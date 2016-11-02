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Появилось видео, как лихач на «Ладе» катался по терминалу в аэропорту Казани

Появилось видео, как лихач на "Ладе" катался по терминалу в аэропорту Казани
16+
Фото: скриншот/twitter Azamat Aka
Он проехал по всему терминалу насквозь, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения

В сети появилось видео, как 40-летний водитель ВАЗ-2115 катался по терминалу в аэропорту в Казани и проехал его насквозь. Видео в своем твиттере опубликовал один из очевидцев происшествия. 

 

Напомним, в аэропорту Казани сегодня ночью произошло чрезвычайное происшествие, 40-летний водитель ВАЗ-2115 въехал в здание терминала А1 и проехал его насквозь.

Происшествие произошло около 23 часов. Сначала водитель въехал в шлагбаум, заехал на парковку, после чего врезался в забор, а затем въехал в зал ожидания. Он проехал по всему терминалу насквозь, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения, после чего выехал с другой стороны.

Сообщается, что предварительно, ущерб оценивается более чем в 6 миллионов рублей.

Люция Кашапова, 22.12.2016, 11:10
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин22 декабря 2016, 11:17
Интересно,что его сподвигло на такой "поступок"?!
1
15
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Дюма22 декабря 2016, 11:20
ОН НАПИЛСЯ С ДРУЗЬЯМИ В БАНЕ
И ВОТ МЫ ВИДИМ ВСЕ ЦУНАМИ
ТРЕЩИТ РОДНОЙ АЭРОПОРТ
ОН В ПИТЕР ПРИГОТОВИЛ ТОРТ
ХОТЕЛ С АВТО ТУДА ЛЕТЕТЬ
ЧТОБ "С ЛЁГКИМ ПАРОМ" ТАМ СМОТРЕТЬ
18
15
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 11:23
Почему после пробития шлагбаума служба безопасности не стала стрелять на поражение?
3
68
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Горожанин22 декабря 2016, 11:27
Уволить всю службу безопасности аэропорта и начальника транспортной полиции
Лучший комментарий
7
217
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 11:29
В ответ на комментарий пользователя
ОН НАПИЛСЯ С ДРУЗЬЯМИ В БАНЕ
И ВОТ МЫ ВИДИМ ВСЕ ЦУНАМИ
ТРЕЩИТ РОДНОЙ АЭРОПОРТ
ОН В ПИТЕР ПРИГОТОВИЛ ТОРТ
ХОТЕЛ С АВТО ТУДА ЛЕТЕТЬ
ЧТОБ "С ЛЁГКИМ ПАРОМ" ТАМ СМОТРЕТЬ
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Как что? Грузовик в Германии
3
6
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Горожанин22 декабря 2016, 11:32
как так можно снимать?!рукажоп!дайте видео с камер наблюдения аэропорта
0
48
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ага22 декабря 2016, 11:37
Бардак во всем, м....ять!
3
21
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 11:45
Кстати да)))согласен на счет рукожопа
1
23
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Горожанин22 декабря 2016, 11:45
А если бы терористы въехали так в здание аэропорта...никто их и не остановит, взорвут все к .беням
2
90
Согласны с автором?
Гость22 декабря 2016, 11:47
А если это был бы террорист?
"Браво" нашей полиции
0
70
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 11:49
"Елки-5" снимают!
1
17
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Рукажоп22 декабря 2016, 11:49
Нормально он покатался по аэропорту, когда чек увидит заплакать придется ))))
0
22
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ага22 декабря 2016, 12:02
Это не Чебурген, случаем? Тот тоже любитель покататься.
0
9
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 12:06
В ответ на комментарий пользователя Рукажоп
Нормально он покатался по аэропорту, когда чек увидит заплакать придется ))))
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Блин, я походу обчитался автофорумов. Подумал сначала причем тут чек энджин)
0
10
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Горожанин22 декабря 2016, 12:09
Танкист похоже
0
3
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Горожанин22 декабря 2016, 12:12
Вазы довольно крепкие авто в умелых руках.
0
11
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Горожанин22 декабря 2016, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
Потому что служба безопасности не имеет права стрелять на поражение. А еще я рад, что вы в службе безопасности не работаете с горячностью своих суждений.
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Что то, фигня какая то.
4
0
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Ярмольник22 декабря 2016, 12:18
У мужика минута славы и годы проблем.
2
14
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Горожанин22 декабря 2016, 12:20
Ну это край)))0 дурачек действительно увиди счет за все это , просто офигеет)))) ему, с его жалкой жизненкой платить до конца дней)))0 хахахахах мразотаколхозная))))
2
10
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Шалун22 декабря 2016, 12:21
Может ФСБ безопасность объектов на прочность тестирует? Время непростое. Если так, то СБ аэропорта - незачет.
0
17
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Прохожий22 декабря 2016, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
Уволить всю службу безопасности аэропорта и начальника транспортной полиции
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Полицию связали по рукам законами, вы хоть знаете сколько бумажек надо писать за один только выстрел просто в воздух и обосновывать правильность применения табельного оружия:( Полицейские висели на ручках этого авто, только толку от этого мало было.
14
10
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Горожанин22 декабря 2016, 12:33
дичи колхозные
0
5
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
Блин, я походу обчитался автофорумов. Подумал сначала причем тут чек энджин)
