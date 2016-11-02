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Водителя, устроившего «ралли» на ВАЗе в терминале аэропорта Казани, арестовали на 15 суток

Водителя, устроившего "ралли" на ВАЗе в терминале аэропорта Казани, арестовали на 15 суток
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Фото: личная страница vk.com
Также в отношении него возбудили 2 уголовных дела

Устроивший гонки на ВАЗ-2115 в терминале казанского аэропорта 40-летний Руслан Н. из Набережных Челнов был арестован на 15 суток за хранение наркотиков. Об этом сообщает РИА "Новости".

- Суд приговорил мужчину к 15 суткам ареста за хранение и перевозку наркотиков, — говорится в сообщении.

Также Приволжская транспортная прокуратура возбудила в отношении водителя  2 уголовных дела - по статьям "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества".

В автомобиле был найден небольшой сверток с, предположительно, марихуаной.

Ущерб от действий водителя составил свыше 6 млн рублей.

Сейчас продолжается расследование.

Инцидент в аэропорту Казани произошел в ночь на четверг около 23 часов, водитель в здание терминала А1 и проехал его насквозь. Сначала водитель въехал в шлагбаум, заехал на парковку, после чего врезался в забор, а затем въехал в зал ожидания. Он проехал по всему терминалу насквозь, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения, после чего выехал с другой стороны.

Его задержали сотрудники правоохранительных органов после того, как он врезался в знак "Остановка запрещена". Выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Также прокуратура после этого ЧП проверит защищенность аэропорта от постороннего вмешательства.

Н. Вильданов, 23.12.2016, 08:24
Тэги: Аэропорт Казань
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Комментарии

Горожанин23 декабря 2016, 08:36
Во во , до этого в баре остановился, теперь на улице.
0
1
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Горожанин23 декабря 2016, 08:37
Подкинули сверток
4
3
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 08:40
Закинули бл* п***сс!!
https://
2
0
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Горожанин23 декабря 2016, 08:43
Когда показали терракт во Франции в редакции газеты, был поражен как французский спецназ не мог забраться на пригорок по газону и их смешным видом. Ну наши переплюнули их!
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6
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Горожанин23 декабря 2016, 08:49
А почему лицо закрыли? Страна должна знать таких "героев" в лицо...
1
4
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Горожанин23 декабря 2016, 08:54
Валить надо было, как только с трассы в сторону аэропорта съехал, а не ладошками гладить по стеклам, когда уже по терминалу раскатывал. Что бы другим не повадно было! А если бы полный багажник тротила был и тогда что?! Такие у нас добрые блюстители порядка. Нежность там где она не нужна! Предлагаю раскидать ущерб на виновника и на тех кто не сумел весь этот беспредел предотвратить.
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3
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Горожанин23 декабря 2016, 09:04
Пацанчика в майке Бро надо было на лобач бросать
0
0
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Горожанин23 декабря 2016, 09:07
Проверка на 'вшивость' наших органов МВД, когда проходят ученья в МВД то все у их гладко проходят а как в реале то оказываются в полной ж..пе, водилу на чепырке нужно отпустить и сказать спасибо за проверку на вшивость недочеловеков из МВД.
1
2
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Горожанин23 декабря 2016, 09:08
Его уже отмазывают, почему статься первая такая мягкая? Как это не было угрозы жизни и здоровью людей?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2016, 09:09
В ответ на комментарий пользователя
Проверка на 'вшивость' наших органов МВД, когда проходят ученья в МВД то все у их гладко проходят а как в реале то оказываются в полной ж..пе, водилу на чепырке нужно отпустить и сказать спасибо за проверку на вшивость недочеловеков из МВД.
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О чем Вы?
0
0
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Горожанин23 декабря 2016, 09:09
В ответ на комментарий пользователя
Подкинули сверток
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Ты болен. Это мент, его наоборот отмазывают. Поэтому и не убили, потому что были с ним знакомы
0
1
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Горожанин23 декабря 2016, 09:18
В ответ на комментарий пользователя
Подкинули сверток
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И за руль обдолбанного посадили. Хватит уже оправдывать урода.
0
0
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Горожанин23 декабря 2016, 09:18
Это безобразие ребята! В США бы сразу бы пристрелили как только въехал на территорию аэропорта! Это мог быть террорист! И на 15 суток!? Такая мягкая статья! Он въехал на закрытую территорию и представлял опасность! Где была служба безопасности Аэропорта!? Это что за пример для террористов!? К счастью он был под кайфом наркотиков, а не запрещенной ИГ. Но что если бы было наоборот!? Сажать пожизненно его. И наказывать сотрудников и службу безопасности аэропорта!
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Горожанин23 декабря 2016, 09:18
Никто не занимается эвакуацией пассажиров. Персонал стоит. Очки на лоб
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Горожанин23 декабря 2016, 09:18
Если судить по видео , он очень аккуратно ездил по терминалу, Не задел людей, стулья, Сшибал двери, если только надо было проехать. Посмотрите как он объехал лестницу и спустился аккуратно по спуску. Машину жалел. Сомневаюсь, что он был обдолбанным. А сверток подкинули, чтоб было за что зацепиться.
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