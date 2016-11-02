«Он гнал как бешеный, народ разбегался»: работники аэропорта рассказали о ЧП в терминале

Корреспондент портала ProKazan.ru побывал в аэропорту Казани и узнал, как все произошло

Этой ночью в аэропорту Казани произошло ЧП с участием нетрезвого водителя - 40-летний мужчина пробил стеклянную стену терминала, въехал в зал ожидания и проехал терминал насквозь.



Фото с места ЧП, kznlife

Работница аэропорта Елена рассказала ProKazan.ru, что вышла на смену только сегодня утром, но слышала от коллег, как в здание с грохотом въехал автомобиль.



Елена рассказала, что происходило в аэропорту минувшей ночью

- Он заехал в ворота с улицы, выбил дверь и поехал вдоль стены, - рассказывает Елена. - Как бешеный погнал, народ тут разбегался.

Автомобиль двигался по зданию аэропорта и смог остановиться, лишь врезавшись в ресторан. По счастливой случайности никто не попал под колеса. Пострадала лишь барная стойка кафе, двери и стеклянные стены аэропорта. Ущерб оценили в 6 миллионов рублей.



Кафе, в барную стойку которого врезался автомобиль, сегодня не работает

Начальник отделения общественных связей УТ МВД России по ПФО Светлана Яписова рассказала порталу ProKazan.ru, что личность мужчины уже установлена.

- От медицинского освидетельствования он отказался, хотя внешне сразу было понятно, что мужчина пьян, - прокомментировала Светлана Яписова. - Сейчас проводится разбирательство, водителя опрашивает полиция. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.



После столкновения с барной стойкой, автомобиль откинуло к стене

Представитель аэропорта "Казань" Адель Гатауллин опроверг распространившиеся в Интернете слухи о том, что автомобиль проехал дальше общей зоны.



Адель Гатауллин, представитель международного аэропорта "Казань". Фото из личного архива

- Он не заезжал на контролируемую зону и уж точно он не был на взлетно-посадочной полосе, - прокомментировал он нашему изданию. - Выезды в стерильную зону у нас защищены средствами принудительной остановки транспорта - антитаранными устройствами. Он бы в принципе не смог туда въехать.



В аэропорту ведутся ремонтные работы

Однако если стерильная зона и контролируется службой безопасности аэропорта, то кем контролируется общая? Ведь теоретически, инцидент мог быть не пьяной выходкой, автомобиль мог быть начинен чем угодно.

- Татарской транспортной прокуратурой будет проведена проверка на предмет террористической защищенности аэропорта, а именно терминала 1А, - рассказала ProKazan.ru пресс-секретарь Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Отметим, что в этом году в Европе произошло два крупных теракта, где автомобиль таранил толпу людей. Так, на прошлой неделе в Берлине грузовик въехал в толпу людей, гуляющих по рождественскому рынку. Фура проехала 80 метров, убив 12 человек. А летом этого года в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии грузовик с террористами насмерть задавил 86 человек, проехав около двух километров.