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А при чем тут чек энджин ?
5
0
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин22 декабря 2016, 12:48
Очень спешил зарегистрироваться...однако!?
2
0
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ккк22 декабря 2016, 12:57
Начальника полиции аэропорта - уволить к чертовой матери !!!! Метлу ему в руки и на Колхозный рынок . Но это мечты конечно же . Ничего ему не будет . Наверняка сынок чей нибудь .
1
30
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
Полицию связали по рукам законами, вы хоть знаете сколько бумажек надо писать за один только выстрел просто в воздух и обосновывать правильность применения табельного оружия:( Полицейские висели на ручках этого авто, только толку от этого мало было.
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дадададада, давай, расскажи мне, как полицейских связали по рукам и ногам.
после того как оправдали инкассатора, застрелившего вора с деньгами, когда тот убегал и не представлял ни для кого опасности.
4
5
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
Жалко человека, может ему плохо стало (сознание потерял или с сердцем), сколько таких случаев
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И гонял по терминалу...
0
5
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Горожанин22 декабря 2016, 13:07
В ответ на комментарий пользователя
Полицию связали по рукам законами, вы хоть знаете сколько бумажек надо писать за один только выстрел просто в воздух и обосновывать правильность применения табельного оружия:( Полицейские висели на ручках этого авто, только толку от этого мало было.
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хорош врать... потвоей логике полицаи совсем не нужны давай отменим их они ток а митинги могут разгонять да вззятки вымогать
0
6
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 13:08
В ответ на комментарий пользователя
дадададада, давай, расскажи мне, как полицейских связали по рукам и ногам.
после того как оправдали инкассатора, застрелившего вора с деньгами, когда тот убегал и не представлял ни для кого опасности.
Развернуть
инкассатор был прав если убегавший был с деньгами а если просто убегал то инкассотар был неправ и оправдать него не имели права
0
3
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 13:14
а этому придурку спасибо надо сказать, за то что он всем показал абсолютную незащищенность Казанского аэропорта! Может после этого спецслужбы сделают выводы. А дурачку этому надо прикинуться шлангом и сказать, что это пранк))))
0
14
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Горожанин22 декабря 2016, 13:15
В ответ на комментарий пользователя
инкассатор был прав если убегавший был с деньгами а если просто убегал то инкассотар был неправ и оправдать него не имели права
Развернуть
то есть по твоей логике, инкассатор имеет полное моральное и законное право застрелить вора, убегающего с чужими деньгами, но в то же время полицейский не может стрелять в потенциального террориста, который готов взорвать всё к чертям?
2
6
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 13:16
Этого дурня оч.надо поблагодарить! Показал всем наглядно чего стоит безопасность людных мест в Казани, причём никого не убил.Может и на других людных местах повторить такой же эксперимент без жертв,пока соответствующие органы не поумнеют?
0
9
Согласны с автором?
Горожанка22 декабря 2016, 13:25
В ответ на комментарий пользователя
А если бы терористы въехали так в здание аэропорта...никто их и не остановит, взорвут все к .беням
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А во Франции и в Германии террористы и въезжали в толпу людей. Что ж вы не кричите, какая у них "доблестная полиция", всех уволить и т.д.? Как такое можно предотвратить вообще? Чтением мыслей на расстоянии?
6
4
Согласны с автором?
Горожанка22 декабря 2016, 13:38
В ответ на комментарий пользователя
Уволить всю службу безопасности аэропорта и начальника транспортной полиции
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Следуя вашей логике , увольнять начальников полиции и прочих надзорных и охранных ведомств надо ежедневно пачками:-). А чего, преступления совершались, совершаются и будут совершаться. Но это ж ведь они в этом виноваты - полицейские и их начальнички. Как так - не предугадали, не предотвратили? У нас ведь что ни день, то заезд в казенное учреждение на личном авто. Могли бы и предвидеть. Непорядок. Уволить всех нафиг! А к виновнику торжества, заметьте, опять никаких претензий. Пьяный за руль сел? - Ну с кем не бывает. Травы вдобавок накурился? - Нормааааально. Вот эти вот гады из транспортной полиции виноваты, да.
5
4
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 13:44
В ответ на комментарий пользователя
то есть по твоей логике, инкассатор имеет полное моральное и законное право застрелить вора, убегающего с чужими деньгами, но в то же время полицейский не может стрелять в потенциального террориста, который готов взорвать всё к чертям?
Развернуть
Да инкассатор имеет право убить вора который убегает с деньгами более того это его обязанность.
Где ты увидел чтописал чтотопропилицию? Чтоты меня винишь?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 13:44
В ответ на комментарий пользователя
Следуя вашей логике , увольнять начальников полиции и прочих надзорных и охранных ведомств надо ежедневно пачками:-). А чего, преступления совершались, совершаются и будут совершаться. Но это ж ведь они в этом виноваты - полицейские и их начальнички. Как так - не предугадали, не предотвратили? У нас ведь что ни день, то заезд в казенное учреждение на личном авто. Могли бы и предвидеть. Непорядок. Уволить всех нафиг! А к виновнику торжества, заметьте, опять никаких претензий. Пьяный за руль сел? - Ну с кем не бывает. Травы вдобавок накурился? - Нормааааально. Вот эти вот гады из транспортной полиции виноваты, да.
