детектив из Щелнов.
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Горожанин22 декабря 2016, 19:53
В ответ на комментарий пользователя
По Эфиру сказали, что он детектив из Щелнов.
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Ну,детективы в американских боевиках, постоянно так гоняют, круша всё на своём пути. :-D
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Горожанин22 декабря 2016, 20:15
Пока есть люди, оправдывающие пусть даже и слегка нетрезвых водителей за рулем, ничего в нашей стране не изменится.
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Горожанин22 декабря 2016, 20:23
про найденные вещества верю, это чёто посильнее алкоголя должно было быть в крови, чтобы так бесо*бить
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Горожанин22 декабря 2016, 20:39
ПОЛИЦАИ - ВЫСШИЙ КЛАСС ,ГНАЛИ ПО ГОРОДУ ,ПО ТРАССЕ, ПО АЭРОПОРТУ ,ПО СТОЯНКЕ,ВРЕЗАЛСЯ В СТОЛБ И МРАЗЬ ПОПАЛАСЬ ,ЛОВКО ЛОВИЛЫ------молодцы! Хорошо ловили,могли и до ЧЕЛНОВ за ним гнаться! СУПЕР!!!!!!!!
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Горожанин22 декабря 2016, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
Все кто отзывается о ментах плохо, вы все пид0ры, г0мики, рваные жопы,
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правильно говорится пИдopы, а не пид0ры, мусорок )
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Горожанин22 декабря 2016, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
Пока есть люди, оправдывающие пусть даже и слегка нетрезвых водителей за рулем, ничего в нашей стране не изменится.
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И пока есть такие менты, которые не могут остановить стоящую машину. Его можно было легко убить при таране дверей на въезде в терминал, а они в окошко стучались
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Горожанин22 декабря 2016, 20:57
В ответ на комментарий пользователя
Интересная ситуация получается: все ругают ГИБДДэшников (не отрицаю их вины), а то что урод сел за руль в пьяном виде - это нормально. Вот вам и мораль наших граждан. Пьянь за рулем, оказывается, это геройство, а не преступление. Даже, если - чуть-чуть и никто не поймал. Страна "героев"...
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Если гаишники ни гнались бы за ним таких последствий не было. Они сами это справацировали и допустили.
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Горожанин22 декабря 2016, 21:00
В ответ на комментарий пользователя
Интересная ситуация получается: все ругают ГИБДДэшников (не отрицаю их вины), а то что урод сел за руль в пьяном виде - это нормально. Вот вам и мораль наших граждан. Пьянь за рулем, оказывается, это геройство, а не преступление. Даже, если - чуть-чуть и никто не поймал. Страна "героев"...
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Наркотики за это время он давно выкинул бы, скорей всего кто-то постарался...
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