Водителя, устроившего «ралли» на ВАЗе в терминале аэропорта Казани, арестовали на 15 суток

Также в отношении него возбудили 2 уголовных дела

Устроивший гонки на ВАЗ-2115 в терминале казанского аэропорта 40-летний Руслан Н. из Набережных Челнов был арестован на 15 суток за хранение наркотиков. Об этом сообщает РИА "Новости".

- Суд приговорил мужчину к 15 суткам ареста за хранение и перевозку наркотиков, — говорится в сообщении.

Также Приволжская транспортная прокуратура возбудила в отношении водителя 2 уголовных дела - по статьям "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества".

В автомобиле был найден небольшой сверток с, предположительно, марихуаной.

Ущерб от действий водителя составил свыше 6 млн рублей.

Сейчас продолжается расследование.

Инцидент в аэропорту Казани произошел в ночь на четверг около 23 часов, водитель в здание терминала А1 и проехал его насквозь. Сначала водитель въехал в шлагбаум, заехал на парковку, после чего врезался в забор, а затем въехал в зал ожидания. Он проехал по всему терминалу насквозь, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения, после чего выехал с другой стороны.

Его задержали сотрудники правоохранительных органов после того, как он врезался в знак "Остановка запрещена". Выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Также прокуратура после этого ЧП проверит защищенность аэропорта от постороннего вмешательства.