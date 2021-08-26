Казанский "Рубин" вновь может переехать на Центральный стадион. Об этом сообщает "Бизнес-Online".

Как сообщается, связано это с тем, что власти Казани собираются сделать все, чтобы матч между сборными России и Словакии прошел в Казани. Ради этого в Татарстане готовы пожертвовать "Рубином" и временно отправить казанский клуб играть на Центральный, чтобы газон на "Ак Барс Арене" за это время окреп и был готов к приему национальной сборной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что матч Россия - Словакия будет перенесен из Казани в другой российский город из-за проблем с газоном на "Ак Барс Арене".