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ДА НАДО УВОЛЬНЯТЬ ПАЧКАМИ именно так вообще все мвд надо разгонять и создаватьновое начать с гибдд
1
5
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 13:45
снимали на тапок ?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 13:45
В ответ на комментарий пользователя
А во Франции и в Германии террористы и въезжали в толпу людей. Что ж вы не кричите, какая у них "доблестная полиция", всех уволить и т.д.? Как такое можно предотвратить вообще? Чтением мыслей на расстоянии?
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а при чем здесь франция или германия? МЫ В РФ находимся....при чем здесь другиестраны?
1
3
Согласны с автором?
Горожаянину22 декабря 2016, 13:48
Это шоу ,, ДЕЛАЙ КАК Я,,
1
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 13:49
В ответ на комментарий пользователя
Почему после пробития шлагбаума служба безопасности не стала стрелять на поражение?
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стрелок, туды тя подалее... в терминале, в толпе, стрелять? перед закидоном он по стоянке пару кругов нарезал и в терминал ломанулся, когда зажали почти.
3
1
Согласны с автором?
оое22 декабря 2016, 13:54
Хоть предупредил бы, сняли бы на кинокамеру для фильма)
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 14:04
В ответ на комментарий пользователя
Интересно,что его сподвигло на такой "поступок"?!
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желание взлететь
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 14:04
его преследовали аж с танкового кольца...
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 14:05
К счастью никого не задавил, столько детей там бывает, гадина...
0
4
Согласны с автором?
Nick Shepelev22 декабря 2016, 14:05
Отличная реклама систем защиты! Перед чемпионатом по ФУТБОЛУ! Эпическая ошибка!
Татарстан, что не ДЕНЬ! То позорище! То банка, то аэропорт, то пытки в полиции...
Парковщики у нас только деньги собирают! не стесняются в аэропорту! Полиция парковку охраняла или в VIP терминале, на втором этаже релаксировала?
0
10
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 14:09
В ответ на комментарий пользователя
Полицию связали по рукам законами, вы хоть знаете сколько бумажек надо писать за один только выстрел просто в воздух и обосновывать правильность применения табельного оружия:( Полицейские висели на ручках этого авто, только толку от этого мало было.
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Не нравится - не работай. Силком, что ли, погоны надевали? Выполни гражданский долг - свали из полицаев, пусть на одного оккупанта будет меньше в этой стране.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 14:18
В ответ на комментарий пользователя
Полицию связали по рукам законами, вы хоть знаете сколько бумажек надо писать за один только выстрел просто в воздух и обосновывать правильность применения табельного оружия:( Полицейские висели на ручках этого авто, только толку от этого мало было.
Развернуть
А если бы это был террорист с бомбой, тогда без жертв не обошлось бы. Что тогда сложба безопасности скажет ?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 14:23
Вот я одного не пойму: полицаи гнали этого тазовода с танкового кольца. В определенный момент стало ясно, что он направляется в аэропорт. Не судьба была связаться со службой безопасности аэропорта?
0
9
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 14:31
В ответ на комментарий пользователя
Уволить всю службу безопасности аэропорта и начальника транспортной полиции
Развернуть
Целиком и полностью поддерживаю!!!!!!!!!!! ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!! А если это смертник с полной машиной взрывчатого вещества!?
0
10
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2016, 14:47
вике только все по барабану.паразитов искореняет;-)
0
0
Согласны с автором?
Антон22 декабря 2016, 15:33
Задача у парковочных охранников - одна. Сбор денег. Остальное никого не волнует.
Ни состояние парковки, ни тем более безопастность. Это печально.
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Горожанин22 декабря 2016, 15:51
Любитель покуражиться. Однозначно - нетрезвый . Решил всем показать "кузькину мать". Был у меня, когда-то, такой знакомый. Из грязи- в князи. Как напивался - всех в ресторане "строить" начинал, "значимость" показывал. Есть порода людей, которым алкоголь башку сносит.Этот - похоже такой же.
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Горожанин22 декабря 2016, 16:19
В ответ на комментарий пользователя
Жалко человека, может ему плохо стало (сознание потерял или с сердцем), сколько таких случаев
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хорошо ему стало )))
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казанец22 декабря 2016, 16:42
доставляет диалог какой-то там особи женского пола в салоне машины ДПС и мужика: "хаа, сатри он дверь таранит. Ты снимаешь?" Обычные пацанчики с раЁна и девки с БК теперь полицаями работают. На кой черт переэкзаменовку делали?
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житель22 декабря 2016, 16:44
когда схватил 3 звезды из 5 в гта
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77722 декабря 2016, 16:44
позорище всем, (Гаишникам, СБ аэропорта) и самому водятлу
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Горожанин22 декабря 2016, 16:46
ВАЛИТЬ надо было суку!!!!
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