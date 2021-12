Два года Слуцкого в Рубине: стал амбассадором Казани, заговорил по-татарски и даже снялся в клипах

19 декабря 2019 года казанский «Рубин» довольно неожиданно объявил о том, что главным тренером клуба назначен Леонид Слуцкий. Российский специалист, вот-вот уволенный с поста главного тренера голландского «Витесса», быстро нашел себе новую работу и уже спустя 3 недели после увольнения вернулся обратно в Российскую Премьер-Лигу.



Фото: rubin-kazan.ru

На тот момент Слуцкий приходил в «Рубин», который боролся за выживание и находился в одном балле от зоны вылета. Потому первоначальной задачей тренера являлось сделать так, чтобы клуб остался в Премьер-Лиге, а уже в следующем сезоне начинать строительство нового молодого состава. В свой дебютный сезон Слуцкий со своей главной задачей справился и с запасом оставил «Рубин» в высшем дивизионе на следующий сезон.

В сезон 2020/21 казанский коллектив входил в ранге одной из самых молодых и интересных команд лиги. В итоге, боевитый «Рубин» стал настоящей грозой авторитетов, дважды обыграв за сезон «Зенит», ЦСКА и «Динамо». А в концовке рубиновые выдали сумасшедший финиш, благодаря которому сумели занять четвертое еврокубковое место и квалифицироваться в третий отборочный раунд Лиги Конференций на следующий сезон.



Фото: rubin-kazan.ru

В клубе безусловно были рады такому повороту событий, но аккуратно намекали на то, что такой быстрый выход в Европу в планы клуба из столицы Татарстана не входил, и что клуб еще не готов для больших подвигов. В итоге, неуверенность руководства перенеслась и на футболистов, которые не смогли обыграть польский «Ракув» и вылетели от первого же соперника в еврокубках после шестилетнего отсутствия.

Фактически то ужасное поражение с незабитым пенальти в концовке встречи и стало катализатором дальнейшего провала «Рубина». После 18 туров Российской Премьер-Лиги казанский клуб с 22 очками идет на 10 месте, и шансов на то, что во второй части сезона дела пойдут в гору, откровенно говоря, не так много.



Фото: rubin-kazan.ru

Но все это футбол, о котором в контексте главного тренера казанцев Леонида Слуцкого говорить не всегда принято. За эти 2 года Слуцкий подарил нам столько мемов и клипов, сколько в «Рубине» не было за последние лет так десять вместе взятых.

Обращение на татарском

Домашний матч 6 тура Российской Премьер-Лиги прошлого сезона против «Тамбова» выпал на 30 августа (День Татарстана). В связи с этим в «Рубине» решили провести матч в национальном стиле.



Фото: rubin-kazan.ru

Ну а для того, чтобы подогреть интерес к игре, приглашение на футбол в национальной татарской одежде на чистейшем татарском языке (с небольшим акцентом) зачитал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Новогодний клип

Первым громким появлением главного тренера «Рубина» в соцсетях стало участие в новогоднем клипе. Фактически именно с видеопоздравления с Новым годом в казанском клубе началась эра клипов.



Фото: rubin-kazan.ru

Песня Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You в исполнении Леонида Слуцкого так сильно понравилась не только русскоязычным пользователям Youtube, но и англоязычным, что сама песня вскоре завирусилась и разлетелась на фрагменты и различные мемы.

Новый папа

После новогоднего хита от «Рубина» ждали продолжения, и оно подоспело к 8 марта. Так, к международному женскому дню в клубе подготовили поздравление в стиле заставки сериала «Новый папа» с Джудом Лоу.



Фото: rubin-kazan.ru

Роль нового папы на себе, конечно же, примерил Слуцкий, щеголявший по пляжу с букетом роз. Получилось очень оригинально. В РПЛ появился новый папа.

Амбассадор Казани

Май, определенно, стал месяцем Слуцкого. Во-первых, именно в этом месяце казанский «Рубин» закончил сезон, забрав путевку в еврокубки. Во-вторых, главный тренер отпраздновал свой день рождения и получил супер-подарок в виде клипа. А в-третьих, в очередной раз сходил в гости к Ивану Урганту.



Фото: rubin-kazan.ru

Самым ярким спичем Слуцкого на «Вечернем Урганте» оказалось сравнение Казани с Москвой. После этого интервью многие невольно стали считать главного тренера казанцев новым амбассадором Казани. Действительно, так отрекламировать столицу Татарстана на главном канале страны стоит дорогого.

«Казань - топ. Всех приглашаю в Казань - лучший город. Та же Москва, только без пробок. Идеальное место на планете, другими словами. Все то же самое, плюс еще исторический колорит, национальный, пробок нет, прекрасная погода, все супер, очень чисто».

Татарстан - супергуд

Последним ярким перформансом Слуцкого в соцсетях на данный момент является 176-секундное видео «Леонид Слуцкий – Рубин СуперГуд». Этот клип стал ремейком старого нашумевшего клипа «Татарстан - СуперГуд» исполнительницы СуперАлиса.



Фото: rubin-kazan.ru

В нем главный тренер казанцев одновременно спел на татарском, русском и английском языках, похвалил клуб, город и республику, а также пригласил туристов посетить столицу Татарстана.

По всему видно, что Слуцкий полюбил Казань всем сердцем и не хочет никуда из Татарстана уезжать. Пока в руководстве "Рубина" отвергают всякую мысль о смене Слуцкого на другого тренера. Впрочем, если "Рубин" все же не выправит турнирное положение, то все может быть.