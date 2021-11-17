Казанский УНИКС сегодня в Баскет-Холле примет сильнейшую команду Евролиги: в Казань приехал Милан

Казанский УНИКС сегодня на домашнем паркете сыграет против единоличного лидера нынешнего сезона Евролиги, "Олимпию" из Милана. Встреча пройдет в "Баскет-Холле" в 20:00.

В нынешнем сезоне главного баскетбольного турнира Старого Света итальянский коллектив идет на первом месте в турнирной таблице с 8 победа в 9 играх. В свою очередь у казанской команды побед 4, с этим показателем УНИКС идет на 10 месте, вплотную подобравшись к заветной восьмерке.

Стоит отметить, что подопечные Велимира Перасовича в последнее время набрали серьезный ход: в 7 последних встречах УНИКС одержал 6 побед, в том числе и над мадридским "Реалом", который идет на втором месте, здесь же в Казани.